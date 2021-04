L'Oroscopo di domani 5 aprile è pronto a valutare la giornata attraverso la classifica stelline e relative predizioni astrali. In evidenza l'astrologia riservata ai segni da Ariete a Vergine, quindi la prima metà dello zodiaco. Di contorno, come da prassi, l'attesa valutazione quotidiana sull'amore e sul lavoro. Ansiosi di dare uno sguardo al pensiero delle stelle? In primo piano in questo giorno dedicato alla Pasquetta a far ben sperare, specialmente sul lato interpersonale, l'arrivo di un meraviglioso Mercurio in Ariete. Ad avere campo libero questo lunedì saranno di certo anche coloro appartenenti a Gemelli.

Il suddetto simbolo astrale avrà astri altamente favorevoli, per questo è stato classificato con le cinque stelle dei periodi fortunati. Invece parlando in modo specifico di coloro con presunte difficoltà, secondo le previsioni astrologiche di lunedì si prospetta un periodo abbastanza pesante per quelli del Leone e del Cancro, valutati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete (Mercurio nel segno), Gemelli;

2° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 5 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 aprile al segno dell'Ariete prevede che partirà con un certo sprint questo lunedì di inizio settimana.

In amore, la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dall'attuale qualità del rapporto. Mercurio nel segno inoltre regalerà molte parentesi positive, quini approfittate dei buoni influssi anche per rinverdire passioni e sentimento. Avrete tanta energia ed ottimismo, sia che la storia sia appena decollata sia che stiate festeggiando le nozze d'argento.

Single, un nuovo giorno che inizia è come un nuovo capitolo della vostra vita, tutto da scrivere. Sarete ben disposti ad accettare qualsiasi tipo di novità, accondiscendenti a farvi coinvolgere in qualche nuova iniziativa ed ironici al punto giusto per divertirvi con le persone che avete vicino. Nel lavoro, potrete decollare, prendere il volo verso affermazioni molto lusinghiere ed ancora più gratificanti sotto quello economico: le decisioni, i progetti che intraprenderete in questo giorno potrebbero essere coronati da pieno successo.

Toro: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano questa parte della settimana abbastanza impegnativa per voi nativi. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno eventuali problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. In amore, idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi, così senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera magica ed intrigante. La stelle vi aiuteranno ad essere particolarmente attivi a ricevere gli stimoli dell'amore, così da rendere la vita di coppia molto felice. Single, gli astri suggeriscono di sbizzarrirvi con la fantasia per aggiungere un po' di brio in questa giornata. Sarete così attenti e ricettivi alle novità, curiosi, energici e vitali come non mai.

Nel lavoro, l'energia che vi travolge in questo momento avrà effetti positivi, saranno così in arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Ma pur di conseguire gli obiettivi prestabiliti, sarete disposti ad uno sforzo supplementare. È un gesto forte, che non passerà certo inosservato ed il senso di responsabilità dimostrato vi varrà la stima di chi conta.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo sul prossimo lunedì, indica che sarà senz'altro molto performante il periodo in termini di fortuna e positività. In alcuni casi noterete nuovi aspetti emotivi nella normale vita di tutti i giorni: non siatene sorpresi!

L'amore vi aiuterà a concludere in fretta gli impegni permettendovi di dedicarvi a qualcosa di molto piacevole: vita di coppia e famiglia si concilieranno per un programma sfiziosissimo da condividere insieme! Cercate di svagarvi insieme al vostro lui o alla vostra lei, in primis trovando quel punto di equilibrio in grado di garantire serenità e buon dialogo, poi il resto verrà in automatico. Single, il momento sarà senza dubbio favorevole a nuove occasioni di incontro, tutte piacevoli e divertenti: si tratterà di incontri oppure di appuntamenti amorosi ai quali non dovrete assolutamente mancare. Nel lavoro, il vostro impegno sarà proprio da apprezzare. Sarete dotati di eccellenti capacità e non mancherà niente per poter ottenere il massimo.

Oroscopo e stelle di lunedì 5 aprile

Cancro: ★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano una giornata abbastanza pesante, valutata con il simbolo del "ko". Diciamo che una qualche possibile impennata di orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte a un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio. In amore, preparatevi ad una di quelle giornate in cui gli eventi possono dirigersi in una certa direzione e voi naturalmente, nell'altra: una buona ragione per starvene soli con voi stessi! Date uno scossone al rapporto di coppia, perché il partner a volte vi annoia, allora stimolatelo come vorrebbe e siate più accondiscendenti. Single, la Luna vi creerà più problemi che vantaggi: siete stanchi, insofferenti ed insoddisfatti.

Chiusi in voi stessi e presi dai vostri problemi, renderete le situazioni più difficili di quanto siano in realtà, ma non tenetevi tutto dentro: trovate un modo per sfogarvi. Fosse anche il gridare ai quattro venti i motivi delle vostre insoddisfazioni vi aiuterà a scaricare tutti i problemi che avete. Non esistono tensioni lavorative che non possano essere sciolte. Sarete voi a cercare una soluzione alle situazioni più complicate, facendo appello al vostro senso pratico, ma anche al vostro talento.

Leone: ★★★. L'oroscopo di Pasquetta valuta come abbastanza in salita il momento sottoscrivendolo con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". In amore, con la Luna che contrasta buona parte delle vostre iniziative, l'entusiasmo e l'ottimismo che tanto vi caratterizzano si volatilizzeranno di colpo.

Così ci potrebbe essere un po' di freddezza in coppia: non è che siete arrabbiati, è solo che ultimamente sembrate essere un po' distanti a causa dei tanti impegni. Single, avrete una gran voglia di relax e sentirete di avere addosso una grande stanchezza; prendetevi questa giornata per recuperare le energie e riposarvi un po', senza trascinare all'infinito quella vostra eterna sonnolenza. Il settore del lavoro sarà in evoluzione, quindi raddoppiate gli sforzi per uscire dalla calma piatta degli ultimi giorni e dall'anonimato che tanto vi irrita. Non commettete l'errore di rivelare i vostri propositi a chiunque, potreste vedervi sottrarre uno spunto da chi non si farà troppi scrupoli.

Vergine: ★★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 5 aprile, predice una giornata discreta sotto ogni punto di vista. La soluzione a tanti vostri problemi potrebbe arrivare in questi giorni, insieme ad una bella novità decisamente inattesa. In campo sentimentale, regnerà un clima di serenità e gioia, niente e nessuno potrà levarvi il sorriso. Vorreste gridare al mondo intero quanto amate il vostro partner. Grazie a Venere, in buon aspetto per questa giornata, potrete contare su nuove emozioni e su un ottimo equilibrio di coppia. Single, trascorrerete un'ottima giornata all'insegna dell'allegria e del buonumore, dalla mattina alla sera. Vi sveglierete infatti con l'umore alle stelle e grazie alla positività delle persone che vi circondano, avrete il sorriso sulle labbra fino al momento di tornare a letto.

Nel lavoro, vivrete una buona giornata e tutto procederà abbastanza bene. I cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti. All'orizzonte ottime prospettive per i giovani in cerca di una prima occupazione, anche se dovranno prendere decisioni importanti: tranquilli perché le stelle vi sosterranno.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 5 aprile.