L'Oroscopo di domani 3 aprile è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le previsioni zodiacali sulla giornata di sabato. Ansiosi di sapere chi, tra i dodici simboli rappresentanti l'astrologia potrà contare sul positivo supporto delle stelle? Bene, però prima di iniziare a dare le giuste indicazioni in merito alla giornata, ci preme mettere in evidenza il segno più fortunato del momento, ovviamente scelto tra i sei sotto analisi. Ebbene la prima posizione nella seguente classifica provvisoria andrà a vantaggio degli amici della Vergine, favoriti da una splendida e sensualissima Luna in Capricorno.

Questa parte della settimana invece non risulterà affatto positiva per coloro nativi del Leone e del Cancro. In base a quanto estrapolato dagli astri e messo nero su bianco nelle previsioni astrologiche del 3 aprile, al Leone è previsto un frangente "sottotono" mentre al Cancro il periodo potrebbe tingersi con i colori scuri del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 3 aprile su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 3 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 aprile al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine.

Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione contrarie nei confronti di quelle persone che ben sapete... In amore, la presenza di Venere nel segno potrà portare sicuramente a delle belle soddisfazioni soprattutto in ambito di coppia. Se potete, evitate di essere troppo impazienti o peggio insicuri di voi: sicuramente proverete delle emozioni molto forti e sincere, di quelle che non capitano certo tutti i giorni.

Single, avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera e forse potreste fare qualcosa di ingenuo o poco ragionevole. Dopotutto uno strappo alla regola si può fare: il tempo che avete a vostra disposizione farà la differenza. Il target di questo weekend dovrà essere quello di stare allegri in compagnia dei vostri amici.

Nel lavoro, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole. Tenetevi pronti, una bella sorpresa rimetterà in moto la mente e le idee.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di domani prevede che qualcuno, in questa giornata di fine settimana, potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote! Allora, quello che dovreste fare sarà continuare ad andare dritti per la vostra strada, evitando di cadere nella trappola della provocazione. In amore, avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner riuscendo a cogliere chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Non vedrete così l’ora di tornare a casa per trascorrere una serata in compagnia della vostra metà. Quindi, lasciate perdere discorsi impegnativi e pensate solo a godervi il momento con serenità.

Single, cambierà il vento, ovviamente avviandosi nella giusta direzione. Gli astri vi daranno una spinta infondendovi sicurezza e coraggio. Un incontro emozionante potrebbe attraversare presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni sotto un cielo magico. Nel lavoro, gli influssi del cielo saranno buoni e preziosi per trovare nuovi spazi, ma anche per inventare un modo diverso di lavorare. La vostra creatività sarà così ai massimi livelli e gestirete meglio le occasioni che dovessero arrivare.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo relativo al primo giorno di weekend prevede che possa andare abbastanza bene la giornata, senza troppi stati confusionali o storture difficili da raddrizzare.

Dunque, un sabato semplice, mediamente routinario e che si preannuncia quasi in linea con le attese. In amore, vi sentirete immersi in un'atmosfera festosa, anche se non avrete niente di particolare da festeggiare. La Luna si troverà in aspetto abbastanza armonico (specularità positiva al 65%), perciò potete aspettarvi qualche piccola sorpresa, soprattutto durante la serata, quando trascorrete dei momenti con chi avete accanto. Single, approfittate della positiva predisposizione lunare per mettere a punto una strategia di conquista sentimentale. La persona su cui avete messo gli occhi addosso potrebbe essere ad un passo dalla resa, mancano solamente alcuni dettagli e poi, se son rose fioriranno!

Nel lavoro, le cose si mettono alquanto bene potendo contare sulla vostra voglia di fare. Con delle buone basi e molta pazienza potreste concludere ottimi affari o contratti importanti. Riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni e le cose procederanno a meraviglia. Inoltre farete delle attente analisi per non farvi trovare impreparati nei vostri progetti.

Oroscopo e stelle di sabato 3 aprile

Cancro: ★★. L'oroscopo di sabato a tanti di voi nativi indica abbastanza difficile questo avvio di weekend. In molti casi diciamo che partirà male soprattutto a causa del vostro temperamento eccessivamente reattivo: potreste avere difficoltà specialmente in famiglia o nelle relazioni interpersonali.

In amore, con la Luna poco propensa a dare una mano, la vostra eccessiva possessività indispettirà il partner, ma non al punto di scatenare litigi esagerati: un piccolo screzio in coppia ogni tanto ci sta, l'importante che le rispettive famiglie, non interferiscano nella vita a due. Single, sarà una giornata di attesa, in sospeso sul fronte del cuore. Amore è un parolone che oggi non converrebbe sfoderare, perché rischiereste di fare della gaffe. Aspettate la serata, quando avrete le idee più chiare per decidere cosa volere per il futuro e cosa invece no. Nel lavoro, notizie non buone arriveranno per voi e l'umore ballerino potrebbe innescare reazioni a catena che porteranno a conflitti interpersonali.

In questa giornata potreste essere così inizialmente sfaticati e non vorrete prendere troppi impegni, per la paura di non poterli concludere.

Leone: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato vede questa ripartenza di weekend in leggero sottotono. Inizierete la giornata con grande buonumore e anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa di situazioni inaspettate. Diciamo che mostrerete poca pazienza e, nonostante ce la possiate mettere davvero tutta, finireste per trovarvi in grande difficoltà. In amore, se ci fosse qualche problemino col partner, evitate battibecchi inutili: la comunicazione non sarà al top. Il consiglio è di aspettare un momento e vedere se o quando qualcosa inizierà a cambiare.

Single, la vostra saggezza farà sì che siate ricercati da amici e conoscenti. Chi vi chiederà un consiglio, chi un appoggio e voi avrete un sorriso per tutti! Non sapete dire di no e spesso sottraete tempo a voi stessi per dare una mano, per poi ritrovarvi esausti a fina serata. Nel lavoro, avete molti obiettivi da raggiungere in questo periodo, ma vi date da fare in modo disordinato e spesso approssimativo. Adorate il vostro lavoro, vi stimola e vi gratifica, ma un po' di stress sulle spalle lo avete anche voi, anche se non volete ammetterlo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 3 aprile annuncia l'arrivo di un periodo altamente positivo per ciò che riguarda la quotidianità in generale.

Diciamo che la giornata di partenza del prossimo weekend sarà ottima in diversi settori, in primis in quello dedicato agli affetti, all'amicizia e ai sentimenti. In campo sentimentale, con Venere e Sole a favore, vivrete una giornata molto interessante. Se avete un partner da parecchio tempo, di certo ci saranno parecchie novità (positive) nell'ambito del rapporto. Sappiate che l'amore c'è e sempre ci sarà, e questa dovrà essere per voi una felice e gratificante certezza; amate il partner e ne siete riamati con fedeltà e sincerità. Single, grazie a stelle favorevoli conoscerete facce nuove e comunicherete facilmente. Dopo una iniziale timidezza, imparerete ad esprimere anche le emozioni più segrete.

Avete una gran voglia di attenzioni e non mancheranno le chance per soddisfare quasi ogni vostro desiderio. Nel lavoro, per chiudere, le stelle elogeranno il vostro ottimismo e lo sosterranno. Sarà così un giorno di spicco per la professione: matureranno ancora di più le competenze rendendo la vostra figura pregiata come un buon vino.

