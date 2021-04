L'oroscopo della giornata di domenica 25 aprile prevede la Luna entrare nella Bilancia, segno che sarà particolarmente attraente agli occhi della persona amata, mentre Gemelli avrà svariati assi nella manica per riuscire a centrare il successo in ambito lavorativo. Una Vergine sognante avrà modo di essere felice insieme alle persone che ama, mentre Capricorno cercherà di darsi da fare sul posto di lavoro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 25 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 25 aprile segno per segno

Ariete: non sarà il fine settimana che sognavate, secondo l'oroscopo.

La Luna in opposizione si rivelerà un grande ostacolo per la vostra relazione di coppia. Per cui, se ci sono dei progetti che sembrano non andare come previsto, meglio prendersi una piccola pausa e aspettare momenti migliori. Se siete single non sarete così inclini ad aprire il vostro cuore a qualcuno. Settore professionale piuttosto discreto, grazie a Giove e Saturno favorevoli che sostengono le vostre iniziative. Voto - 7

Toro: l'oroscopo della giornata di domenica 25 aprile vi riserverà emozioni incredibili, anche senza la Luna favorevole. In amore, infatti, la serenità e l'armonia nel vostro rapporto funzioneranno davvero bene: da tempo non vi sentivate così liberi e felici. Se siete single, e magari al momento non avete nessuno nel vostro cuore, sappiate che vi prenderete cura dei vostri amici, soprattutto di quelli che vi hanno dimostrato il loro amore.

Nel lavoro un buon intuito potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi. Voto - 8

Gemelli: sfera sentimentale nuovamente godibile a partire da questa domenica. La Luna in trigono dal segno della Bilancia vi aiuterà a ristabilire un legame forte e solido con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single presto anche voi avrete il vostro momento e sarà unico e indimenticabile.

Nel lavoro Giove e Saturno continuano il loro transito favorevole nei vostri confronti, dunque non avrete problemi a raggiungere discreti successi. Voto - 7,5

Cancro: non una giornata entusiasmante per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura. Dal punto di vista sentimentale, se non mancherà il fascino, il vostro atteggiamento potrebbe non essere dei migliori.

Se siete single non vi andrà molto di scherzare o interagire con il mondo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete piuttosto concentrati sulle vostre mansioni e avrete energie a sufficienza per completare i vostri incarichi. Voto - 7-

Leone: cielo leggermente migliore per voi nativi grazie alla Luna in sestile, ma per il momento non sarete ancora dell'umore adatto per riprendere in mano il vostro rapporto, ancora piuttosto altalenante. I cuori solitari potrebbero essere in preda a sentimenti nostalgici, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro calma e la cura nei dettagli saranno fondamentali per la resa dei vostri progetti, cose che per il momento vi mancano. Voto - 6

Vergine: sguardo magnetico e occhi sognanti secondo l'oroscopo della giornata di domenica 25 aprile.

Lasciarsi andare al romanticismo è quasi naturale quando Venere si trova in buon aspetto, favorendo l'intesa tra voi e il partner. I single potrebbero finalmente decidersi ad avvicinarsi alla persona che gli piace. Nel lavoro vi verrà sicuramente spontaneo vedere il bicchiere mezzo pieno quando le cose vanno bene, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Bilancia: configurazione astrale piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in congiunzione. In ambito sentimentale sarete piuttosto attraenti agli occhi del partner, scatenando facilmente la passione. Se siete single ci sarà in voi una certa serenità, che sorriderete persino al vostro peggior nemico.

Per quanto riguarda il lavoro forse le energie non saranno granché, complice Marte in quadratura, ma Giove e Saturno in buon aspetto vi saranno di grande aiuto. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo di domenica ancora sottotono per voi nativi del segno. Venere e Mercurio in opposizione non aiuteranno affatto la vostra relazione di coppia. Inoltre essere sempre diffidenti nei confronti della persona che amate non sarà di certo d'aiuto. I single dovranno prendersi del tempo per se stessi. In ambito lavorativo meglio attendere ancora un po’ prima di dare inizio a progetti davvero dispendiosi. Voto - 6-

Sagittario: sarete piuttosto ambiziosi sul posto di lavoro, ciò nonostante non dovrete essere caparbi e concentrarvi esclusivamente su un progetto.

Per quanto riguarda i sentimenti l'intesa tra voi e il partner sarà piuttosto soddisfacente e vi regalerà intense emozioni e piacevoli momenti. Se siete single non date ascolto a chi cerca di convincervi che mostrarsi affettuosi e innamorati sia sintomo di debolezza. Voto - 7,5

Capricorno: settore professionale piuttosto discreto per voi nativi del segno. Cercherete di darvi da fare con le vostre mansioni, nel tentativo di recuperare terreno e ottenere buoni risultati. In amore la Luna si troverà in quadratura e potrebbe far insorgere qualche piccola difficoltà tra voi e il partner. Fortunatamente non sarà così grave, in quanto Venere sarà ancora dalla vostra parte. Se siete single, e magari non avete nessuno da amare, sappiate che stare con gli amici non sarà così male.

Voto - 7+

Acquario: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo. In amore l'atmosfera tra voi e il partner sarà più tranquilla e andrà sfruttata appieno per cercare di recuperare l'intesa. Se siete single dovrete cercare di lasciarvi andare un po’ di più. Nel lavoro non avrete problemi con Giove e Saturno favorevoli, ma sarà anche tempo d'innovare con qualche idea fresca, alimentare un po’ di nuovi sogni ed esplorare filosofie diverse. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di domenica in miglioramento dal punto di vista sentimentale, ora che la Luna non sarà più negativa. Se di recente avete fatto un torto al partner, sarà questo il momento di fare ammenda e recuperare. Se siete single dedicherete più tempo a quelle persone che hanno fatto tanto per voi.

Nel lavoro lo stress verrà sempre meno con Marte favorevole e le idee cominceranno ad arrivare con Mercurio in sestile. Voto - 7,5