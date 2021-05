L'Oroscopo di domani 12 maggio. è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola" svelando le previsioni zodiacali di mercoledì. Nel mirino dell'Astrologia i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ad essere valutati in esclusiva in questa sede, i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco: trattasi, per essere precisi, di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un valore alla quotidianità relativa all'amore e al lavoro? Diciamo subito che questo mercoledì vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in Gemelli, valutati nel frangente al "top del giorno" per merito della Luna in transito nel segno.

In decisa apprensione, intanto, gli amici dell'Ariete: secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul periodo e poi messo nero su bianco nelle previsioni astrologiche del 12 maggio, i nativi nel predetto segno di Fuoco dovranno scontrarsi con un periodo valutato con le due stelle del "ko". Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire la scaletta con le stelle del giorno e subito dopo le nuove predizioni astrali interessati gli ultimi sei simboli dello zodiaco.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★★: Leone, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Ariete

Previsioni zodiacali del 12 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 12 maggio al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un giorno abbastanza difficile con il quale confrontarsi, a tutto tondo con quanto già annunciato a voi nativi nel nostro oroscopo settimanale. In amore, decisamente non siete al massimo della forma psicofisica e la voglia di rimandare le responsabilità per isolarvi su un'isola di pace sarà forte.

Cercate in voi la determinazione per fare una scelta precisa, altrimenti vi potrebbero essere dei momenti di tensione con il partner, a causa della vostra testardaggine. Single, la tentazione di fare un passo indietro è grandissima e forse sarebbe giusta in questa giornata; le stelle vi consigliano di farlo se volete riparare ad un errore oppure se volete archiviare un comportamento sbagliato.

Questi gesti vi faranno apprezzare dalle persone vicine e vi renderanno più umani. Nel lavoro, non potete permettervi il lusso di distrarvi: la disattenzione non vi sarà perdonata e potrà provocare dei rallentamenti o degli intoppi di cui avreste fatto volentieri a meno.

Toro: ★★★★★. Un gran giorno davvero senza problemi si preannuncia questo mercoledì di metà settimana. Fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo: se proprio non vi sentite soddisfatti, datevi da fare per cambiare quello che non vi piace, ne avete possibilità. In amore, vi sembrerà più facile del solito entrare in sintonia con le persone che vi sono vicine. Cercate di sfruttare al meglio questi influssi positivi regalati dalle stelle e godetevi la giornata insieme alle persone che amate.

Single, un mercoledì sorridente, eccitante quanto basta, molto presto potrebbe bussare alla vostra porta. Fascino, socievolezza, comunicativa e simpatia, enfatizzati dall'appoggio delle stelle: saranno le vostre doti migliori, quelle che vi permetteranno di consolidare la stima di cui godete presso le persone a voi vicino. Nel lavoro, sarete al settimo cielo per un'opportunità che vi verrà offerta, ma dovrete decidere con la dovuta calma il da farsi. Sarete motivati e vi rimboccherete volentieri le maniche per dedicarvi quanto prima a ciò che vi interessa per raggiungere la meta desiderata.

Gemelli: top del giorno. Giornata meravigliosa, valutata nelle attuali predizioni come idilliaca (quasi) in tutto.

I flussi fortunati generati dalla Luna in arrivo nel segno, favoriranno momenti altamente positivi, in grado di far (ri)vivere soprattutto quei rapporti di coppia un po' in crisi. In amore, vivrete questa giornata in un clima eccitante ed adatto per apportare quei cambiamenti che sognavate da molto tempo. Questo cielo parla di grandi novità e rinnovamento. sarà positivo per la sfera familiare rendendo il rapporto con il partner più affettuoso che mai. Single, la Luna sembra voltarsi dalla vostra parte per prendervi in considerazione e permettervi consistenti miglioramenti sociali. Recuperate la dimensione del gioco e del puro divertimento, sia con gli amici che con i vostri familiari, perché sarete abilissimi nell'escogitare occasioni da condividere soprattutto con le persone che più vi piacciono.

Nel lavoro, la Luna si trova nel vostro segno e vi regalerà una giornata magica. Il momento è perfetto per cogliere quella fortuna che da tempo desidera ardentemente sorridervi ed aiutarvi. Gustatevi tutti i bei momenti che avrete l'occasione di vivere.

Oroscopo e stelle di mercoledì 12 maggio

Cancro: ★★★★★. In evidenza un fantastico giorno a cinque stelle, ideale inizio di un bel periodo. Intanto qualcuno finalmente riuscirà a togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa mentre tutti gli altri dovranno assolutamente fidarsi del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri. In amore, si aprirà una via d'uscita per i problemi che si sono presentati in questo ultimo periodo.

Nel tardo pomeriggio, la vita sociale sarà gratificante e l'amore, che recentemente è risultato un po' instabile, riprenderà slancio ed interesse. Con il partner realizzerete l'intesa che avevate sempre desiderato. Single, il fascino della vita di società in questo mercoledì diventerà un vero e proprio richiamo irresistibile soprattutto per dei tipi socievoli e mondani come voi. Così, come la magia, l'avventura e la curiosità vi spingeranno verso nuovi interessi: correre qualche rischio in questo momento renderà tutto più eccitante e coinvolgente. Nel lavoro, avrete un sacco di impegni importanti in questo periodo ma sarete ben determinati a portarli tutti a termine nella maniera migliore possibile.

Leone: ★★★★. Partirà in linea con la solita routine quotidiana questo vostro mercoledì di metà settimana. La giornata in analisi quindi, sarà piacevole su molti fronti. In amore, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata, sfruttate questo influsso così positivo per stupire il partner, così la passione e la disinvoltura saranno alle stelle ed il vostro appagamento sarà piacevole e totale. Single, per trascorrere al meglio questa giornata, dedicate il vostro tempo esclusivamente ad attività rilassanti per alleggerire lo stress di questo ultimo periodo. Lasciate perdere certi lavoretti che vi toccano a casa, in garage ed in giardino e andate a divertirvi con gli amici del cuore.

Nel lavoro, sicuramente vi state impegnando molto anche se non sempre riuscite a raccogliere i frutti di quanto avete seminato. Non lasciatevi però scoraggiare dalle circostanze, perché qualcosa potrebbe cambiare in meglio molto presto.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 12 maggio, invita ad armarsi di pazienza e tanta buona volontà: il periodo non sarà negativo però a tratti potrebbe risultare abbastanza ostico da mettere in riga. In campo sentimentale, si risveglieranno in voi l'entusiasmo, la fiducia e la voglia di realizzarvi grazie alla forte unione con il partner. Passerete molto tempo a immaginare e pianificare le vacanze con la vostra metà, scegliendo insieme una meta esotica lontana, magari un viaggio da sogno solamente voi due.

Single, giorno favorevole in cui potrete mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare e di convincere. Sarete sereni e pronti ad iniziare una nuova fase di vita. Avrete ottime chance per riprendere in mano una situazione affettiva che sembrava irrimediabilmente perduta per sempre. Nel lavoro, avrete tutte le possibilità per sentirvi soddisfatti ed a vostro agio professionalmente parlando. Il cielo vi darà una carica formidabile sul piano della comunicativa. La giornata altresì vi offrirà strepitose opportunità di successo, grazie alle stelle: metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere dei riconoscimenti tanto attesi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 12 maggio.