Un'altra settimana di maggio sta per giungere ormai al suo termine e l'Oroscopo non può che portare con sé qualche piccola novità per alcuni dei segni zodiacali. Riuscire a conciliare la vita familiare con gli orari di lavoro, a causa degli impegni a volte troppo stressanti. non è semplice, eppure per qualcuno è possibile tirare un sospiro di sollievo in un periodo come quello che sta per sopraggiungere. Il weekend in questione, ovvero quello compreso tra venerdì 14 e domenica 16 maggio, risulta essere decisamente ottimale per i nativi di Bilancia ed Ariete, seguiti a ruota da una Vergine che potrà vivere le prossime giornate all'insegna della fortuna.

chi è nato sotto al segno del Cancro, invece, riuscirà ad avvertire il nascere di una grinta senza eguali.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete avranno la possibilità di immergersi in un fine settimana decisamente ottimale sotto ogni punto di vista. Osservando i vari aspetti della vita, partendo dall'ambito lavorativo ed arrivando a quello sentimentale non ci sarà nulla di cui potersi lamentare. L'amore riuscirà a portare il sorriso e la gioia nei cuori di entrambi i partner, mentre sul lavoro sarà possibile imbattersi in situazioni in grado di far innalzare l'autostima.

Toro - attimi interessanti, secondo l'e previsioni dell'oroscopo, potrebbero nascere durante le prossime giornate. Varie proposte lavorative si paleseranno di giorni in giorno, aprendo la possibilità alla realizzazione del proprio futuro. Attenzione però a non accettare le proposte senza rifletterci attentamente: alcune di queste potrebbero risultare una vera e propria "fregatura".

Meglio, quindi, analizzare per bene le situazioni e chiedere consiglio ai più esperti.

Gemelli - quello dei Gemelli sembra essere uno dei segni maggiormente favoriti di tutto il weekend. La fortuna ha deciso di avvolgere anche le giornate del weekend, palesando la propria influenza positiva in ogni ambito. In amore ci si potrà imbattere nella persona giusta prima di quanto si possa pensare, mentre chi vive già la propria storia d'amore potrà finalmente trovar eil momento adatto per fare il grande passo.

Ottime notizie anche sul lavoro.

Cancro - una grinta che sembra volersi estendere fino alla giornata di Domenica, consentendo ai nativi del Cancro di mostrare il proprio carattere a testa alta e senza alcun timore. Meglio prepararsi, secondo le previsioni dell'oroscopo, ad accogliere l'arrivo di notizie tanto interessanti quanto positive ed inattese. Ottime notizie potrebbero sopraggiungere anche in ambito lavorativo.

Leone - buone notizie sembrano ergersi all'orizzonte, specialmente se si osserva alla sfera sentimentale. La vicinanza del partner sarà sempre costante, anche quando in ambito lavorativo sembra andare tutto a rotoli. Riuscire a ricostruire il proprio futuro, trovando quell'equilibrio perso da tempo, non sarà facile, ma non per questo sarà da considerare come un'impresa impossibile da realizzare.

Vergine - la fortuna, secondo l'oroscopo di questo terzo weekend del mese, sembra aver deciso di irradiarsi fino all'ultimo giorno della settimana in corso rendendo ogni ambito semplice da affrontare ed ogni ostacolo facile da superare. Le energie non mancheranno di certo e lo stress verrà mantenuto sotto stretto controllo. La vicinanza della famiglia si avvertirà costantemente.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della bilancia, così come per quello dell'Ariete, il nuovo weekend di maggio si preannuncia essere tra i migliori del mese. La serenità avvolgerà i cuori di questo segno zodiacale ed il calore del vero amore potrà essere avvertito da tutti coloro che vivono una relazione stabile.

Chi, invece, non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa nei prossimi giorni. Ottime prospettive anche in ambito lavorativo.

Scorpione - le preoccupazioni sono state abbandonate lungo il cammino e già dalla giornata di lunedì, lo Scorpione è riuscito ad affrontare il "futuro" a testa alta. Il weekend si fa portatore di buone notizie ed aiuterà il segno in questione a trovare qualche attimo da poter dedicare esclusivamente al relax ed alla cura di sé stessi.

Sagittario - osservando l'ambito lavorativo, l'oroscopo non può preannunciare nulla di negativo, contrariamente a quanto potrebbe accadere in amore. Già da qualche giorno risulta difficoltoso affrontare le varie discussioni senza perdere le staffe ed anche durante il weekend non ci si potrà aspettare nulla di diverso.

Sarà meglio prendere una decisione ed affrontare di petto le situazioni spiacevoli, trovando il coraggio di dar eun taglio netto alle cose che non portano alcun beneficio alla vita di coppia.

Capricorno - quello che sta per arrivare non può essere definito un periodo proprio ottimo. In amore non ci si potrà lamentare minimamente, grazie soprattutto alla vicinanza del partner e delle persone amate, ma a causa di una posizione astrale negativa, il lavoro potrebbe subire qualche rallentamento. Riuscire a mantenere i nervi saldi non sarà tuttavia così complicato.

Acquario - l'oroscopo del fine settimana sembra farsi portatore di buone notizie per il segno zodiacale in quesitone. Una nuova carica di energie si erge all'orizzonte e si mobilita per preparare l'Acquario ad affrontare una nuova settimana a testa alta e nel migliore dei modi.

Attenzione a non rimandare i vari impegni lavorativi, poiché potrebbero accumularsi nella settimana entrante.

Pesci - questo nuovo weekend non sembra essere così positivo e semplice da affrontare. riuscire a battersi contro le varie difficoltà che si presenteranno lungo il cammino potrebbe essere più complicato del previsto e l'unica opzione plausibile, per i nativi dei Pesci, sembra essere l'attesa: stringere i denti ed attendere il tramontare di questo fine settimana per sperare in un futuro migliore.