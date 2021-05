L'oroscopo del 5 maggio preannuncerà una giornata ricca di sorprese e di cambiamenti per molti segni zodiacali, i quali si impegneranno per fare del loro meglio sul lavoro e per creare un rapporto di sintonia con il partner. Per alcuni ci saranno anche alcuni problemi da risolvere.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le principali posizioni planetarie. Sole, Venere e Urano saranno nel segno del Toro, mentre Luna, Giove e Saturno saranno in quello dell'Acquario. Mercurio si sposterà in Gemelli e ritroveremo Marte, Nettuno e Plutone rispettivamente in Cancro, Pesci e Capricorno.

Previsioni zodiacali di mercoledì 5 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete molto vicini al partner e cercherete di dare vita a un'atmosfera romantica e colma d'amore. Vi scambierete delle confidenze inaspettate e condurrete il vostro rapporto a un livello superiore. Avrete modo di riprendere i contatti con una persona che non sentivate da tempo. Sarà un momento magico, che vi trasmetterà solo emozioni positive.

Toro: in amore, ci saranno alcuni fraintendimenti con il partner che non saranno semplici da risolvere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare un passo indietro e di immedesimarvi nei bisogni dell'altro. Questo sarà un ottimo punto di partenza per appianare i contrasti.

Sul lavoro, al contrario, tutto andrà per il meglio.

Gemelli: avrete bisogno di qualche ora per riscoprire i vostri hobby. Metterete da parte impegni quotidiani e problematiche stressanti, per cercare di ritrovare la vostra dimensione. Il partner sarà poco comprensivo nei vostri confronti e non farà altro che criticarvi. Questo potrebbe creare una frattura insanabile nel vostro rapporto di coppia.

Cancro: dovrete prendere delle decisioni molto importanti riguardo al vostro futuro professionale. Non sarà facile, perché avrete paura di compiere degli sbagli imperdonabili. Sarà fondamentale ascoltare il vostro istinto, senza farvi influenzare da persone poco competenti. Il partner sarà un grande supporto emotivo per voi.

Oroscopo di domani 5 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: una persona a voi cara sarà un po' troppo invadente. Vi riempirà di domande e vi causerà uno stress eccessivo. Sarete costretti a prendere una decisione importante, che potrebbe cambiare il vostro rapporto. Sul lavoro, avrete bisogno di ritrovare la concentrazione perduta. Con una buona organizzazione, tutto apparirà più fattibile.

Vergine: non riuscirete a comprendere le esigenze del partner perché sarete troppo concentrati sui vostri problemi. Ci sarà una questione che vi starà particolarmente a cuore e che consumerà tutte le vostre energie. Dovrete trovare una soluzione valida che si adatti alle circostanze, ma non potrete farlo da soli: avrete bisogno di un aiuto esterno.

Bilancia: sarete molto dolci con il partner e avrete voglia di vivere una giornata all'insegna del romanticismo e della tenerezza. Fuggirete da qualsiasi discussione, anche sul posto di lavoro, perché vorrete evitare di stressarvi eccessivamente. Potrebbe essere il momento giusto per dare una piccola svolta alla vostra quotidianità.

Scorpione: sentirete il bisogno di nuovi stimoli, perché quelli attuali non riusciranno più a ravvivare la vostra curiosità. Non sarà facile dedicarvi a qualcosa di diverso, soprattutto perché, in alcuni momenti, non saprete da che parte cominciare. Per fortuna, la vostra determinazione avrà la meglio sugli ostacoli e vi consentirà di inseguire gli obiettivi desiderati.

Astrologia del 5 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di migliorare la vostra organizzazione quotidiana. Gli impegni saranno così tanti da mandarvi in confusione, ma potrete ancora fare qualcosa per risolvere il problema. La gestione del tempo e le giuste deleghe potranno davvero fare la differenza. Inoltre, le premure del partner ridurranno il livello di stress.

Capricorno: svilupperete un legame particolare con la natura. Vi sentirete vicini all'ambiente e agli animali. Questo vi spingerà a trascorrere poco tempo tra le mura domestiche e a passeggiare in luoghi che vi facciano battere il cuore. Il partner condividerà questa passione con voi, ma si farà coinvolgere in modo meno marcato.

Acquario: il vostro obiettivo sarà quello di rafforzare il feeling con la persona amata. Proverete a organizzare una serata romantica solo per voi due e a risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso. L'oroscopo d domani consiglia di dare peso alle parole che userete, perché basterà un piccolo fraintendimento per rovinare tutti i vostri sforzi.

Pesci: questo 5 maggio sarà caratterizzato da sentimenti altalenanti. Da una parte vi sentirete energici e allegri, ma dall'altra verrete messi sotto pressione da persone sgradevoli. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non aspettare per compiere la vostra mossa. La cosa migliore sarà agire subito, in modo da ritrovare la giusta serenità.