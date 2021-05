Gli influssi della Luna Piena prevista per questa nuova giornata lasciano presagire 24 ore di grande passionalità e sensualità per l'Ariete e l'Acquario: è un ottimo momento non solo per le coppie, ma anche per i single alla ricerca dell'anima gemella. Il Cancro recupera per quanto riguarda il fisico, al contrario i Pesci potrebbero risentire di lievi fastidi. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 26 maggio per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 26 maggio per tutti i segni

Ariete: i caldi influssi della Luna Piena rendono il segno sensuale e passionale.

L’amore è il protagonista della giornata, le coppie possono concedersi qualche momento di intimità e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Toro: grazie al Plenilunio il segno recupera energia, vivacità e voglia di fare. Nel lavoro siete determinati, è il momento ideale per avviare delle collaborazioni o presentare nuovi progetti. L’amore è romantico e sensuale.

Gemelli: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di restare lucidi e concentrati, come stesse giocando una partita a scacchi. Qualunque sia l’obiettivo da raggiungere, per arrivarci è necessario mettere a punto la giusta strategia.

Cancro: l’oroscopo di mercoledì 26 maggio lascia presagire una giornata positiva per il segno, che recupera dal punto di vista fisico.

Tuttavia le stelle consigliano di dedicarsi maggiori attenzioni, praticate dello sport e controllare l’alimentazione.

Leone: le giornate precedenti non sono state prive di dubbi e incertezze per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma questa volta potrete starne certi, è vero amore! Successo nel lavoro. Attenzione al fisico.

Vergine: gli influssi del Plenilunio infondo serenità e calma al segno, che può prendersi una pausa dagli impegni e dagli obblighi lavorativi, per dedicarsi alla cura di se, della famiglia e dell’amore. Recupero fisico.

Bilancia: l’oroscopo del 26 maggio lascia presagire una giornata produttiva per il segno. È un momento molto vantaggioso per quanto riguarda il lavoro, ideale per firmare un contratto o avanzare delle proposte.

Serenità in amore.

Scorpione: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lo favorisce soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e finanziaria. È un ottimo momento per avviare un investimento o concludere una compravendita. Armonia in amore.

Sagittario: potrebbe essere una giornata sottotono dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare lievi fastidi fisici. Meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare gli sforzi.

Capricorno: sono molti gli obiettivi da raggiungere e qualcuno è già pronto ad entrare in azione. Tuttavia le stelle consigliano al segno di elaborare un piano vincente prima di muovere qualsiasi passo. Amore sereno, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: il Plenilunio scalda il cuore del segno, mettendo sul suo cammino un nuovo emozionante incontro. Per i single è il momento di uscire dal proprio guscio e tuffarsi nella mischia, per le coppie invece è il momento di guardare al futuro. Meglio il fisico.

Pesci: l’oroscopo del 26 maggio lascia presagire una giornata faticosa per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico e accusare alcuni fastidi, soprattutto alle gambe. Bene l’amore, alti e bassi nel lavoro.