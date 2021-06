Martedì 29 giugno troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove transitare nel segno dei Pesci, mentre Saturno stazionerà sui gradi dell'Acquario. Plutone, invece, risiederà nel segno del Capricorno, nel frattempo Marte assieme a Venere sosteranno nell'orbita del Leone. Il Sole, in ultimo, permarrà nel domicilio del Cancro, così come Mercurio insieme al Nodo Lunare resteranno stabili in Gemelli, mentre Urano proseguirà il transito in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: intuitivi.

Se da un lato il trigono tra i Luminari nel loro Elemento parrà donare al dodicesimo segno zodiacale delle interessanti intuizioni, specialmente riguardanti l'ambito lavorativo, dall'altro il sestile tra la Luna nel segno e Urano farà si che tali idee nascano sotto l'ala della lungimiranza e dell'innovazione.

2° posto Cancro: verità svelate. Le ultime settimane sono state contraddistinte, principalmente per prima e seconda decade, da una viscerale voglia di starsene in disparte a riconsiderare le proprie priorità esistenziali. Con l'avvicinarsi dell'Ultimo Quarto in Ariete (1° luglio), però, i nati Cancro potrebbero venire a conoscenza di qualche verità non troppo comoda, la quale avrà il potere di aprirgli gli occhi su alcune faccende complicate.

3° posto Leone: concilianti. Lo scorso anno, in questo stesso periodo annuale, il secondo segno di Fuoco dava solitamente dimostrazione di insofferenza e nervosismo nei riguardi di alcune figure di riferimento non molto corrette. Agli sgoccioli di giugno, compresa la giornata di domani, dovrebbe essere più semplice, invece, per i felini assumere un mood conciliante, almeno per coloro che vorranno sfruttare i benevoli influssi del binomio Marte-Venere per costruire nuove fondamenta progettuali.

I mezzani

4° posto Acquario: sui propri passi. Cambiare idea fa parte di un modo di comportarsi intelligente ed aperto al nuovo che avanza, atteggiamento che avranno buone chance di assumere i nati Acquario in queste 24 ore. Il quarto segno Fisso, difatti, si accorgerà di aver dato un giudizio affrettato su una persona o aver preso sottogamba un dettaglio nei confronti di un progetto in essere e, come piacevole conseguenza, tornerà sui propri passi.

5° posto Sagittario: lavoro top. Il supporto della Bianca Signora e, seppur con marcia indietro ingranata, del severo Saturno forniranno ai nati Sagittario un martedì particolarmente interessante nel settore professionale, specialmente per quanto riguarderà l'armonia relazionale con capi e colleghi.

6° posto Toro: step by step. Sebbene il parterre planetario non sarà dei più floridi in questa giornata d'inizio estate, il primo segno Fisso godrà ugualmente del sestile che Urano che nel segno formerà con la Luna in Pesci. Tale transito, irradiando la quarta dimora, potrebbe parlarci di un primo segno di Terra che avanzerà passo dopo passo, bandendo impazienza e prevaricazione verso i suddetti.

7° posto Ariete: occasioni multiple. Sino a qualche mese fa sopra il mondo del lavoro di casa Ariete pareva aleggiare una nube d'incertezza e precarietà. La benevolenza astrale, fortunatamente, si è ricordata nell'ultimo periodo anche del primo segno Cardinale, e ciò continuerà anche martedì (e sino ai primi giorni del prossimo mese) grazie alle opportunità lavorative che giungeranno copiose al loro cospetto.

8° posto Gemelli: test. Grazie alla poliedricità comportamentale, tipica del segno dei Gemelli, i nativi metteranno probabilmente alla prova alcune nuove conoscenze per testarne la fedeltà nei loro riguardi. Qualunque sarà il responso dei loro "test", potranno constatare la valenza di alcuni freschi rapporti relazionali.

9° posto Bilancia: schietti. Rispetto ai dirimpettai dell'Ariete, quando i nati Bilancia assumono un mood schietto solitamente lo infarciscono di diplomazia e piccoli aneddoti sulla persona o sull'ambiente in questione. Martedì, invece, il secondo segno d'Aria potrebbe risultare particolarmente irruento nelle proprie esternazioni sincere, facendo storcere il naso ai più.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop. Le pressanti bizze tra Nettuno e Mercurio sommate alla quadratura venusiana renderanno, con tutta probabilità, la vita di coppia di casa Scorpione meno armonica del solito. Nel ménage amoroso, difatti sarà facile lasciarsi andare a qualche recriminazione rianimando la fiamma del rancore.

11° posto Capricorno: spese extra. Il terzo segno di Terra, durante questa giornata di fine giugno, sarà presumibilmente chiamato a revisionare la propria situazione finanziaria attuale. Tale recap economico gli farà rendere conto che gli ultimi stravolgimenti, come un cambio casa o la prossima nascita di un erede, lo obbligheranno a qualche spesa supplementare rispetto alle solite uscite mensili.

12° posto Vergine: lavoro flop. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto nel settore lavorativo per i nati Vergine, in particolar modo la terza decade potrebbe soffrire parecchio, non riuscendo a trovare la quadra in tale ambito. Anziché lanciarsi in qualche chiarimento o risultare indisponenti verso i parigrado, però, sarebbe meglio proseguire il proprio lavoro a testa bassa non curandosi di eventuali colpi bassi subiti.