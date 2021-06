L'oroscopo del fine settimana che va dal 26 al 27 giugno prevede una Luna piena a cavallo tra il segno del Capricorno e dell'Acquario, che renderà la vita sentimentale di entrambi i segni zodiacali piuttosto discreta. Venere passerà nel segno del Leone e gli farà apprezzare molto di più la propria relazione di coppia, mentre Bilancia porterà a termine i suoi incarichi professionali con facilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 26 al 27 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 giugno segno per segno

Ariete: finalmente finiscono i problemi all'interno della vostra vita sentimentale.

Questo fine settimana vedrà l'arrivo di Venere in trigono dal segno amico del Leone e della Luna in sestile, che vi daranno grandi occasioni di romanticismo e stabilità di coppia. Nel lavoro la situazione rimarrà pressoché stabile, ma a voi andrà bene così considerati i buoni risultati. Voto - 7,5

Toro: iniziano le difficoltà per voi nativi del segno, chiamati a risolvere gli affari di cuore. Con Venere che entra in quadratura, a partire da domenica, dovrete dimostrare di saper gestire il vostro rapporto anche in condizioni difficili. Settore professionale ancora pieno di soddisfazioni. Voto - 7

Gemelli: oroscopo del fine settimana all'insegna dei sentimenti e dell'amore più disinteressato. Tornerete alla carica grazie a un ottimo morale e tante emozioni da manifestare verso la persona che amate.

Piccola ripresa anche nel lavoro, anche attualmente non ve la state passando male. Voto - 8,5

Cancro: un weekend di passaggio per voi nativi del segno. Venere lascerà il vostro cielo e la cosa inizialmente potrebbe scombussolarvi un po’ in amore. Nulla di grave, perché i vostri sentimenti sono ancora piuttosto accessi. Settore professionale che invece prevede nuove piacevoli iniziative, soprattutto per i nati nella prima decade.

Voto - 7,5

Leone: finalmente una piccola gioia per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo Venere entrerà nel vostro cielo da domenica, offrendovi la possibilità di cambiare le cose nella vostra vita sentimentale. Attenzione però alla giornata di sabato, quando la Luna sarà opposta. Poche novità in ambito metta alle vostre spalle.

Intanto godetevi questa splendida domenica di Luna favorevole con le persone che più amate; non si escludono momenti di passione. Nel lavoro meglio fare attenzione alle spese, considerato che Giove si trova in opposizione. Voto - 7+

Bilancia: l'oroscopo del prossimo weekend segnerà una svolta nella vostra vita sentimentale. Con la Luna che si troverà in trigono dal segno dell'Acquario, e Venere non più in quadratura ma in sestile, in amore avrete modo di muovere i primi passi verso una relazione forte e sana. Nel lavoro, invece, mostrerete con maestria tutte le vostre abilità, svolgendo le vostre mansioni in maniera magistrale. Voto - 8+

Scorpione: situazione che si complica per voi nativi del segno, ora che Venere ha deciso di voltarvi le spalle.

Forse avete tenuto nascosto qualcosa al partner e ora è giusto che diate delle spiegazioni. Nel lavoro potreste essere un po’ impacciati per via di Marte, ma l'importante sarà riuscire a raggiungere a fine giornata un buon risultato. Voto - 6,5

Sagittario: nativi del segno vi attende un weekend di fuoco. Dopo tanto tempo Venere e Luna sono entrambi favorevoli e in amore avrete quella marcia in più per riuscire a fare colpo. Discretamente bene anche l'ambito professionale, anche se vi piacerebbe poter fare di più, in fondo le potenzialità ci sono. Voto - 8+

Capricorno: un weekend nel complesso convincente secondo l'oroscopo, molto utile per provare a risalire la china dal punto di vista sentimentale, ora che Venere non è più negativa.

In ambito lavorativo meglio non prendere certi incarichi con fretta: un lavoro di qualità è sempre ben apprezzato. Voto - 7-

Acquario: questo weekend non sarà male dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, ma sarà l'ultimo "passionale", perché con Venere che entra in opposizione potrebbe essere complesso gestire il vostro rapporto. Nel lavoro dimostrerete una certa flessibilità, che vi permetterà di coordinare più incarichi. Voto - 7+

Pesci: periodo ancora positivo, nonostante Venere non sia più dei vostri. In ambito sentimentale amerete molto le coccole e tra voi e il partner ci sarà una bella complicità, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci saranno grossi carichi da gestire, per cui meglio farsi trovare preparati. Voto - 7,5