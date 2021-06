L'oroscopo della giornata di venerdì 25 giugno prevede la Luna passare dal segno del Capricorno, segnando una svolta dal punto di vista sentimentale, mentre Ariete potrebbe essere ancora poco convinto di ciò che prova. Sarà un buon momento per il Toro per ottenere una prestazione splendida a lavoro, forte di Giove in sestile, mentre Pesci beneficerà di una relazione di coppia incantevole. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 25 giugno.

Previsioni oroscopo di venerdì 25 giugno segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che ancora fatica a decollare, ciò nonostante vedrete che le cose miglioreranno presto.

Per il momento, però, i vostri sentimenti sono un po’ incerti e voi per primi sarete un po’ confusi. Ebbene, chiunque sia la persona che amate, meglio fare prima un po’ di chiarezza nel vostro cuore. In ambito lavorativo le buone idee non mancheranno e potrebbero rivelarsi efficaci in questa giornata. Voto - 7-

Toro: sarete particolarmente preformanti sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 25 giugno. Il coraggio sarà premiato. In amore la Luna in trigono dal segno del Capricorno porterà intesa tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vi la lascerete anche scappare qualche piccola effusione. Voto - 8

Gemelli: una giornata nel complesso tranquilla prima di avviarvi verso momenti decisamente migliori, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Per il momento, però, godetevi la dolce compagnia del partner senza troppe pretese. Se siete single con un tono di voce più caldo conquisterete chiunque. Sul posto di lavoro ogni aspetto dei vostri progetti andrà curato alla perfezione, considerato quanto siete puntigliosi. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di venerdì che darà inizio a un fine settimana problematico per voi nativi del segno.

Con la Luna in opposizione e Venere con le valigie pronte, in ambito sentimentale meglio non mettere in una situazione di disagio il partner. Se siete single potreste non essere in vena di smancerie. Molto bene invece il lavoro, dove continuerete a fare il vostro e anche abbastanza bene. Voto - 6,5

Leone: in attesa che Venere venga nel vostro segno zodiacale, la vostra relazione di coppia sarà tutto sommato stabile per voi nativi del segno.

Ciò nonostante meglio evitare atteggiamenti un po’ troppo eccessivi e se siete single contenetevi: la persona che vi piace potrebbe non ricambiare. Sul fronte lavorativo le idee per provare a risalire la china ci sono, il problema sarà riuscire a metterle in atto. Voto - 7+

Vergine: un quadro astrale ricco di stelle favorevoli secondo l'oroscopo del 25 giugno. La Luna sarà in trigono dal segno amico del Capricorno e Venere, anche se per poco, in sestile dal Cancro. In amore ogni aspetto della vostra relazione troverà il suo spazio, garantendo una discreta serenità in coppia, soprattutto per i nati nella prima decade. Settore professionale ancora sottotono, meglio forse tenere fermi alcuni progetti in attesa di tempi migliori.

Voto - 7+

Bilancia: inizia un fine settimana difficile per voi nativi del segno, ma secondo l'oroscopo questo sarà l'ultimo prima di poter tornare a vivere serenamente. In amore non polemizzate per ogni cosa, ma soprattutto non perdete la pazienza per nulla. Se siete single faticherete un po’ a esprimere cosa pensate veramente. Per quanto riguarda il lavoro, se necessario, prendetevi del tempo in più per i vostri progetti. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di venerdì più che soddisfacente per voi nativi del segno. Se siete single lasciate perdere piani e strategie sofisticate, lasciate che sia il vostro cuore a parlare. Se avete una relazione stabile, una piccola sorpresa al partner creerà momenti davvero piacevoli, ravvivando il vostro rapporto.

Nel lavoro la compagnia che avete non è il massimo, ma nulla vi vieta di lavorare in completa autonomia ai vostri progetti. Voto - 8-

Sagittario: anche se non siete i più belli della spiaggia, voi siete lì per rilassarvi e divertirvi. Se poi dovreste riuscire a trovare anche la persona giusta, allora via alle pratiche di corteggiamento. Se avete una relazione stabile sarete pronti a momenti decisamente più romantici. Settore professionale ancora sottotono, servirà qualche idea veramente interessante per potersi riscattare. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di venerdì che darà inizio a un fine settimana di svolta per voi nativi del segno. La Luna sarà in congiunzione, mentre Venere sarà sempre meno influente.

Dal punto di vista sentimentale godetevi questo cielo azzurro, provando a risolvere definitivamente eventuali problemi di coppia, ristabilendo una forte serenità. In ambito lavorativo con Giove in sestile dimostrerete di essere una valida risorsa nel vostro gruppo di lavoro. Voto - 8-

Acquario: il periodo non si prospetta dei più rosei, con Venere che sta per diventare opposta, ma questo fine settimana sarà nel complesso positivo, per cui in amore rafforzate il vostro legame di coppia, facendo qualcosa che possa rendere felici voi e il partner. Pochi cambiamenti in ambito lavorativo, ma in fin dei conti in questo periodo non avrete molto da fare. Voto - 7+

Pesci: relazione di coppia incantevole nel corso di questa giornata.

Con la Luna in sestile e Venere in trigono la vostra storia d'amore brillerà di luce propria, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single credeteci sempre nelle storie d'amore, anche in quelle più impossibili. Nel lavoro il vostro modo di essere organizzati è complesso, ma sicuramente efficace. Voto - 8+