Le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 26 luglio prevedono buoni propositi per il segno zodiacale dell'Ariete e del Cancro mentre per il segno del Toro sarà una giornata un po' sottotono. Novità in arrivo per il Cancro, buone notizie per i single del Sagittario. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di lunedì 26 luglio.

Oroscopo giornaliero del 26 luglio, da Ariete a Cancro

Ariete: giornata promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. Venere e Marte vi tramanderanno buona luce e questo vi permetterà di affrontare la giornata carichi di energia e pieni di positività.

Toro: siete pronti a iniziare una nuova settimana, tuttavia lunedì sarà una giornata un po' sottotono a causa di Giove. Fortunatamente ci saranno dei miglioramenti in serata.

Gemelli: non trascurate mai il vostro partner, riuscite facilmente a riaccendere la passione nella coppia; d'altro canto, dovete curare anche l'aspetto comunicativo. È importante per mantenere armonia nel vostro rapporto.

Cancro: siete perfettamente in sintonia in questo ultimo periodo. Il lavoro va bene e anche nella vita privata tutto fila liscio. Lunedì sarà una giornata molto positiva: in arrivo delle novità interessanti.

Previsioni astrologiche del giorno 26 luglio, da Leone a Sagittario

Leone: la Luna è in contrasto e questo potrebbe portare a un rallentamento nella vostra giornata.

Fate dunque attenzione agli imprevisti e agli intoppi sul lavoro.

Vergine: riuscite spesso a essere imprevedibili. Tuttavia difficilmente riuscite a precedere le intenzioni degli altri. Riflettete bene su ogni vostro sospetto e non siate troppo pregiudiziosi.

Bilancia: a volte una parola detta con tutte le buone intenzioni può essere interpretata male.

Cercate di essere meno suscettibili e più aperti ai consigli soprattutto se vengono dati da chi vi vuole bene.

Scorpione: lunedì sarà una giornata alquanto spenta. L'idea di riprendere la quotidianità e i ritmi frenetici non vi entusiasma affatto, tuttavia vi sentirete in ottima forma e sarete pronti a ripartire.

Sagittario: ottime previsioni per il segno zodiacale del Sagittario per la giornata di lunedì.

Ci saranno delle buone notizie in arrivo in ambito lavorativo ma anche in quello sentimentale: sono attese infatti delle novità per chi è in cerca dell'anima gemella.

Oroscopo del giorno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: conoscete bene i vostri limiti e sapete anche quando non devono essere superati. Perdete facilmente la pazienza durante le conversazioni, soprattutto se si tratta di argomenti per voi importanti. Lunedì sarà una giornata non molto promettente per il Capricorno.

Acquario: dovete risolvere una faccenda al più presto. I vostri impegni quotidiani riescono a riempire tutta la vostra giornata e difficilmente riuscite a ritagliare un po' di tempo per voi.

Pesci: fate attenzione agli eccessi.

Non sempre è il caso di assecondare ogni volta il vostro partner, anche voi avete le vostre esigenze e i vostri limiti. A volte, se è necessario, bisogna dire anche di no.