L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 luglio vedrà un Leone molto più fortunato dal punto di vista sentimentale, mentre Toro manifesterà i propri sentimenti con grande efficacia, ora che Venere torna ad agire a suo favore. La Luna sarà a cavallo tra il segno dei Pesci e dell'Ariete e per entrambi sarà una giornata nel complesso ben equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 luglio segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel vostro segno.

Venere non sta più dalla vostra parte da un po’ di tempo, ciò nonostante in ambito sentimentale la vostra relazione di coppia non sarà così male. Per quanto riguarda i single sappiate che ogni tanto bisognerà essere teneri e disposti al dialogo. In ambito lavorativo tenete d'occhio le opportunità che arriveranno, perché le cose potrebbero cambiare. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Toro: periodo davvero convincente per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla forza che vi darà Venere e la Luna che si troverà in buon aspetto. Sentimenti che andranno alla grande all'interno della vostra relazione di coppia, particolarmente movimentata e piena di passione. Se siete single vi scambierete tenerezze e momenti piuttosto confidenziali con la vostra fiamma, che saranno per voi dei veri attimi di felicità.

Nel lavoro gli impegni da svolgere saranno un po’ stressanti, forse perché questo cielo sembra cambiare, ma per questa giornata ve la caverete molto bene. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Gemelli: giornata che potrebbe iniziare in modo un po’ travagliato, ma con la Luna che arriverà nel primo pomeriggio ci sarà un po’ di stabilità in più. Secondo l'oroscopo del 28 luglio, però, dovrete fare comunque attenzione, in quanto Venere rimane in quadratura.

Se siete single faticherete un po’ a socializzare con gli altri. Settore professionale che tornerà a brillare grazie a un cielo che ben presto vi favorirà. Voto - 7-⭐⭐⭐

Cancro: oroscopo di mercoledì nel complesso positivo per voi nativi del segno. In amore, con Venere in sestile, quella voglia di tenerezza non mancherà, ma attenzione alla Luna che nella seconda parte della giornata si sposterà in quadratura.

Se siete single sarete particolarmente attivi in questa giornata. In ambito lavorativo Mercurio sta per lasciare il vostro segno e Giove non sarà più favorevole: valutate bene le scelte da prendere. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Leone: sfera sentimentale in risalto per voi nativi, molto fortunata grazie alla Luna che si metterà in trigono dal segno dell'Ariete. Nella vostra relazione di coppia non mancheranno belle emozioni e forti sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single finalmente risolverete alcuni problemi che negli ultimi giorni vi hanno tormentato. Settore professionale che vedrà l'arrivo di Mercurio, ma attenzione perché Giove torna in opposizione. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Vergine: configurazione astrale piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno, perché la Luna smetterà di sfavorirvi e in amore potrete dare nuovamente il meglio alla vostra anima gemella.

Se siete single questo cielo riesce a darvi manforte per avvicinarvi ulteriormente al cuore della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro tenete duro ancora per un po’, perché presto arriveranno grandi soddisfazioni anche per voi. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì 28 luglio che vedrà la Luna guardarvi storto per le prossime due giornate. Dal punto di vista sentimentale potreste non sentirvi a vostro agio, per cui attenti, soprattutto al vostro modo di approcciarvi al partner o alla persona che vi piace qualora siate single. In ambito lavorativo, invece, sarete in grado di prendere delle scelte oculate e attente per i vostri progetti. Voto - 7⭐⭐⭐

Scorpione: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo in amore vi concederete momenti di spensieratezza insieme alla vostra anima gemella, merito in particolare di questa romantica Venere. Per quanto riguarda i single sarà facile per voi parlare di sentimenti, quando questi vengono direttamente dal cuore. In ambito lavorativo gli impegni cominciano ad accumularsi e non dovrete perdere tempo. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Sagittario: la Luna in trigono dal segno dell'Ariete metterà una pezza a questo cielo non così brillante. Per quanto riguarda i sentimenti, dovrete sfruttare l'astro argenteo per provare a instaurare un dialogo costruttivo con la vostra dolce metà. Se siete single non rimandate importanti impegni proprio adesso. Per quanto riguarda il lavoro prendete con meno nervosismo i vostri compiti se volete fare un buon lavoro.

Voto - 6+⭐⭐

Capricorno: oroscopo di mercoledì che potrebbe portare qualche tensione tra voi e la vostra anima gemella, colpa di questa Luna in quadratura un po’ fastidiosa. Per fortuna rimane Venere favorevole, ciò nonostante il rischio di causare incomprensioni o litigi rimane alto. Se siete single dubbi e perplessità potrebbero assalirvi. In ambito lavorativo rimandare certi impegni potrebbe non essere la miglior soluzione, soprattutto se si tratta di lavori importanti. Voto - 6⭐⭐

Acquario: configurazione astrale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo di mercoledì 28 luglio. Sarete piuttosto fieri del vostro rapporto con il partner, ma vi piacerebbe poter fare qualcosa in più. Se siete single sarete amorevoli e teneri un po’ con tutti, ma con la vostra fiamma darete il meglio di voi.

Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete di essere adatti per il vostro ruolo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Pesci: giornata di mercoledì che vedrà l'astro argenteo lasciare il vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda i sentimenti non sarete al top della forma, considerato che questo cielo non è così favorevole. Che siate single oppure no, controllate le vostre emozioni. Sul fronte professionale, considerato che gli impegni aumentano, sarà meglio non dare nulla per scontato e darsi da fare. Voto - 6⭐⭐