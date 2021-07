Per la giornata di domani, martedì 6 luglio 2021, l’Oroscopo vedrà in testa a questa classifica i nati sotto il segno dei Pesci, mentre ancora in ribasso si troveranno i nati sotto il segno dell’Acquario. I Gemelli e la Vergine sicuramente avranno una delle giornate migliori della settimana corrente, ma allo stesso tempo i segni di fuoco potrebbero rimanere in basso. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Rinnovamenti per Pesci

1° Pesci: rinnovare il vostro look sarà una decisione che sicuramente porterà i suoi frutti, secondo l’oroscopo.

Finalmente vi sentirete più espansivi, spontanei e con la timidezza lasciata in un angolo per poter davvero essere voi stessi.

2° Gemelli: sarà ottimo intavolare una nuova amicizia, soprattutto se quelle di vecchia data vi hanno deluso o comunque vi hanno lasciati con tanti interrogativi in testa. Ci sarà aria di amore anche all’interno della vostra relazione amorosa.

3° Scorpione: avrete una passionalità che andrà ben oltre quella delle giornate precedenti, e finirete con l’avviarvi con il partner verso un futuro più romantico ma allo stesso tempo sarete 'con i piedi per terra'. Avrete gli affari che andranno a gonfie vele.

4° Vergine: avrete una capacità di sognare più intensa, dunque anche con il partner potrebbero avviarsi dei progetti che avete tenuto nel cassetto da tanto tempo.

Sul lavoro ci sarà una collaborazione di squadra formidabile, secondo l’oroscopo.

Leone sereno

5° Leone: ora vivrete un periodo sereno, non troppo turbolento sul lavoro e molto roseo dal punto di vista affettivo. Sarà ottimo mettere a frutto le idee che spesso e volentieri hanno solleticato la vostra mente, anche se non tutto sarà 'applicabile' sul lavoro.

6° Bilancia: avrete una giornata di alti e bassi, soprattutto per quel che riguarda l’umore. Le amicizie saranno quelle che vi tireranno su il morale nei momenti più pesanti, anche se spesso vorreste rimanere da soli con i vostri pensieri.

7° Cancro: l’oroscopo prevede una giornata tranquilla, al di fuori dalle vicissitudini quotidiane e con tanti momenti da dedicare al relax.

Al momento, avrete qualche amicizia che probabilmente vi getterà nel dubbio.

8° Toro: avrete voglia di isolarvi per un po’, forse a causa di qualche litigio in famiglia oppure per qualche perplessità nelle amicizie. Recentemente avete dato importanza a qualcosa che avreste fatto meglio a lasciare lungo la strada.

Ariete inquieto

9° Capricorno: avrete molto nervosismo per qualche affare andato male, oppure per una questione che ancora non si sarà risolta. Potreste non essere molto pazienti in questo momento, soprattutto per la grande quantità di lavoro da sbrigare.

10° Sagittario: finire con il perdere per alcune circostanze che vi stanno a cuore non fa per voi, ma allo stesso tempo dovrete necessariamente essere calmi quando qualcosa non va per il verso giusto.

Ci sarà un po’ di tensione all’interno del contesto familiare.

11° Acquario: vi state trascurando e state agendo troppo impulsivamente sul lavoro e negli affari. Ciò vi sta causando una grande mole di stress inutile e che dovrete necessariamente smaltire il prima possibile, secondo l’oroscopo.

12° Ariete: vi arrabbierete facilmente e purtroppo per il momento potreste non essere in grado di restare calmi. Dovreste riflettere su alcune scelte importanti prima di agire concretamente, soprattutto sul lavoro.