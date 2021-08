Giovedì 12 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre il sole transiterà sui gradi del Leone. Mercurio, Marte e Venere proseguiranno l'orbita in Vergine, così come Saturno assieme a Giove continueranno il moto in Acquario. Urano, invece, permarrà in Toro come Plutone resterà stabile in Capricorno e, infine, Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: lungimiranti. Adesso che anche Mercurio arricchirà lo Stellium nel segno, i nati sotto il segno della Vergine potranno contare sulla congiunzione che il pianeta rosso farà con Marte.

Tale transito planetario, irradiando la dodicesima dimora, potrebbe parlarci di un secondo segno di Terra con un occhio proiettato sul prossimo futuro, specialmente in materia di investimenti professionali.

2° posto Toro: volitivi. Se da una parte la determinazione e l'ambizione non dovrebbero mancare (Marte in Vergine), dall'altra Venere e Urano di Terra doneranno presumibilmente ai nati Toro una prorompente voglia di rinnovamento. A fronte di ciò, la prima decade del segno Fisso avrà buone chance di rimboccarsi le maniche questo giovedì riguardo un innovativo progetto pratico.

3° posto Leone: umore top. I benevoli Luminari a braccetto smorzeranno gli influssi ostici del Grande Malefico in opposizione e ciò, con ogni probabilità, farà si che il secondo segno di Fuoco godrà di un tono umorale eccelso in queste 24 ore, soprattutto dall'ora di pranzo in poi.

I mezzani

4° posto Bilancia: focus sui figli. Giovedì i nati Bilancia potrebbero dover affrontare una pruriginosa discussione con la prole che, grazie al trigono tra la Luna nel segno e Saturno in Acquario, avrà buone chance di avere un epilogo positivo e senza strascichi emotivi.

5° posto Acquario: attrazioni. Presumibilmente i nati della terza decade di casa Acquario, durante questo giovedì, saranno attratta fisicamente da una persona appena conosciuta e faticheranno, se già impegnati sentimentalmente, a far finta di nulla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Ariete: schietti. Il primo segno zodiacale potrebbe essere particolarmente sincero nei dialoghi relazionali, forse troppo stando ai musi lunghi che genereranno. Amore in stand-by.

7° posto Capricorno: perplessi. Il terzo segno di Terra, in questa giornata di metà agosto, potrebbe avere qualche difficoltà a comprendere il comportamento di una figura professionale di spicco nei loro riguardi, rimanendo stranito senza, però, chiedere lumi alla persona in questione.

8° posto Scorpione: comunicazione flop. Nel ménage amoroso di casa Scorpione la comunicazione non dovrebbe fluire come al solito, coi nativi che noteranno come l'equivoco sarà dietro l'angolo.

9° posto Cancro: lavoro flop. Saranno 24 ore da prendere con le pinze quelle che potrebbero trascorrere i nati Cancro nel settore lavorativo, specialmente coloro che nelle ultime due settimane hanno delegate alcune mansioni ai nuovi colleghi, i quali vorranno restituito il favore.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: nervosi. Bruce Lee diceva: "Non essere un'unica forma; adattala, costruiscila su te stesso e lasciala crescere: sii come l'acqua" ed è ciò che dovrebbero prendere ad esempio i nati Sagittario in questa nervosa e impegnativa giornata d'agosto.

11° posto Pesci: nostalgici. La dodicesima dimora verrà stimolata dall'opposizione Mercurio-Giove che, con tutta probabilità, renderà particolarmente malinconici i nati Pesci, soprattutto coloro che sono reduci da una recente rottura sentimentale.

12° posto Gemelli: amore flop. Mercurio fomenterà la gelosia, Marte aizzerà la voglia di litigare col partner e, come se non bastasse, Venere farà in modo che l'armonia nel nido domestico lasci spazio a un clima gelido e rancoroso. Tale pandemonio amoroso potrebbe essere causato dallo Stellium in quadratura, rendendo il giovedì di coppia decisamente nero per i Gemelli.