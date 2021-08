Ferragosto è ormai alle porte e si prepara a lasciare il posto alla terza settimana di agosto, più nel dettaglio quella che va da lunedì 16 a domenica 22, con le previsioni piuttosto ottimali dell'Oroscopo. Gli astri hanno mutato la propria posizione, modificando così l'influenza per i vari segni zodiacali e portando fortuna a coloro che fino a questo momento non hanno fatto altro che lottare per riuscire a "sopravvivere". La Bilancia sembra essere uno di questi: titubante nelle giornate appena trascorse e pronta a recuperare tutto in amore, mentre il segno del Cancro sembra immerso in situazioni un po' ingarbugliate all'interno della vita di coppia.

La passione avvolgerà le prossime giornate del Leone, così come la serenità tornerà ad accompagnare coloro nati sotto al segno del Sagittario.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - una Venere in opposizione potrebbe portare alla nascita di qualche piccola discussione con il partner. L'arrivo di una notizia non proprio positiva potrebbe far nascere il malcontento e innalzare leggermente i livelli di stress, ma grazie all'autocontrollo e alla vicinanza delle persone care si avrà la possibilità di superare ogni controversia nel migliore dei modi e senza danneggiare i rapporti creati.

Toro - le soddisfazioni, secondo le previsioni dell'oroscopo di questa nuova settimana di agosto, non mancheranno di certo e indipendentemente dall'ambito in cui si porrà l'attenzione si riuscirà a scorgere il sereno.

Notizie importanti potrebbero sopraggiungere proprio nei prossimi giorni e i nativi del Toro potrebbero dover chiedere consiglio a persone più esperte e mature.

Gemelli - nonostante qualche astro in opposizione, il segno dei Gemelli avrà la possibilità di imbattersi in incontri interessanti e di godersi le prossime giornate in totale serenità.

La vicinanza del partner e delle persone care non mancherà di certo e grazie a essi si avrà modo di organizzare una piccola vacanza fuori porta piena di momenti indimenticabili.

Cancro - l'oroscopo della terza settimana di agosto non sembra essere così positivo per il segno del Cancro, specialmente se paragonato alle previsioni delle giornate appena trascorse.

Qualche piccola tensione potrebbe disturbare i nativi di questo segno zodiacale e rendere necessario l'intervento delle persone amate e fidate per non abbattersi. Nonostante questi probabili intoppi, le prossime giornate potranno potare un'ondata di meritato riposo.

Leone - come già anticipato, la settimana che sta per sorgere si preannuncia come un insieme di giornate gioiose e, soprattutto, passionali. La vita di coppia proseguirà la propria esistenza senza intoppi e chi non ha ancora avuto modo di imbattersi nella persona giusta, riuscirà a incontrarla con l'avvicinarsi del weekend. Le tanto attese ferie potrebbero finalmente ricaricare le energie fisiche e mentali.

Vergine - con l'allontanamento di Venere, purtroppo, il segno in questione potrebbe non avere più la fortuna di incontrare persone positive con cui instaurare un rapporto di fiducia e sperare di creare una relazione sentimentale stabile.

Mercurio potrebbe portare con sé qualche notizia ottimale a partire dalla giornata di Mercoledì, ma sarà importante prestare molta attenzione per non lasciarsi sfuggire l'occasione giusta per trovare una occupazione stabile e remunerativa.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo della terza settimana del mese sembra preannunciare l'arrivo di giornate a dir poco interessanti. Se si osserva specialmente l'ambito sentimentale e la vita di coppia ci si potrà imbattere in situazioni sicuramente indimenticabili. L'amore continuerà ad accompagnare la Bilancia fino al prossimo weekend e riuscirà a migliorare ogni singola giornata.

Scorpione - anche per il segno dello Scorpione, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbero sopraggiungere giornate interessanti ed un carico di energia che permetterà di affrontare nel migliore dei modi qualsiasi situazione.

Qualche piccolo rallentamento potrebbe causare un leggero innalzamento dei livelli di stress, ma non sarà nulla di cui doversi preoccupare seriamente.

Sagittario - la serenità, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, tornerà ad avvolgere il segno del Sagittario proprio durante la prossima settimana, rendendo così le giornate in arrivo uniche e indimenticabili. Le energie fisiche e mentali verranno recuperate senza troppa difficoltà e i momenti in compagnia del proprio partner, o comunque delle persone amate, risulteranno in grado di portare gioia e allegria.

Capricorno - qualche piccola tensione potrebbe raggiungere la vita di coppia già dall'inizio della prossima settimana, ma grazie alla forza di volontà e alla posizione favorevole di qualche astro si avrà la possibilità di affrontare il tutto a testa alta e senza rovinare il rapporto di fiducia creato in anni di sacrifici.

Attenzione a non lasciarsi sfuggire le varie occasioni che si paleseranno lungo il cammino.

Acquario - ottime notizie potrebbero sopraggiungere nell'arco della nuova settimana di agosto. L'oroscopo preannuncia infatti l'arrivo di un periodo abbastanza positivo in grado di portare nuovamente il sorriso sulle labbra del segno zodiacale in questione. Non sarà complicato godersi le giornate in allegria e con la compagnia giusta.

Pesci - con Venere non più in opposizione, anche il segno dei Pesci riuscirà a trovare quella serenità che credeva essere andata perduta. La vicinanza della famiglia e della persona amata si farà sentire e porterà con sé un'ondata non da poco di gioia e felicità. Coloro che non hanno ancora avuto modo di incontrare la propria anima gemella faranno meglio ad aguzzare la vista e i sensi, in quanto la nuova settimana di agosto potrebbe portare con sé qualche incontro interessante.