Le previsioni zodiacali di lunedì 9 agosto 2021 cerca di anticipare i tempi in merito a cosa ci riserverà il prossimo inizio settimana cercando di valutare al meglio la tendenza astrale nei confronti dei singoli segni. A stare un po' in apprensione nella speranza di rientrare tra i "prescelti dalle stelle", saranno gli ultimi sei segni della catena zodiacale. Pertanto, attenzione puntata in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 9 agosto

Bilancia: ★★★★★. Giornata davvero preventivata come splendida. Con la Luna in avvicinamento al vostro segno, il giorno è positivo. In buona forma psicofisica, frizzante e nello stesso tempo presente a voi stessi, sapete fare una gimcana perfetta tra un impegno e l’altro cogliendo risultati lusinghieri. Fanno bene all’ego, ma anche al portafogli per dare maggiore ossigeno alle finanze. In amore, se siete già da tempo in coppia con una persona speciale, con la quale state bene insieme, approfittate pure di ogni momento che la giornata potrebbe offrirvi, per dedicarvi alle delizie dell’eros. Single, attenti, una vecchia fiamma potrebbe ricomparire dal nulla: non giocate con il fuoco, ok?

Nel comparto lavoro, intraprendenza e scioltezza mnemonica daranno una marcia in più ai compiti assegnati.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano un po' critica questa parte iniziale della settimana che, per voi del segno, partirà in leggero "sottotono". Inizierete la giornata con grande buonumore, anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa di una persona che ben conoscete.

Per i sentimenti, sentirete il bisogno di staccare dalla solita routine ripetitiva e sempre uguale. Via, lontano da tutto e tutti, preferirete quindi trascorrere delle ore in solitaria, lontano perfino dalla persona del cuore. Single, sarà questa una giornata impegnativa e faticosa, le attività da portare a termine saranno tante e voi vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata.

Non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia ma rallentate semplicemente il ritmo. Nel lavoro, attenzione ad alcuni progetti, messi in forse da accordi non più favorevoli. Per coloro con attività in proprio in corso, probabilmente è in arrivo una piccola rivoluzione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 agosto al segno del Sagittario indica una giornata discreta sia in campo sentimentale che lavorativo. Valutata abbastanza bene con quattro stelle, indice di mediocre positività, in amore, diciamo che, con un piccolo impegno, riuscirete a trarre discrete soddisfazioni dalla giornata. In generale si consiglia di valutare bene eventuali scelte: il vostro target dovrà puntare su una certa stabilità, dunque evitate di essere troppo assillanti.

Per i single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto, questo porterà ad affrontare con lo spirito e determinazione giusti gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti. La parte riguardante il lavoro, qualche lieve discordanza con quanto da voi sperato, poi il tutto dovrebbe rientrare: cercate di trovare ispirazioni utili a rimettere in positivo il budget personale.

Oroscopo e stelle del giorno 9 agosto

Capricorno: ★★. La giornata sarà in generale abbastanza impegnativa da portare fino in fondo, anche se in certi momenti potrebbe restituire sprazzi di discreta positività. In amore, con il partner ci potrebbe essere aria di conflitto: forse una parola di troppo o troppo poco dialogo.

In parte si tratterà di saper gestire una situazione temporanea, quindi non tenete troppo il broncio e non isolatevi ma cercate di trovare una comune via d'uscita. Con la vostra forza di volontà riuscirete ugualmente a superare il tutto, ovviamente insieme alla persona del cuore. Single, non chiudetevi in voi stessi: un sereno scambio d’idee vi toglierà un gran peso dal cuore e nuova serenità su cui contare. E visto l'attuale cielo astrale, si raccomanda di puntare solo su obbiettivi mirati, magari avvalendovi dell’aiuto di persone fidate. Nel lavoro, intanto, questa situazione planetaria porterà contrasti probabili con persone appartenenti all'ambito della vostre attività: siate prevenuti e pronti a ribattere a tono.

Acquario: ★★★★. La giornata di lunedì si annuncia discreta, senz'altro positiva per voi del segno. Le nubi che tenevano in ansia per una situazione lavorativa sembrano essere passate e non torneranno per un po' di tempo. In campo sentimentale, sarà una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Nascerà sempre più il desiderio di programmare la vita insieme a chi amate, in primis per costruire qualcosa di solido e duraturo. Approfittatene per dedicare tempo a rinforzare il vostro legame. Single, l'atmosfera sentimentale di questo periodo non sarà troppo positiva. Qualcuno potrà dare libero corso ai sogni più reconditi, anche se eventuali possibilità che si realizzino saranno ridotte al lumicino.

Novità per i giovani single ma non a breve. Nel lavoro, in alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 9 agosto preannuncia una giornata portatrice di buone notizie riguardanti situazioni che avete attualmente "sul fuoco". Se aveste problematiche in corso, il buonumore allontanerà dubbi, contrasti e dissensi reali o presunti. In amore non siate troppo esigenti perché c'è il rischio di compromettere il buon rapporto che si fosse creato in precedenza. Sappiate connettervi sulla medesima frequenza del vostro partner, cercando di seguire lo stesso filo logico nelle situazioni: vedrete, tutto sarà meraviglioso.

Per coloro ancora single non si può certo dire che la vivacità vi manca. Le stelle dal canto loro vi regaleranno senz'altro tante occasioni d'incontro, sempre nuove ed interessanti. Nel lavoro periodo stabile: con impegno ed un po’ di ingegno riuscirete a trovare il filo a più di qualche situazione ingarbugliata.

Classifica oroscopo del 9 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 9 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In questo inizio settimana a gongolare saranno certamente gli amici della Vergine, supportati da una meravigliosa Luna nel segno. Quattro gli altri segni vincenti in amore e nel lavoro che andremo a scoprire nella scaletta sottostante.

Analizziamo insieme il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 9 agosto: