L'oroscopo della giornata di sabato 7 agosto prevede un weekend di fuoco per i nativi Leone, con una grandiosa Luna in congiunzione; al contrario gli Acquario potrebbero essere un po’ più freddi nei confronti del partner. Scorpione dovrà portare un po’ di pazienza in amore, mentre Vergine riuscirà a trovare un ottimo equilibrio tra amore e lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 7 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 7 agosto segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo positivo per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale l'oroscopo prevede la Luna in trigono dal segno del Leone, che porterà sinergia tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single tornerete alla ribalta, sarà il vostro momento per trovare la persona più adatta. Nel lavoro i risultati del vostro impegno cominciano a farsi vedere e non potrete che essere fieri di voi. Voto - 9️⃣

Toro: un cielo non all'altezza delle aspettative. Secondo l'oroscopo non è proprio un momento positivo per quanto riguarda i sentimenti, colpa in particolare della Luna quadrata, perché Venere il suo ce lo mette. Attenzione a non essere diretti e impulsivi senza un valido perché con il partner, ma anche con amici o pretendenti qualora siate single.

Situazione stabile nel lavoro, ma non in senso positivo. Ricordatevi che anche se Giove e Mercurio vi perseguitano, Urano promette importanti progressi. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna torna a sostenervi in questo caldo weekend d'agosto e dal punto di vista sentimentale una giornata di relax con il partner potrebbe essere l'ideale per recuperare un po’ di smalto.

Se siete single forse non è il momento di farsi avanti, ma corteggiare potrebbe essere una pratica che funzionerà bene, ma senza esagerare. Nel lavoro sarete in ottima forma, superando i vostri colleghi con facilità grazie alle mille risorse a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: inizia per voi un fine settimana solido e convincente, grazie a questa Venere in sestile che assicura una complicità di coppia invidiabile.

Teneri e coccoloni come non mai, dalla vostra relazione di coppia potreste ottenere davvero tanto. Se siete single sarà importante prima di tutto avere fiducia in se stessi, prima di farsi avanti. Nel lavoro non è il periodo migliore dell'anno, ma con questo cielo state facendo del vostro meglio e i risultati non saranno così male. Sentitevi soddisfatti del vostro operato. Voto - 8️⃣

Leone: arriverete a questa parte conclusiva della settimana in piena forma, grazie alla Luna che entra nel vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale l'intesa tra voi e il partner si accende, regalandovi momenti particolarmente romantici. I cuori solitari attraverseranno tante emozioni, che siano d'amore o amicizia.

In ambito lavorativo continua il periodo di alti e bassi a causa di questo cielo, ciò nonostante cercherete di essere più ottimisti in quello che fate. Voto - 8️⃣

Vergine: questo periodo vi sta regalando tantissime soddisfazioni e secondo l'oroscopo di sabato 7 agosto riuscirete a mantenere un ottimo equilibrio nella vostra vita quotidiana, merito anche di astri come Marte che vi tengono attivi. In amore la vostra dolcezza e premura vi aiuteranno a stare davvero bene con la vostra anima gemella o con la vostra fiamma se siete single, in particolare se siete nati nella prima decade. Grande stabilità anche nel lavoro, dove avrete modo di dire la vostra con progetti più che validi. Voto - 9️⃣

Bilancia: un quadro astrale che continua a regalarvi soddisfazioni secondo l'oroscopo.

In questa giornata di sabato, in particolare, godrete della Luna in sestile dal segno del Leone, che porta serenità nella vostra vita sentimentale. Se siete single e avete conosciuto una persona da poco, sappiate che ben presto potrebbe diventare qualcuno d'importante. Settore professionale con le più rosee aspettative, con un cielo invidiabile che vi permetterà di dare il massimo. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato 7 agosto che vedrà la Luna in quadratura a contrastare quanto di buono sta facendo Venere. Sarà consigliabile portare molta pazienza all'interno del vostro rapporto, affinché la situazione non precipiti. Se siete single siete in attesa di una risposta che non arriva, ma in ogni caso meglio non essere precipitosi.

Per quanto riguarda il lavoro sperimentare nuove vie forse potrebbe aiutarvi a recuperare terreno. Voto - 5️⃣

Sagittario: un po’ più aperti con il mondo ora che la Luna si trova in buon aspetto. Secondo l'oroscopo questa giornata non sarà così male per provare a dimostrare un po’ più d'affetto al partner o alle persone che più amate, qualora siate single. Settore professionale tutto sommato valido per provare a mettere a segno discreti successi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un inizio di fine settimana tutto sommato tranquillo per voi nativi del segno. La Luna fortunatamente non vi darà più fastidio, lasciando maggiore spazio a Venere, in trigono dal segno della Vergine.

Potrebbe volerci un po’ di tempo prima di ritrovare la giusta intesa, ciò nonostante ricaverete comunque delle soddisfazioni. Se siete single saprete come flirtare con la vostra fiamma. Nel lavoro ve la caverete bene con le vostre mansioni, ma siamo un po’ lontani dalla perfezione. Voto - 7️⃣

Acquario: non il fine settimana che vi aspettavate. L'astro argenteo si troverà in opposizione fino a domani, rendendo difficili le cose tra voi e la vostra anima gemella. Attenti a non marcare la mano. Se siete single attenti al vostro stato d'animo, perché potrebbe influenzare negativamente anche chi avete intorno. Settore professionale tutto sommato valido per provare a mettere a segno discreti successi.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo discreto, ma nulla di più per voi nativi del segno. Non è un cielo grandioso, soprattutto in ambito sentimentale; ciò nonostante, mantenendo la calma ed evitando di agire d'impulso, il vostro rapporto non sarà così pessimo. Se siete single è un periodo di transizione e di crescita, che presto vi permetterà di tornare alla ribalta. Settore professionale tutto sommato buono, ma non aspettatevi risultati da "primo della classe". Voto - 6️⃣