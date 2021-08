L'oroscopo della giornata di lunedì 9 agosto vedrà il Toro in crisi in ambito professionale per colpa di Mercurio e Saturno negativi, mentre la Bilancia sta attraversando un periodo straordinario, soprattutto in amore. Momenti teneri caratterizzeranno la giornata dei nativi Capricorno, mentre Cancro sarà perfettamente in grado di entrare in empatia con le persone che ha intorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 9 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 9 agosto, segno per segno

Ariete: settimana che inizierà bene per voi nativi del segno, con la Luna ancora disponibile per qualche ora.

Il suo supporto sarà utilissimo per esprimere davvero bene i vostri sentimenti, non solo nei confronti del partner, ma anche se siete single e volete conoscere nuova gente. Per quanto riguarda il lavoro proponetevi spesso per partecipare a progetti e iniziative davvero interessanti. Voto - 9️⃣

Toro: secondo l'oroscopo sarà una giornata valida dal punto di vista sentimentale. L'aiuto di Venere non sarà indifferente per la vostra relazione di coppia, che continua a essere un vortice di emozioni. L'arrivo della Luna nel pomeriggio, inoltre, vi permetterà di amplificare tali sensazioni. I single saranno alla ricerca di qualcuno che li faccia sentire protetti e difesi e forse in questa giornata potrebbero raggiungere l'obiettivo prefissato.

Settore professionale che invece non sarà convincente. Siete ancora confusi e in crisi per colpa di Mercurio e Saturno negativi, faticherete a trovare una valida soluzione, ma presto ci riuscirete. Voto - 7️⃣

Gemelli: ancora in difficoltà per colpa di Venere in quadratura secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 9 agosto.

Come se non bastasse, nel pomeriggio la Luna vi abbandonerà, mettendosi in una posizione scomoda. Dovrete cercare di capire cosa desidera da voi la vostra anima gemella, per provare così ad avere un buon rapporto. Se volete provare ad approcciarvi alla persona che vi piace, siate cauti. Molto meglio in ambito lavorativo, avrete a disposizione astri come Giove e Mercurio per provare a mettere a segno discreti successi.

Voto - 6️⃣

Cancro: particolarmente empatici nel corso di questa giornata. Avere Venere e la Luna in buon aspetto vi permetterà di comprendere bene i sentimenti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single il vostro modo di essere emotivi e sentimentali verrà apprezzato. Nel lavoro avere una buona creatività, oltre a tante risorse, vi permetterà di essere più efficaci con le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà con voi ancora per un po’, ma in ogni caso non ci saranno astri negativi a ostacolare la vostra relazione di coppia, per cui godetevi la giornata come meglio credete. Se siete single a volte siete in grado di stupire le persone intorno a voi, scatenando belle emozioni.

Nel lavoro Mercurio rimane attivo nel vostro cielo e la vostra mente sarà piena d'idee da sviluppare per provare a raggiungere buoni successi. Voto - 8️⃣

Vergine: un'altra giornata convincente per voi nativi del segno, grazie a un cielo dominato da questa Venere in congiunzione. Arriverà inoltre la Luna nel vostro segno nel pomeriggio e vi permetterà di essere intriganti, romantici e sensuali. Per quanto riguarda i single sarete pieni di delicatezza con la vostra fiamma. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con convinzione, sicuri di quel che fate. Voto - 9️⃣

Bilancia: affronterete la giornata con enorme entusiasmo secondo l'oroscopo del 9 agosto. Carichi di buon umore, la vostra relazione di coppia sarà stabile e piacevole, in una parola straordinaria.

Se siete single va bene essere un po’ timidi o insicuri, ma in questa giornata avrete la situazione sotto controllo, esprimendo fascino e sentimenti in modo corretto. Per quanto riguarda il lavoro la vostra immaginazione sarà al massimo e vi permetterà di strafare e raggiungere risultati sopra la media. Voto -

Scorpione: la Luna per fortuna si sposterà in una posizione migliore secondo l'oroscopo di lunedì. Dal punto di vista sentimentale sarete più attivi, riprendendo quella voglia di amare la vostra anima gemella in maniera del tutto disinteressata. Se siete single, anche se faticherete un po’, i vostri sentimenti saranno ben compresi dalla vostra fiamma e forse anche per voi ci sarà un bel lieto fine.

In ambito lavorativo, invece, non affronterete il vostro periodo migliore. Andare d'accordo con tutti non sarà facile, soprattutto se siete convinti di aver ragione sempre e comunque. Voto - 7️⃣

Sagittario: i periodi negativi non capitano a chiunque e questa giornata, purtroppo, non sarà un granché dal punto di vista sentimentale. Venere e la Luna, infatti, rimangono negative nei vostri confronti, rendendo difficile la ripresa della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single meglio non essere troppo duri con voi stessi. Settore professionale che, invece, vi riserverà qualche piccola soddisfazione, ma niente di più. Voto - 6️⃣

Capricorno: secondo l'oroscopo dei momenti teneri caratterizzeranno la vostra giornata.

Oltre a Venere ci sarà anche la Luna in trigono dal segno amico della Vergine, che in ambito sentimentale vi concederà forti emozioni. Se siete single proverete sentimenti maturi e potrebbe essere il momento adatto per buttarsi in una nuova storia d'amore. In ambito lavorativo a volte essere puntigliosi potrebbe risultare utile per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: settimana che inizia in ripresa secondo l'oroscopo. La Luna smette di esservi sfavorevole e anche se non ci saranno tanti astri a sostenere il vostro rapporto, godrete di una relazione tutto sommato tranquilla e piacevole. I single ritroveranno un ottimo equilibrio nella propria vita sentimentale. Molto bene in ambito lavorativo, con Giove e Saturno in buon aspetto.

Mercurio, inoltre, diventa meno influente e potrebbe essere il momento giusto per spingere sull'acceleratore. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che continua a ostacolarvi anche in questo inizio di settimana. Oltre a Venere si aggiunge anche la Luna in opposizione, rendendo le cose difficili tra voi e la vostra anima gemella: cercate di essere più comprensivi. Se siete single i vostri tentativi di corteggiamento andranno rivisti. Per quanto riguarda il lavoro non sarà una giornata da buttare, ma non ci saranno nemmeno risultati così disastrosi. Voto - 5️⃣