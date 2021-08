L’Oroscopo del 15 agosto è pronto a passare in rassegna la giornata di Ferragosto. Queste 24 ore trascorreranno in compagnia della Luna in Scorpione. C’è chi avrà modo di godersi le vacanze al mare e chi invece si ritroverà a fare i conti con dei parenti poco graditi.

Scopriamo che cosa riservano le stelle a tutti i segni zodiacali per questo Ferragosto.

Oroscopo, previsioni del 15 agosto 2021

Ariete - Vi aspetta un Ferragosto rovente, da trascorrere in relax oppure in compagnia degli affetti più cari. Attenzione alle scottature e alle malelingue.

Toro - Qualche nativo di tale segno passerà una giornata tranquilla e appagante. Sono previste uscite, ristoranti, gite in zone molto caratteristiche. Immortalate gli eventi.

Gemelli - Avrete modo di trascorrere un Ferragosto piacevole, ma attenzione al traffico nelle ore di punta. Risate ed emozioni non mancheranno, in famiglia l’intesa sarà al massimo.

Cancro - Non sovraccaricatevi di lavoro o di faccende, anzi se possibile stoppate ogni cosa. Cullatevi nel dolce far niente. Meritate una bella pausa, tirare avanti la famiglia e lavorare non è un gioco da ragazzi.

L’oroscopo del giorno di Ferragosto

Leone - Le cose semplici sono le migliori. Siete reduci da un periodo molto devastante, ma adesso avete finalmente aperto gli occhi e cominciato ad apprezzare le piccole cose che si tendono a dare per scontate.

Vergine - Giornata piena di passione, da trascorrere con la persona del cuore. Purtroppo chi lavora in proprio non potrà permettersi il lusso di poltrire, ma sarà possibile fare meno cose del consueto.

Bilancia - Potreste ritrovarvi lontano dalla persona amata, perciò vi sentirete nostalgici. Avete timore che la distanza possa rovinare l’amore, ma se il legame è forte si supera tutto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In famiglia dovete essere più indulgenti e comprensivi.

Scorpione - Vi divertirete senz’altro. Siete un segno che non ama stare fermo e cercate sempre l’attenzione. In giornata avrete tempo e occasione di stare in famiglia e di recarvi a mangiare fuori, ma non dimenticatevi di nessuno.

Previsioni dell’oroscopo del 15 agosto

Sagittario - Evitate di infilarvi in ambigue situazioni specie se siete già impegnati.

La voglia di starvene per conto vostro sarà altissima, soprattutto perché ultimamente attorno a voi c’è troppo caos.

Capricorno - Puntate alla semplicità, non complicatevi troppo le cose. Godetevi questo Ferragosto, soprattutto se siete reduci da un’annata piena di affanni. Le vostre battaglie verranno premiate a breve.

Acquario - Parenti serpenti, evitateli in queste 24 ore che si preannunciano scottanti. Un’uscita vi saprà confortare e divertire. Non mancheranno le emozioni, inoltre ricorderete alcuni eventi passati.

Pesci - Qualche nativo si troverà bloccato in casa. Un libro, la natura, la buona compagnia, queste semplici cose vi sapranno riempire il cuore e la giornata. Siete in attesa di qualcosa, ma la risposta non arriverà in queste 24 ore bensì nella seguente settimana.