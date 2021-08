L'Oroscopo di lunedì 9 agosto è pronto a rivelare come andrà il primo giorno della settimana. In evidenza le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Gli astri del periodo portano alla ribalta delle cronache astrali uno splendido lunedì d'inizio settimana, generoso verso alcuni segni mentre per altri decisamente poco fortunato. Riguardo l'Astrologia, infatti, la giornata si preannuncia molto positiva per coloro appartenenti al segno della Bilancia, del Capricorno e dei Pesci.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone in quadratura a Urano in Toro;

Luna in Vergine in opposizione a Giove;

Venere in Vergine in trigono a Plutone;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Giove in opposizione a Marte;

Plutone in Capricorno in sestile a Nettuno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 9 agosto.

Previsioni zodiacali del 9 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Rilassati. Non c’è molto da fare: la situazione è sotto controllo e non si intravedono complicazioni, né problemi di alcun genere. Potete rilassarvi tenendo conto del fatto che molte situazioni sono già state messe in sicurezza oppure avete già una soluzione in tasca. Interessi culturali e vita sociale sono in cima alla hit parade dei vostri pensieri: siete indaffaratissimi.

Nel lavoro, reagite alla tentazione di gettare la spugna, proprio adesso che siete a un passo dal traguardo. Avete le carte in regola per farcela. In amore va tutto bene: siete letteralmente scatenati! Se siete in coppia il partner gongola. Avventure a non finire per i cuori solitari.

Toro - Calmi. L’oroscopo del 9 agosto al segno del Toro indica una giornata un po' tesa, perciò è richiesta massima calma.

La Luna in Vergine riduce la vostra socievolezza, siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Una giornata monotona. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente. Nel lavoro, non attardatevi su problemi secondari e non perdetevi in dettagli che vi rubano tempo ed energia.

Cimentatevi in nuove esperienze. In amore, sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole.

Gemelli - Scaltri. Potrete partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote, per questo un pizzico id furbizia non guasta. L'opposizione di Giove alla Luna nel segno della Vergine porta alla ribalta questioni irrisolte del passato. Nel lavoro, utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti. In amore, il cuore come sempre s’infiamma con facilità, ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, vi impediscono di lasciarvi andare.

Cancro - Lungimiranti. State lottando molto per conquistare una certa indipendenza. Cercate però essere lungimiranti e di non perdere di vista tutto il resto: casa, famiglia e, soprattutto, amore. Sarete disponibili nei confronti di un amico, ma non lasciate che pretenda da voi l’impossibile. Nel lavoro, quando c’è da lavorare, lo fate a testa bassa, ma sarebbe opportuno porsi delle domande riguardo ai vostri reali desideri ed obiettivi. In amore, approfittate della serata per ricreare un po’ d’intimità con il partner. Soli soletti, lontani dagli impegni e dal rumore della gente.

Oroscopo e consigli delle stelle del 9 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Decisi. Il vento di Urano in trigono a Venere soffia forte spingendovi ad andare all’arrembaggio.

Dovrete affrontare qualche ostacolo, ne uscirete vittoriosi solo riuscendo a essere decisi e convinti delle proprie possibilità. Strattonati tra passato e futuro, di fronte a una scelta dovrete prendere una decisione impegnativa. Nel lavoro, nonostante siano questi giorni di vacanza, gli impegni non vi danno respiro. Avete una bella mole di lavoro accumulato, dovete darci dentro. In amore, un’alzata d’ingegno che per un attimo vi lascia senza parole, giusto il tempo di preparare la controffensiva e rispondere per le rime.

Vergine - Ansiosi. Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in ansia e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte. Fatevi aiutare da una persona amica ferrata in quel determinato ramo.

Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore: ne sarete gratificati. Nel lavoro, fate un bilancio e ragionate con calma e lucidità su scopi e obiettivi. Costruite situazioni il più possibile solide e durature. In amore, niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Improntate nuovi appassionanti progetti.

Bilancia - Intuitivi. Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna gestirla con metodo pianificando ogni cosa nei minimi dettagli. Nel lavoro dunque, siete pronti a mettervi in gioco.

La meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi. In amore avete voglia di chiudere un legame che non ha più niente da offrirvi. Se temete la solitudine, sappiate che troverete validi sostituti.

Scorpione - Eccentrici. La vostra personalità questo lunedì subirà l’influsso della quadratura tra Sole e Urano e in più di un’occasione le vostre scelte appariranno eccentriche. Alcuni penseranno che state soltanto cercando di farvi notare, anche se magari non è affatto così. Nel lavoro, piuttosto che seguire la massa preferireste cambiare strada, anche se fosse in salita. Quello che conta per voi ora è l’originalità. In amore, se non tutte le vostre abitudini sono accolte con troppo favore dall’altro.

Dovrete per forza rivederle prima o poi, almeno un po’.

Astrologia di lunedì 9 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Indecisi. Gli elementi più interessanti per l’inizio della vostra settimana sono anche i più rischiosi: tanta indecisione per colpa dell’opposizione Luna-Giove. Con la Luna in Vergine, inoltre, azzeccare rapidamente una scelta giusta risulta davvero un’ardua impresa. Nel lavoro, attenzione alle insidie nascoste dietro l’angolo. Dovrete affrontare controversie che potrebbero portarvi via molto tempo prezioso. In amore, l’eccentricità di Urano potrebbe essere un punto a vostro favore, se saprete come meglio giocare questa carta per farvi notare.

Capricorno - Fiduciosi. Con la certezza di veder fiorire i vostri progetti, attendete con fiducia e pazienza che i tempi siano maturi.

Accelerarli non sarebbe affatto proficuo, per cui aspettare che gli eventi facciano il loro corso sarà una scelta azzeccata. Nel vostro caso preferite di certo la preziosa gallina di domani piuttosto che il solo uovo di oggi. Nel lavoro intanto, mettete le carte in tavola: faranno il loro dovere senza che voi dobbiate aggiungere altre fatiche. Non male come strategia. In amore, un po’ di pazienza se state aspettando una risposta. Invece del classico colpo di fulmine, la storia potrebbe crescere strada facendo.

Acquario - Generosi. Nell’ambito familiare non imponetevi con la forza ma siate quanto più possibile generosi e altruisti. Donando ai vostri cari più calore, sarete da loro abbondantemente ricambiati.

È urgente un sano esame di coscienza verso certi vostri atteggiamenti inopportuni e sicuramente criticabili. Nel lavoro invece, avrete la possibilità di essere schietti con colleghi impiccioni. Attiverete poi le vostre potenzialità in vista di traguardi importanti. In amore, se già siete accoppiati, quando tutto vi sembra andare storto rifugiatevi nelle coccole della persona amata. Brevi ma intense avventure per i single.

Pesci - Fortunati. L'oroscopo per la giornata del 9 agosto indica un lunedì molto fortunato. Con Urano amico avrete un sacco di idee su come rivoluzionare il mondo che vi circonda. Una persona del vostro ambito (famigliare, amico/amica, collega o conoscente) vi aiuterà a fare scelte decisive consigliandovi come agire.

Una volta rotto il ghiaccio, vedrete che tutto sarà più facile. Non continuate quindi a tergiversare. Nel lavoro, finiranno quei fastidiosi contrattempi che spesso hanno mandato all’aria i vostri programmi. Non pensate più di tanto ma coglierete i frutti più succosi. In amore, il partner in questo periodo è molto esigente. Se avete situazioni in fase di stallo, sappiate che con il dialogo potrete recuperare l’intesa