L'Oroscopo di mercoledì 18 agosto è pronto a svelare come evolverà la giornata numero quattro di questa settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La maggior parte dei rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi, altri un po' meno: date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentirete a maggior agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare. In buona evidenza il settore relativo agli approcci affettivi, con particolare riferimento a quelli di voi in status single: la compagnia di un buona amicizia spesso risulta la migliore delle medicine.

L'insicurezza poi, specie in questo periodo, acuisce il senso di possessività rendendo sospettosi; occhio quindi a non superare il livello di guardia.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in opposizione a Giove in Acquario;

Luna in Capricorno in trigono a Mercurio;

Venere in quadratura alla Luna e in trigono a Saturno;

Nettuno in sestile a Plutone in Capricorno;

Marte in trigono a Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 18 agosto.

Previsioni zodiacali del 18 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Seguite le ragioni del cuore! Rimanendo ancorati alle ragioni della testa, rischiate di perdervi il bello dei sentimenti. È vero che siete impegnati a livello razionale ma c’è anche altro. Provate a pensare a tutte quelle volte in cui vi siete sentiti bloccati emotivamente e capirete.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, invece di cercare alla cieca, fareste meglio a darvi una direzione ben precisa o sprechereste inutilmente energie molto preziose. In amore, se in passato vi siete comportati un po’ egoisticamente, ora non fate lo stesso errore e dedicate subito all’altro anima e corpo. Per la salute, bisognerebbe evitare di esporsi per troppo tempo alla luce del sole nelle ore più calde: il loro effetto è ben chiaro e, a lungo andare, può provocare bruciori e arrossamenti.

Toro - L’oroscopo del 18 agosto al segno del Toro preannuncia tanta fortuna insieme ad una giornata splendida. Con il romanticismo apportato dal trigono Marte-Urano, tutti i vostri desideri d’amore potrebbero divenire molto presto realtà. Anche grazie alla vostra originalità le vostre scelte non saranno mai banali, ma assai precise. Nel lavoro, se alle spalle avete la sicurezza finanziaria necessaria per portare avanti nuove sfide, potete pensare di intraprendere strade diverse. In amore, l'impegno dà sempre i suoi frutti anche quando l’apparenza vi dice il contrario. Alla fine il vostro invito ad uscire sarà accettato. Per la salute, con Urano nel vostro segno che vi tiene svegli, potete limitare il consumo di caffè o di altre sostanze eccitanti contenenti caffeina.

Gemelli - Dovreste riflettere sui fatti degli ultimi tempi. È giusta o meno, c’è qualcosa da rivedere, da correggere nella strada che avete scelto? Nel caso vi siate pentiti, non cedete all’orgoglio che vorrebbe farvi sembrare sempre vincenti e imbattibili. Nel lavoro intanto, non mettetevi i paraocchi. Le situazioni cambiano e le persone con loro, non potete pretendere di trattarle sempre allo stesso modo. In amore, amate il partner profondamente, ma non siete disposti a cedere le leve del comando nella coppia. La vostra metà esigerà un rapporto più paritario. Per l'ambito salutare, Giove nemico vi fa abbuffare spesso e volentieri per calmare l’inquietudine che avvertite. Riequilibrate il cibo abbondante con tanto movimento.

Cancro - Dopo aver superato i conflitti, recuperate serenità e sicurezza grazie alla Luna in Capricorno. Soddisfazioni professionali, incontri interessanti. Tutto volge al meglio per adesso. L’essenziale è impegnarsi senza attendere favori o colpi di fortuna. Nel lavoro, moltissimi i progetti. Prendetevi il tempo che vi occorre, senza lasciarvi sopraffare dall’ansia che rimane la vostra peggiore nemica. In amore, le occasioni migliori arrivano dai nuovi incontri, da attrazioni improvvise che provocano piacevoli subbugli. Affettuose complicità si intravvedono all'orizzonte. Per la parte salutare, rassicuranti i risultati di indagini cliniche in merito a un malessere. È solo un po’ di stanchezza, da contrastare con attività rilassanti.

Oroscopo e consigli delle stelle del 18 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Serve più coraggio: se avete bisogno di una mano, potreste anche dirlo a cuore aperto senza tenere il muso a nessuno, perché l’input non può partire dagli altri. Basterebbe un po’ di semplicità, e quanti doppi sensi e doppi giochi crollerebbero quasi all’istante. Nel lavoro, evitate le persone invidiose che non possono che darvi consigli fuorvianti e sbagliati. Fidatevi solo del vostro istinto innato. Riguardo i sentimenti invece, siete riusciti a destare l’interesse di qualcuno e ora perché vi tirate indietro? Calma, Venere vi darà il coraggio che vi occorre e la faccia tosta necessaria: toppare questo mercoledì sarà quasi impossibile!

Per il fisico, massaggi a spalle e braccia sono assai benefici, specie per eliminare stress e contratture radicate in profondità.

Vergine - Grazie all'ottimo trigono in atto tra Luna e Mercurio, anche gli spiriti più eremitici potrebbero decidersi a uscire allo scoperto con una dichiarazione. In questo periodo con l'Astro d'Argento a vostra completa disposizione non potete più nascondere le vostre emozioni. Nel lavoro, l'ottimismo con cui affrontate le normali difficoltà non dovrebbe impedirvi di vedere dove bisogna migliorare al più presto. In amore, se in passato avevate pensato addirittura a un distacco, ora Venere rinsalda il legame e lo rende pieno di tenerezza e romanticismo. Riguardo la salute, un consiglio: per il benessere del sistema nervoso alcune vostre abitudini vanno cambiate.

Meno fumo e alcool per renderlo più sano e più forte.

Bilancia - Ci voleva proprio la Luna in Capricorno per ritrovare una disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, e pure gli affari vanno a gonfie vele. Una girandola di appuntamenti, visite e telefonate che non vi lascerà un attimo di respiro. Soprattutto nel lavoro, mettete sul tavolo progetti a breve termine, proposte, nuove alleanze: siete talmente persuasivi che nessuno vi rifiuterà il suo appoggio. In amore, ammirati e corteggiati, in ogni situazione sarete immancabilmente al centro dell’attenzione. Serata scatenata da vivere con chi si ama. Per la salute, agite sui segni del tempo pianificando cure anti-età. Ricorrere a creme specifiche o trattamenti di bellezza in genere serve a poco, quello che conta è fare una vita sana e regolare.

Scorpione - Questo mercoledì fate leva sulla ragionevolezza, per mettervi al riparo dal maremoto emotivo scatenato da Venere in quadratura alla Luna, che distorce i contorni della realtà. Sbalzi di umore, imprevisti, ostacoli che alla luce del vostro "cronico" disfattismo vi appaiono insormontabili. Nel lavoro, anche nei momenti più nebulosi avete sempre una buona amicizia su cui contare. In questo periodo approfittate della gentilezza di un collega, potrebbe essere la svolta per questo giorno. In amore, alcuni sentimenti altalenano paurosamente come le montagne russe: combattuti tra desiderio di libertà totale e voglia di casa e di famiglia. Per la salute, se vi sentite poco energici buona parte delle responsabilità va al vostro stato d’animo: cercate di stare più tranquilli, pensate meno e agite di più.

Astrologia di mercoledì 18 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Ci vuole un break emotivo dopo le turbolenze precedenti. Accogliete con piacere questo mercoledì in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il grande pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Nel lavoro, momento poco produttivo per le mansioni di routine, ma interessante per le finanze. Un’idea ad hoc per un investimento redditizio potrebbe cambiare il corso della giornata. In amore, è un giorno in stand by, nel quale pur avvertendo la voglia di fare scelte importanti e decisive, il cuore si sente un po’ smarrito. Parlando di salute, è proprio una buona idea rivolgersi in questi giorni a un centro di benessere, magari per iniziare un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi.

Capricorno - Si dissolvono in fretta le piccole tensioni del mattino, poi tutto si semplifica e ogni situazione vi aiuta a stringere rapporti piacevoli. Amicizie e conoscenze in questo periodo risultano non soltanto gradite, ma anche piuttosto vantaggiose. Nel lavoro, potete contare su ottime risorse di creatività. Curiosità e desiderio di sperimentare vi spingono alla ricerca di nuove possibilità. In amore invece, le stelle della passione vi garantiscono un bel momento di intensità affettiva e sentimentale. Per un incontro galante, meglio il pomeriggio. In ordine allo stato salutare, al mattino evitate di prendere il caffè a stomaco vuoto. Fate sempre una buona colazione, che comprenda anche la frutta.

Acquario - Splendida giornata in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire... La Luna in Capricorno intanto vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso. Nel lavoro, intuito, fantasia e una grande carica umana vi guidano nell’azione. Saturno e Giove nel segno vi sostengono, offrendovi occasioni fortunate. In amore, punto focale dei discorsi con il partner, tra i tanti, le spese extra o l’educazione dei figli. Poche le regole che imponete, ma quelle poche le fate rispettare. Riguardo la salute, poco o nulla da ridire sulla forma, ma sensibili come siete alla qualità e alle sollecitazioni dell’ambiente, vi basta un’inezia per risentirne.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 18 agosto vi vede brillanti ed ottimisti. In tanti saprete affrontare con il sorriso anche i piccoli imprevisti e con magnanimità perdonerete eventuali mancanze altri. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i programmi della giornata. Nel lavoro intanto, per risolvere un problema consultatevi con una persona che ha una lunga esperienza alle spalle e che gode anche degli appoggi giusti. in amore, accantonate tutto quanto non sia sentimento, e date spazio al desiderio che viene dal cuore. Basterà uno sguardo a far scattare la scintilla della passione. Per il look, prediligete le tonalità in tinta con la stagione estiva, ossia che vanno dall’arancio al rosso. Questi colori hanno effetti "stimolanti".