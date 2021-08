Nel fine settimana del 7 e 8 agosto la Carta Astrale mostra la Luna, il Sole e Mercurio in transito sui gradi del Leone. Ancora stabili le posizioni di Venere e Marte entrambi nel comparto della Vergine. Proseguendo, ritroviamo ancora Plutone stazionare sui gradi dell'emisfero riservato al Capricorno con Giove e Saturno annidati nel domicilio dell'Acquario. Altrettanto stabile la posizione relativa a Urano, immobile quasi nel cerchio stellare del Toro. Nettuno resta ancorato nel segno dei Pesci continuando a interagire con Plutone entrambi legati dal sestile in atto.

Oroscopo del week-end altamente positivo per Leone, Toro e Sagittario, decisamente insoddisfacente per Capricorno e Ariete.

Leone 1° in classifica: 'dieci' in pagella

1° posto - Leone: euforico. Con la Venere e Urano in promettente trigono questo week-end siete in una botte di ferro, circondati da persone fidate e pervasi da un senso di euforica allegria e felicità. Date soddisfazione al vostro bisogno di pace: potete permettervi di abbassare lievemente la guardia. Nel lavoro, se non avete ancora affrontato il discorso sulle vostre mansioni e sulla durata dell’incarico, è il momento di toccare l’argomento. In amore siete innamorati come none mai del partner: è decisamente una splendida persona e sa come farvi tornare il sorriso...

Tentare di resistergli è inutile. Voto 10.

2° posto Toro: passionale. La fiamma dell’amore sta bruciando nella passione più sfrenata, perciò godetevi il suo tepore. Le emozioni si susseguono, a volte talmente violente da farvi sussultare. Dovreste però imparare ad essere più stabili, a non farvi trasportare dallo scorrere della corrente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro una iniziativa interessante, ma assai dispendiosa, vi attrae fortemente: in nome della serenità familiare, forse è meglio lasciar perdere. Un chiarimento con una persona che fa parte del vostro passato potrà dare serenità al cuore e suturare una volta per tutte le ferite ancora aperte. Voto 9.

3° posto Sagittario: sognatore.

Gradite molto la Luna in Leone, perché vi permette di essere voi stessi e di giocare nel ruolo che preferite: quello di sognatori indiscussi. Per voi si prospettano molte occasioni di successo: piovono inviti importanti ed emozioni notevoli. Nel lavoro se volete migliorare la vostra condizione economica, non cadete nelle trappole di chi promette guadagni facili: nessuno regala niente. In amore una consolidata armonia interiore si riflette sul rapporto di coppia, permettendovi di godere della fase dolcissima dell’innamoramento. Voto 8.

Dal quarto al nono posto: Vergine 'voto 7'

4° posto Vergine: sereno. Una gradita sorpresa vi attende, questo week-end: tanta serenità in arrivo dalla Luna in Leone, garanzia di successo sia sul piano fisico che su quello degli affari.

Il trigono di Urano, inoltre, dovrebbe garantire la massima resa contro le resistenze del partner. Nel lavoro ci vuole ancora un po' di pazienza e costanza nell’intraprendere un cammino: la determinazione e il senso del dovere garantiscono una buona riuscita. In amore un consiglio: non giocate con i sentimenti degli altri e soprattutto non imponete mai il vostro volere con la forza; cercate di essere leali e onesti. Voto 7.

5° posto Gemelli: ambizioso. Anche se avrete ancora a che fare con qualche ostacolo da superare, state lentamente ritrovando la normalità, fatta di nuove ambizioni e di tanto equilibrio. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi anche nel lavoro.

Se è vero quanto dice il proverbio che “gente allegra, il ciel l’aiuta”, siete a cavallo! Il vostro ottimismo è la migliore presentazione. In amore generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi, ricambierete con identico slancio. Voto 7.

6° posto Bilancia: tenace. La presenza della Luna in Leone vi rende tenaci e pronti all'azione. I flussi astrali del week-end sono come una iniezione di fiducia che vi conferiscono smalto e carisma. Ottimismo, successi e buone energie. Un incendio di emozioni infiamma il cuore e insinua un irresistibile bisogno di amare ed essere amati. Nel lavoro ottime prestazioni non solo nelle attività di routine ma anche e negli affari.

Potrete prendervi una bella rivincita, ma siate disponibili anche al confronto. In amore, rendendo vano ogni ricorso alla logica, catturate il cuore della persona che amate, attraverso un approccio passionale e impetuoso. Voto 7.

7° posto Cancro: libero. I ritmi del week-end, per quanto accelerati non arrivano a stancarvi e non lascerete che le esitazioni di chi vi è intorno frenino la vostra innata voglia di sentirsi liberi e indipendenti. Il vostro motto sarà: “chi mi ama, mi segua” e saranno molti quelli che si lasceranno guidare da voi. Nel lavoro, probabilmente non sarete troppo scrupolosi nel lavoro, ma in compenso darete ottime dritte per risolvere un problema spinoso. In amore i corteggiamenti smielati non vi appartengono, il vostro approccio con chi vi piace è diretto e immediato.

Forse un po’ troppo? Voto 7.

8° posto Pesci: calmo. Periodo stabile, a tratti decisamente normale che invoglia alla calma. Non scaricate il vostro nervosismo in famiglia, ma cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice. Tutto un altro clima al lavoro: con la complicità delle stelle, potrete concludere un ottimo affare. Nel lavoro afferrate al volo un’opportunità interessante, però state attenti a non urtare la suscettibilità di chi in futuro potrebbe esservi utile. In amore una conquista vi stuzzica, eccita i sensi e l’orgoglio. Venere vi darà una mano, a patto che lasciate da parte la vostra irruenza. Voto 7.

9° posto Acquario: testardo. L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità può portarvi fuori strada e farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate.

Non siate testardi come al solito ma controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza della Luna, in questi giorni nel settore del Leone. Nel lavoro diluite nel tempo gli impegni evitando di sovraccaricarvi, ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti. In amore il coinvolgimento è grande e questo vi spaventa, tanto che per la paura di cedere le armi, con forza riaffermate la vostra libertà. Voto 7.

Posizioni di coda: Ariete ultimo

10° posto Scorpione: dubbioso. Questo week-end porta dubbi e qualche indecisione: potreste decidere di tirare i remi in barca e godervi i risultati fin qui ottenuti. Ogni tanto ci vuole un attimo di pausa per riprendere fiato! Con la complicità di Venere, potrete spendere un po’ di più per soddisfare qualche capriccio.

Nel lavoro venite al sodo nelle questioni importanti: evitate di sprecare il fiato e le energie in discussioni sterili, che non conducono da nessuna parte. In amore anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Voto 6.

11° posto Capricorno: permaloso. Faticherete un po’ ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi di questi due giorni per via della vostra permalosità. Alla lunga i risultati che otterrete ricompenseranno gli sforzi. In amore non date per scontato ciò che non lo è. La vita di coppia è avvolta nella routine e risulta poco esaltante: il rapporto a due va coltivato giorno per giorno, e non "a spot".

In ambito lavorativo cercate di fissare l’attenzione sulle vostre mansioni, senza farvi confondere da chi si professa esperto senza averne il titolo. Un viaggio alla ricerca della spontaneità perduta sarà un vero toccasana. Voto 6.

12° posto Ariete: teso. Per alleviare l’effetto destabilizzante di Marte in Vergine, fate scendere la tensione accumulata e state calmi. In campo dovete mettere il vostro spirito pratico e portate a termine ciò che avete in programma. Per risollevare l’umore, ricontattate gli amici che non vedete da tempo ed organizzate un incontro. Nel lavoro quasi tutto bene, a patto di attenersi alle tabelle di marcia: proseguite per la vostra strada, senza farvi tentare da insidiose scorciatoie.

In amore la forza dei sentimenti e la stabilità del vostro rapporto presto vi predisporranno ad affrontare situazioni di maggiore responsabilità. Voto 6.