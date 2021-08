L'oroscopo del mese di settembre prevede un bel Sole splendere nel segno zodiacale della Vergine, molto utile per godere di un rapporto stabile e sereno, mentre Cancro finalmente avrà modo di essere nuovamente passionale ed erotico ora che Venere gioca a favore. Stagione degli amori giunta al tramonto per i nativi Leone, così come per il Toro. Entrambi infatti dovranno guardarsi le spalle da Venere, e non causare litigi di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo settembre 2021, 1^ sestina

Ariete: sarà un mese complessivamente migliore del precedente, anche se dovrete comunque avere pazienza prima di riavere un rapporto che funzioni.

In ogni caso, in amore le cose tra voi e il partner saranno tutto sommato discrete, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete più sciolti, con una maggiore voglia di conoscere nuove persone e buttarvi in una nuova relazione, ciò nonostante potrebbe non essere semplicissimo. Settore professionale che invece vedrà un cielo che tenderà a peggiorare per voi. Mercurio infatti sarà in opposizione per un bel po’ di tempo, dunque attenzione alle idee che sceglierete di sviluppare. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del mese di settembre al di sotto delle aspettative per voi. Dovrete approfittare delle prime giornate del mese perché poi Venere si metterà contro di voi, e a quel punto sarà difficile poter contare su una relazione quantomeno tranquilla.

Se siete single i problemi sono fatti per essere superati, per cui non abbattetevi, ma soprattutto occhio al nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio si allontanano da una posizione fino a poco fa comoda per voi, lasciandovi in balia di Giove e Saturno in quadratura. Svolgere il vostro lavoro potrebbe diventare pesante e faticoso, forse perché la mole di incarichi da svolgere aumenta, o forse perché non siete ancora usciti dalla modalità vacanza.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso stabile e affiata per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, questo mese non sarà sicuramente il migliore dell'anno, ma se volete, potete riuscire a ottenere qualcosa di buono dalla vostra relazione. Con il giusto atteggiamento, godrete di un'intesa di coppia più che sufficiente per vivere bei momenti e provare a dare inizio a nuovi progetti.

I cuori solitari si sentiranno felici e fieri di sé, soprattutto se riusciranno a fare qualcosa di veramente unico. Per quanto riguarda il lavoro questo sarà probabilmente il mese migliore dell'anno considerato che avrete astri come Giove, Saturno, Marte e Mercurio tutti in buon aspetto, e pronti a darvi tutto il loro sostegno per ottenere il massimo dai vostri progetti, merito di idee sempre fresche e tante risorse a disposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo che in ambito sentimentale tornerà a darvi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Forse le prime giornate potrebbero non essere un granché, ma successivamente Venere diventerà favorevole dal segno dello Scorpione, e la vostra relazione di coppia tornerà ad essere piena di passione e erotica.

I cuori solitari sapranno come prendere iniziativa e rompere il ghiaccio. In ambito lavorativo purtroppo la situazione non sarà delle migliori in quanto Marte e Mercurio giocheranno a vostro sfavore e se mostrerete un atteggiamento irresponsabile, allora non aspettatevi di vedere risultati positivi. Voto - 7️⃣

Leone: purtroppo per voi quest'estate e questa stagione degli amori giunge al termine ora che Venere si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione. Tra voi e la vostra anima gemella questo periodo potrebbe essere tormentato, quindi, cercate di evitare eventuali discussioni, soprattutto se si tratta di questioni da poco. Per quanto riguarda i cuori solitari secondo l'oroscopo potreste non sentirvi più a vostro agio nella vita di tutti i giorni.

Se non vi sentite pronti a conoscere nuove persone, dunque, meglio aspettare. Per quanto riguarda il lavoro invece Marte e Mercurio torneranno favorevoli, ma non dimenticate che Giove e Saturno saranno opposti ancora per un po’. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo del mese di settembre che continua a darvi soddisfazioni. Un bel Sole si troverà nel vostro cielo, inoltre Venere tornerà ad agire a vostro favore. Dal punto di vista sentimentale dunque non potrete chiedere di meglio dalla vostra relazione di coppia, che sarà affiata e felice. Se siete single questo sarà un periodo di riflessioni, di crescita, con quella voglia di fare qualcosa che possa cambiare la vostra vita. In ambito lavorativo purtroppo Marte e Mercurio lasceranno il vostro cielo, ciò nonostante siete in una situazione più o meno stabile, che potrebbe ancora darvi discrete soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

L'oroscopo del mese di settembre continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.