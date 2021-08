Per la giornata di venerdì 13 agosto l'Oroscopo annuncia una Bilancia attiva e convincente dal punto di vista professionale, mentre la vita sociale e sentimentale dei nativi Acquario ricomincerà a prendere quota. Buone occasioni in arrivo per il Leone dal punto di vista dell'amore, mentre Pesci ricostruirà piano piano la propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 13 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 13 agosto, segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo questo cielo tenderà sempre più a sfavorirvi.

Al momento la Luna si trova in opposizione e presto anche Venere per cui, dal punto di vista sentimentale, meglio stare all'erta, evitando di entrare in discussioni che potrebbero solo far male a voi e al partner. I single faticheranno a trovare una persona con cui entrare in sintonia. In ambito lavorativo fortunatamente i buoni risultati non mancheranno, ma volendo potreste fare di più. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti per voi nativi del segno. Non è il periodo migliore in assoluto, ma qualche soddisfazione sicuramente riuscirete a prendervela. In ambito sentimentale il vostro rapporto al momento funziona, per cui continuate a dimostrare al meglio i vostri sentimenti.

Per quanto riguarda i single riuscirete a esprimere molto bene la vostra forte personalità. Nel lavoro idee ed energie non vi mancano, grazie a Marte e Mercurio. Ciò nonostante Giove e Saturno continuano a sfavorirvi, rendendo la realizzazione dei vostri progetti davvero difficile. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di venerdì 13 agosto che vede la Luna in trigono dal segno della Bilancia.

Potrebbe essere l'inizio di una ripresa all'interno del vostro rapporto, se di recente avete vissuto una crisi. Per quanto riguarda i single il vostro modo di essere carismatici non passerà inosservato. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se bisognerà fare attenzione alla posizione sfavorevole di Marte e Mercurio.

Voto - 8️⃣

Cancro: una giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura, ma fortunatamente Venere rimane ancora in buon aspetto. La vostra relazione sarà tutto sommato buona, ma in ogni caso non abbiate grandi aspettative. Per quanto riguarda i single ci saranno delle scelte da fare e delle situazioni da chiarire presto. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio, entrambi in sestile, vi aiuteranno a svolgere discretamente bene le vostre mansioni, ma in ogni caso attenti agli imprevisti. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo di venerdì piacevole dal punto di vista sentimentale. In questa giornata godrete del favore della Luna, che migliorerà l'intesa tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I cuori solitari avranno modo di sentirsi in pace con se stessi. In ambito lavorativo avere Marte e Mercurio davanti a voi potrebbe esservi d'aiuto, ma dovrete impegnarvi davvero tanto per ottenere qualcosa. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che comincia a darvi qualche soddisfazione in più, ora che potete contare su astri come Marte e Mercurio. La voglia di fare e di poter ottenere sempre di più non vi mancherà affatto, merito anche di una spiccata creatività. Sfera sentimentale che invece continua a essere al centro dell'attenzione per voi nativi del segno, anche se Venere sta diventando sempre meno influente. In ogni caso, che siate single oppure no, riuscirete a ottenere tanto dal vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete piuttosto sereni durante questa giornata secondo l'oroscopo del 13 agosto. Quel vostro modo di essere romantici non vi mancherà affatto e vi aiuterà a esprimere il vostro in modo eccellente. Per quanto riguarda i single con questo cielo potreste davvero riuscire a dare vita a una nuova storia d'amore. Nel lavoro non ci saranno troppe novità, ma sicuramente riuscirete a ottenere grandi risultati. Voto - 9️⃣

Scorpione: un cielo tutto sommato soddisfacente secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale potrete contare ancora un po’ sulla posizione favorevole di Venere, che vi aiuterà a rendere magico e pieno di emozioni il vostro rapporto. Se siete single va bene essere innamorati, ma dovrete tenere a freno la gelosia.

In ambito lavorativo continuerete a impegnarvi con i vostri progetti, ma bisognerà fare attenzione a Giove e Saturno in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in lieve miglioramento, grazie alla Luna in sestile dal segno della Bilancia. Certo, Venere rimane comunque negativa, ma non ancora per molto, per cui questo potrebbe essere il momento di riprendere in mano la vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete più ottimisti e con quella voglia di fare qualcosa insieme agli amici di sempre. Per quanto riguarda il lavoro tenderete a rilassarvi un po’ considerato il periodo, ma forse sarebbe opportuno evitare distrazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: situazione astrologica per il momento stabile secondo l'oroscopo, ma che presto tenderà a crearvi qualche problema, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Per il momento non avete nulla da temere, ciò nonostante Venere sta per muoversi in una posizione scomoda e sarà meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Per i cuori solitari meglio non rimandare ciò che potete fare adesso. Sul fronte professionale per fortuna non vi mancherà la voglia di fare e di metterci tutto il vostro talento per i vostri incarichi, merito in particolare di Marte e di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Acquario: un cielo tutto sommato valido nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo di venerdì 13 agosto, la Luna si troverà in buon aspetto e vi darà l'opportunità di dare vita a nuovi collegamenti e conoscenze, non solo per voi single. Molto bene anche dal punto di vista professionale, grazie anche ai tanti progetti in vista che non vedrete l'ora di realizzare.

Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere sempre meno influente, e la Luna che sta per spostarsi in una posizione più agiata, secondo l'oroscopo avrete modo di ricostruire la vostra vita sentimentale. Ci vorrà un po’, ma l'importante sarà riavere dalla vostra parte la vostra anima gemella. I cuori solitari potrebbero ricevere piacevoli sorprese e fare importanti passi avanti. Settore professionale non più ai vertici di un tempo, ma qualche soddisfazione riuscirete ancora a prendervela. Voto - 7️⃣