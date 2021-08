L'Oroscopo di martedì 31 agosto è pronto a rivelare come sarà la giornata che segna la fine del mese. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, come al solito analizzati dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della salute. Pronti a scoprire come saranno le stelle per il vostro segno di nascita? In primissimo piano la Luna in trigono a Venere, Giove con Plutone in sestile a Nettuno e Saturno in trigono a Mercurio. Ancora Giove, nel periodo, continua il suo positivo trigono con Venere, mentre Marte in Vergine si troverà in quadratura alla Luna.

Per apprezzare al massimo il quadro astrologico quotidiano, pertanto per conoscere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla vita di tutti, è altamente consigliato saper individuare i principali aspetti planetari del periodo. Tra i quali spiccano:

Sole e Marte in Vergine;

Luna in Gemelli;

Venere e Mercurio in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 31 agosto.

Previsioni zodiacali del 31 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con il passaggio della Luna dai Gemelli al Cancro, si prevede una giornata un po’ sottotono e deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti.

Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno. Nel lavoro vi sentite demotivati, perché ancora non vedete i risultati dei vostri sforzi e credete che il gioco non valga la candela, ma non è così. In amore ci sono aspetti della relazione che non vi soddisfano, ma non potete negare che la stabilità affettiva in alcuni momenti è rassicurante.

Per la salute le cure estetiche distendono e rilassano. Un appuntamento per la manicure o per un nuovo taglio di capelli è quello che ci vuole.

Toro - L’oroscopo del 31 agosto al segno del Toro indica un periodo stabile. Sebbene l’umore non sia al massimo, sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenta di generare dubbi nelle vostre certezze.

Sfoderando la vostra proverbiale grinta, riuscirete ad avere la situazione sotto controllo. Nel lavoro le buone occasioni saranno molte, ma evitate di rischiare troppo. Non lanciatevi prima di essere certi che un affare sia alla vostra portata. In amore la Luna è opposta, al contrario di Marte che è vostro alleato. Focus sul rapporto di coppia passionale, irrequieto e battagliero, ma a voi le battaglie piacciono. Per la salute eventuali disturbi sono da attribuirsi soprattutto al vostro umore ballerino. Evitate cibi pesanti e fuori pasto per facilitare la digestione.

Gemelli - Giornata abbastanza complicata a causa della Luna nel segno dei Gemelli, disarmonica a Marte e Nettuno. Un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere.

Lasciate i sentimenti separati dalle questioni economiche: potreste rimetterci e non solo in immagine. Nel lavoro un obiettivo mancato vi infastidisce, ma anziché piangere sul latte versato, da buoni Ariete raddoppiate gli sforzi per ripartire. In amore la nostalgia del tempo perduto si fa strada. Anche se siete ancora in vacanza non riuscite a spassarvela, vagheggiando situazioni passate. Per la salute le energie non vi mancano e la forma fisica è più che buona. Mantenetela evitando di mangiare cose sbagliate o in quantità eccessiva.

Cancro - Dopo una lieve défaillance, Venere si allea alla Luna per restituirvi calma e diplomazia. Con serenità superate i problemi e rimuovete gli ostacoli. Voglia di arte, musica e di far parte di un gruppo che condivida le vostre idee, gli interessi e i gusti.

Nel lavoro, se avete una questione professionale in sospeso, potete tirare il fiato. Nonostante gli intralci e gli imprevisti la risolverete. In amore un’avventura piacevole e fugace, tanto per mettere alla prova il vostro fascino, vi restituisce l’entusiasmo perso per strada. Riguardo lo stato salutare, una seduta di cromoterapia, oltre che a divertirvi, servirà a portare a consapevolezza il senso di alcune percezioni che ora vi sfuggono.

Oroscopo e consigli delle stelle del 31 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Questo martedì sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete partire ora, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche ulteriore giorno di vacanza. Un evento alquanto inaspettato potrà ripercuotersi non solo nel quotidiano, ma anche in ambito familiare.

Nel lavoro state vivendo un po’ come una sfida l’impegno che vi viene richiesto, ma ciò vi comporta un po’ di stress e tensione in più. In amore novità in vista! Chi ha chiuso una storia deve metterci una bella pietra sopra: è tempo di aprirsi al nuovo. Niente rimpianti e avanti tutta. Per la salute modificate quello che non vi piace di voi, sia nell’aspetto esteriore che nelle vostre abitudini: ne sarete fortemente ricaricati.

Vergine - Il cielo di martedì asseconda il vostro desiderio di pace, regalandovi una parentesi di tranquillità. C’è spazio per la pigrizia e costruttive riflessioni. Se qualcosa ultimamente vi turba, specie in amore, approfittate di questa giornata per decidere il da farsi.

Nel lavoro non fatevi turbare da un pettegolezzo che circola nell’ambiente in cui operate: niente è meglio di una voluta indifferenza per metterlo a tacere. In amore, nel bene e nel male, vi amate da morire. Anche se la relazione non è quello che si dice "tutta rose e fiori", il tempo e la volontà possono fare miracoli. Per la salute, prima di andare a dormire, fate un po' di movimento in rilassatezza: muovere tutti i muscoli del corpo favorirà il sonno.

Bilancia - Avete le pile cariche, siete dinamici e allegri al punto giusto e con buonsenso, rispettando responsabilità e obblighi. Continuate così! Vi sentirete sicuri nei contatti sociali, saprete godervi ciò che la vita vi offre, senza atteggiamenti prosaici.

Nel lavoro il periodo continua a essere ideale per il consolidamento della vostra situazione economica: continuate a pensare positivo. In amore, se siete single, brillerà nel vostro sguardo una luce particolare e una persona speciale cadrà nella vostra rete. Ne deriverà una fusione di cuori. Per la salute uno sport adatto a voi sarebbe proprio quello che vi serve. Scegliendo, tenete conto anche di quelli da fare in camera, come lo yoga, la cyclette o il tapis roulant.

Scorpione - La Luna in Gemelli parteggia per voi e visto che con Venere, risulta in trigono, vivrete un periodo di mutamenti, cavalcherete l’onda del successo al meglio. Avvenimenti imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive.

Preparatevi ad accettare e a gestire la sfida. Nel lavoro riuscirete a sfuggire alla noia della routine, seguendo l’idea estrosa di quei colleghi che si riveleranno molto creativi e simpatici. In amore non mettetevi in testa cose strane perché, a guardar bene, vi accorgerete che in realtà nessuno sta minacciando la vostra realtà affettiva. Per la salute fare passeggiate nella natura silenziosa, in questo periodo di fine estate, è un incentivo per il benessere psicofisico e spirituale. Consigliatissimo andare in bici.

Astrologia di martedì 31 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda.

Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi, successi in famiglia e nel lavoro. Pensate positivo e agite con tempestività: basterà questo apporto generoso di entusiasmo per risolvere molti dei vostri guai. In amore, amicizia e attrazione fisica s’intrecciano quasi per gioco, con tanta gioia, ma senza alcun impegno o complicazioni di sorta. Per la salute assecondate la vostra indole e muovetevi in libertà. Mettete al primo posto in agenda svaghi e vita sociale, il resto può attendere.

Capricorno - Se avete progetti da realizzare è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in Bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente a una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.

Nel lavoro la prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio è una golosa tentazione, che vi stimola a operare con più precisione e tenacia. In amore niente segreti: l’esperienza insegna che le cose non dette alimentano i malintesi. La trasparenza e la sincerità saranno premiate. Per la parte salutare del periodo, Venere favorisce una splendida riuscita dei trattamenti estetici: un nuovo look dei capelli, un tocco originale che attiri l’attenzione.

Acquario - Questo martedì giocate la carta della diplomazia, mettendo da parte il vostro naturale istinto a primeggiare e lasciando spazio anche alle iniziative altrui. Una notizia in ambito professionale potrebbe preoccuparvi un po’, ma troverete presto una soluzione.

Nel lavoro essere combattivi non vuol dire diventare aggressivi. Unite le vostre forze a quelle di chi intende uscire da una situazione di precarietà. In amore sarete circondati da testimonianze così calde di stima e d’amicizia che vi dimenticherete di esservi alzati con la Luna di traverso! Per la salute potreste essere suscettibili al cambiamento di stagione, un po’ nervosi per leggeri e improvvisi malesseri e per lo stress. Riposatevi.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 31 agosto fa notare che un amico/a potrebbe rivelarsi più pretenzioso di quello che immaginavate, ma voi mettete subito le cose in chiaro e dite come la pensate. Una critica costruttiva o una discussione, anche animosa, potrebbe portarvi a una comprensione reciproca. Nel lavoro non spingetevi da soli in settori che non padroneggiate, se volete farlo lasciatevi guidare da un collega disponibile e responsabile. In amore se lascerete che la dolcezza e la generosità prendano il posto della gelosia e della diffidenza, guadagnerete la vostra fetta di felicità. Per la salute evitate i luoghi rumorosi, gli spostamenti frequenti e il caos. Impostate un ritmo di vita basato su tempi più lenti, meno congestionati.