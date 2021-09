L'Oroscopo di venerdì 17 settembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In primo piano le previsioni astrologiche per tutti e 12 i segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati in questa parte finale della settimana? Questa giornata è cruciale in quanto risulta essere l'anello di congiunzione tra le incombenze quotidiane e la partenza del nuovo weekend.

Astrologicamente parlando, la giornata di venerdì ritrova ancora la Luna nel segno dell'Acquario, con il Sole fermo in Vergine e in procinto di entrare in Bilancia.

Sempre in Bilancia troviamo Marte e Mercurio, mentre nel settore adiacente, ossia quello dello Scorpione, resta stabile Venere. Scorrendo verso sinistra la Carta del Cielo astrologico del 17 settembre 2021, ecco spuntare Plutone nel campo del Capricorno, con Saturno e Giove a dare compagnia all'Astro d'Argento nel simbolo dell'Acquario. In Pesci permane nel suo lento incedere, Nettuno, Pianeta dalle mille qualità. Chiude il giro Urano, posizionato sui gradi del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 17 settembre in ordine decrescente a partire dal segno dell'Ariete sino ad arrivare a quello dei Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 17 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Luna nel segno dell'Acquario, congiunta a Saturno e Giove: soliti bisticci con il partner su progetti e obiettivi del giorno.

A placare gli animi, per fortuna, interviene Venere, la dolce: confrontarsi è già meglio che beccarsi. Meno confusi e più organizzati nel lavoro. La vostra agenda, impeccabile, è già piena di appuntamenti per la settimana a venire. In coppia c’è sempre da discutere, anche oggi che vi sentite pacifisti, più propensi all’amore che alla guerra.

E allora, che amore sia! Le energie intento non vi mancano e non c’è niente che non vada davvero. Affidatevi a una buona musica che vi tiri su.

Toro - L’oroscopo del 17 settembre al segno del Toro esalta questa splendida Luna in trigono a Mercurio, in coppia con Giove e armonica a Plutone. La famiglia unita vi dà forza, nessun imprevisto può preoccuparvi.

Spazio dedicato alla musica e all’arte in serata; con il fai da te, poi, siete dei veri e propri maghi. Attivi e concreti nel sociale, potrete ottenere buoni risultati e definire progetti a lunga scadenza. In casa, soddisfazioni dal bricolage. Famiglia protettiva e complice, lo stesso vale per il partner, sempre più coinvolto e propenso a impegnarsi per il futuro. Alto l’umore e ottime le energie. Un buon pizzico di fortuna anche al gioco, azzardare almeno un Gratta e Vinci non vi rovinerà!

Gemelli - Il potente e generoso Marte vi coccola e vi protegge vestendo i panni di un amico, un parente o un collega di lavoro prodigo di buoni consigli. Lasciatevi guidare: avrete modo di conoscere gente valida, di spessore, con cui potrete condividere passioni e hobby.

Lo studio e la professione in questo momento danno risultati soddisfacenti, il che vi permetterà di fare programmi su ambizioni concrete. Per i single un’avventura in apparenza fugace potrebbe trasformarsi in una relazione fissa e stabile. Maggiore complicità di coppia. Accettando l’invito di amici, in serata vi si presenterà l’occasione per trascorrere del tempo in piacevole relax, come non vi succedeva da tempo.

Cancro - Giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, invitare amici a cena, sfoggiando ricette dietetiche ma appetitose. Un grazie di cuore alla Luna in Acquario che vi dà una mano in termini di buonumore e voglia di fare. Di fronte a qualsiasi proposta lavorativa, anche se lusinghiera, non perdete il senso della realtà.

Al contrario, con prudenza, valutatela in tutte le sue sfaccettature. In amore, cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che vi intriga da tempo. Un approccio sapientemente soft coglierà nel segno. Malanni cronici nel frattempo possono trovare rimedio attraverso la medicina naturale. Ricorrete a un buon naturopata o a un esperto erborista.

Oroscopo e consigli delle stelle del 17 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Focus su lavoro e guadagni. Reagite all’atmosfera aerea della giornata puntandovi con i piedi per terra, rimanendo ancorati al pratico. Tuttavia, qualche acquisto sfizioso non ve lo farete mancare, privilegiando oggetti per la casa e la cucina. Conti e bilanci pertanto al centro dei vostri interessi.

Segnali di simpatia da parte di un collega: se siete liberi, prendetelo in considerazione. In coppia il sentimento lo esprimete più con le premure che con le parole, magari preparando un delizioso manicaretto. “Amarsi un po’”, parlando di salute, è l’antidoto più efficace contro lo stress e i piccoli malesseri. Dopo il bagno o la doccia, coccolatevi con un massaggio.

Vergine - La giornata porta una gran voglia di serenità, magari anche di riflettere un po’. Buoni propositi, spiritualità, esigenze che nascono dal profondo, fino ad ora sconosciute. Avete bisogno di qualcosa che non è del tutto in accordo con il vostro io interiore: bisogna scegliere. Ottime opportunità nel campo lavorativo per dare un taglio nuovo alla vostra attività, molto probabilmente veicolate da contatti insoliti e stimolanti.

Nel solito giro delle amicizie invece, potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza. Trattamenti estetici da tenere in considerazione, anche per risolvere piccole imperfezioni. Acquisti molto soddisfacenti di abbigliamento, cosmetici e libri.

Bilancia - Rimandando le incombenze più noiose e dribblando un impegno familiare con tatto e diplomazia, godetevi questo venerdì in piena libertà. Cogliete al volo un’opportunità unica e irripetibile. Non esitate a dare una mano a chi versa in difficoltà. Gli appoggi e la disponibilità che troverete nell’ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo.

Un’atmosfera affettuosa riguardo la parte sentimentale, intanto, promette serenità nella vita di coppia. Un alito di romanticismo soffia sull’intesa, favorendo le eventuali rappacificazioni. È la giornata giusta per rivolgere attenzione ai piedi a suon di massaggi, pediluvi e, se serve, trattamenti da un buon podologo.

Scorpione - Il trigono del Sole verso il vostro Plutone suona un meraviglioso minuetto d’amore, favorevole ai nuovi sentimenti e agli incontri romantici. Può capitare di perdere qualche colpo sul lavoro. Nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non fatene un dramma. Qualche incomprensione con i colleghi o con i dipendenti potrebbe essere dovuta a vecchie ruggini su cui avete sempre sorvolato.

È il giorno giusto invece per una cena a lume di candela, una passeggiata mano nella mano con il partner di sempre, come ai vecchi tempi. Mettete in soffitta ciò che avete già consumato e vivete nel presente, senza imporvi schemi. Abbandonatevi, allentate il controllo.

Astrologia di venerdì 17 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Nuovi stimoli e nuova vitalità con l’arrivo della Luna in casa dell'Acquario. Vi sentirete molto carichi e desiderosi di conquistare il mondo. L’unico difetto potrebbe essere l’impulsività. Non firmate un contratto, se non lo avete letto bene. Il fine settimana è alle porte e voi non state più nella pelle, anche perché finalmente potrete dedicare un po’ di tempo al sano divertimento.

Ma adesso stringete i denti e non date peso a distrazioni fuorvianti: terminate ciò che avete in ballo. Il fuoco ardente di alcuni desideri sepolti sotto la cenere, ma mai davvero spenti del tutto, si riaccende e voi ne sarete presi nel mezzo. Dovreste capire se si tratta di passioni momentanee o durature, ma non è facile quando siete coinvolti.

Capricorno - Fate attenzione a dove mettete i piedi. In questo momento potreste essere alquanto sbadati: ci vuole poco a scivolare su una buccia di banana. Meglio non rischiare, specialmente se si tratta della salute o comunque della incolumità personale. La mancanza di concentrazione potrebbe essere, a volte, un problema serio, ma già da domani le cose dovrebbe migliorare davvero molto.

Tenete sempre gli occhi aperti e non fatevi prendere dalla fretta, che è sempre cattiva consigliera. Dovendo discutere con la vostra dolce metà di una faccenda importante, fatelo prima di stasera cogliendo la palla al balzo e senza rimandare. Alcuni argomenti vanno trattati appena possibile, senza aspettare che sia l’altro a parlare per primo.

Acquario - La fortuna sarà dalla vostra parte, merito di una Luna performante e a tratti davvero prodigiosa verso il vostro segno, permettendovi di non faticare troppo e di fare comunque una gran bella figura nei confronti degli altri. Presto riuscirete a dare al vostro rapporto di coppia quella spinta di cui aveva da tempo bisogno. Buone novità in campo lavorativo, e se in passato avete attraversato periodi di burrasca, ora finalmente incomincerete a vedere bel tempo.

Con una metodica organizzazione, avrete la possibilità di festeggiare il nuovo anno in tranquillità. Passeggiare al mattino fa bene, smuove i muscoli, aguzza la mente e prepara alle incombenze quotidiane.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 17 settembre presuppone che molte delle mete sono quasi raggiunte, e nuovi progetti già si affacciano all’orizzonte. Tutto va per il meglio, ma fate bene a essere sempre un po’ prudenti. Non avrete molte carte da giocare nel lavoro, ma riuscirete lo stesso a ottenere delle soddisfazioni. Fate le vostre scelte: anche se non sapete chiaramente a cosa andrete incontro, siete certi però che ci avete messo tutto il cuore e tutta la mente. Riuscirete a circondarvi di persone vincenti e capaci di creare le situazioni più adatte per avere successo. Con il cielo di oggi saprete parlar chiaro, dire le cose giuste e fare le mosse vincenti, per affascinare chi volete o per dare una svolta a situazioni stagnanti. Riuscirete finalmente a dare agli eventi la direzione che più vi sta a cuore. E lo farete con leggerezza.