L'Oroscopo di lunedì 20 settembre è pronto a evidenziare la tendenza della prima giornata della nuova settimana. In evidenza in questo contesto sono le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Arriva un'altra settimana, tutta da vivere: chi al lavoro, chi impegnato in casa con i figli e chi, magari già in pensione, cerca di inventarsi qualcosa per passare la giornata.

Per meglio valutare l'amore, il lavoro e la salute è consigliabile conoscere il quadro astrologico quotidiano, in modo da comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno.

A dettar legge come al solito sono le effemeridi: vediamo quali sono i principali aspetti planetari di lunedì 20 settembre. In primo piano risultano i seguenti:

Sole in Vergine in "casa 7";

in Vergine in "casa 7"; Luna e Nettuno in Pesci in "casa 1";

e in Pesci in "casa 1"; Venere in Scorpione in "casa 8";

in Scorpione in "casa 8"; Saturno in Acquario in "casa 12";

in Acquario in "casa 12"; Plutone in Capricorno in "casa 12";

in Capricorno in "casa 12"; Urano in Toro in "casa 3".

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 20 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 20 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo lunedì di inizio settimana è da considerare una giornata senza ombre, tutta calore, passione e socievolezza, grazie alla presenza della Luna in Pesci. Ruolo centrale in pubblico, sostenuto dal carisma. Padronanza dei gesti, controllo emotivo e una logica che non fa una grinza.

Autostima in crescita. Ottimo il rendimento professionale, nello studio e negli affari. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. Se confidate in un incontro speciale, parlando di sentimenti, potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può assumere una “seria” piega. Per la salute, volontà e disciplina sono importanti per mantenere l’equilibrio.

Aggiungeteci anche un pizzico di ottimismo che non guasta mai.

Toro - L’oroscopo del 20 settembre al segno del Toro fa presente che la Luna è un toccasana per l’umore. Siete sereni, la famiglia torna a piacervi e la sentite come un nido protettivo e rassicurante. Se non siete ancora sposati ma l’idea dei confetti vi tenta, fate al partner la proposta che vi sta a cuore.

Nel lavoro, a dispetto di qualche situazione imprevista, realizzerete quanto vi proponete mantenendo ordine nelle idee e tranquillità nell’agire. In amore intanto si annuncia una vera esplosione di passionalità, con gli astri che alimentano una gioiosa vitalità. È facile collezionare conquiste appaganti per chi è single. Per l'aspetto salutare, scambi vivaci con il mondo esterno incoraggiano il desiderio di movimento: scegliete un'attività che mira al potenziamento muscolare.

Gemelli - Giornata davvero fortunata! Il primo giorno della nuova settimana scioglierà ogni traccia d’insoddisfazione facendo sparire il grigiore accumulato: siete pronti per affrontare la settimana con il piede giusto?

Anche se siete carichi di impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi un sorriso. Nel lavoro, non tutti i contrasti in ambito professionale devono essere considerati negativi: possono aiutarvi ad aprire gli occhi sulla realtà. In amore, nel vostro ambiente state bene, con partner e nuovi amici. E pazienza se qualcuno fra le vecchie amicizie prende un’altra strada e se ne va. Per l'aspetto salutare, volendo alimentare l’autostima e rendere al meglio, avete bisogno di elogi e apprezzamenti: se nessuno ve li fa, pensateci da soli!

Cancro - Ottimo lunedì per voi del segno. Dato che non ci sono più intoppi a intralciare il vostro cammino, questo lunedì potrete fare passi da gigante soprattutto nei rapporti con gli altri.

Sapete ciò che volete e sapete anche come ottenerlo, grazie a un atteggiamento di completa affabilità. Alcune aspirazioni sopite si risveglieranno, e vi sentirete subito in grado di scendere di nuovo in pista e di gareggiare insieme con tutti gli altri. Non è facile rimettersi in gioco, ma voi lo fate con grande ardore senza farvi spaventare da nulla. Riguardo l'umore, evitate di isolarvi dagli altri e cercate il vostro spazio. Trovandolo, riuscirete a sentirvi più a vostro agio.

Oroscopo e consigli delle stelle del 20 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Un po' di stress all'orizzonte con un lieve calo energetico, ma vi riprenderete subito. Nel frattempo agenda alla mano, o finirete per arrivare in ritardo a qualche appuntamento.

La giornata, tra lavoro e impegni domestici, sembra interminabile, ma alla fine la serata arriverà. Imparare la giusta misura nelle cose sarebbe veramente un bene ed evitereste di superare i limiti. Seguite l’intuito senza alcuna paura, anche quando sembra che vi stia portando fuori dal seminato. Se state cercando un nuovo partner ma volete una storia seria, allora non abusate mai del vostro fascino né del vostro magnetismo personale. Meglio essere voi stessi, senza maschere, perché la vostra spontaneità è il primo biglietto da visita.

Vergine - L’inizio della settimana va davvero a gonfie vele in ambito lavorativo, e voi non vedete l’ora di dimostrare a tutti quanto avete imparato e quanto sapete di valere.

Non mostratevi troppo assertivi, o gli altri potrebbero avere qualcosa da ridire sul vostro conto. Non volete compromessi invece, per quanto riguarda la vostra felicità sentimentale. Vi sentite con le spalle coperte, certi di poter dare e chiedere molto di più. Ora il partner non potrà che guardarvi con grandissima ammirazione, cosa che voi amate a dismisura. L’importante è capire quali siano le carte in tavola e giocarle, almeno un po’, a vostro vantaggio. Salute stabile.

Bilancia - L’inizio della settimana non è dei più entusiasmanti, soprattutto se dovete portare a termine gravosi compiti cui non avreste voglia di metter mano. Meglio far buon viso a cattiva sorte e mettersi l’anima in pace.

Ribellarsi a volte non porta a nulla. Con l’eloquenza che avete, potreste far cambiare idea a chiunque, facendogli credere di avere in pugno la situazione e la soluzione migliore. Nel rapporto sentimentale però questo vostro atteggiamento potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: non rischiate. Non disdegnate l’aiuto di una persona amica se ne sentite il bisogno, anche perché alla fine sarà ben lieta e felicissima di darvi una mano. Non abbiate paura di prendere soltanto, perché poi dovreste dare: la vita è fatta di scambi reciproci. Consigliato un breve relax a fine pomeriggio.

Scorpione - La spontaneità e la sincerità con cui tratterete un superiore, sul lavoro, questo primo giorno della settimana vi procurerà in breve tempo una schiera di simpatizzanti e sostenitori.

Se in famiglia non riuscite più a creare un clima di disponibilità e di sintonia, chiedetevi come mai e quali possono essere i motivi di tensione. Non scaricate sul partner tutta la tensione accumulata da qualche giorno. Meglio avere pazienza. Se siete single, con una persona appena conosciuta muovetevi con sensibilità, se non volete risultare invadenti. Se avete qualche disturbo o siete in convalescenza, potete contare su Giove, che favorirà prontamente il ristabilimento del vostro benessere.

Astrologia di lunedì 20 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Anche se vi sembrerà troppo bello per essere vero, dopo aver fin qui seminato è arrivato finalmente il tempo della raccolta. Datevi da fare.

Sprizzate energia e il vostro buonumore è contagioso. Tantissime le nuove idee e le nuove esperienze: se state cercando lavoro, muovetevi con sollecitudine, e accettate solo le proposte che fin da subito vi sembra abbiano un riscontro concreto. In amore state vivendo una fase un po’ tesa, evitate situazioni avventate di cui poi pentirvi. Andare fino in fondo alle situazioni è bene, ma intestardirsi su una posizione, quando si sa di non avere ragione, può essere controproducente. Se vi trovate di fronte a una difficoltà, lasciate spazio ai consigli di un amico più esperto e saggio.

Capricorno - Sul lavoro dovrete dimostrare di avere la capacità di imparare cose nuove e di saper riconvertire le vostre risorse, con il beneplacito di un superiore.

Novità bollono in pentola. preparatevi: vi sarà richiesta l’adesione a iniziative davvero interessanti. Concentratevi solo e soltanto su ciò che è importante in questo momento e rimandate serenamente a domani tutto ciò che è secondario. Intanto, non badate alle parole dette da un familiare, ma prendete in considerazione i fatti e i comportamenti che si susseguono giorno dopo giorno. Il vostro romanticismo sarà accolto con entusiasmo dal partner. Trascorrete insieme una serata speciale. Per il fisico, concentratevi su qualcosa in cui vi riconoscete.

Acquario - Questo primo giorno della settimana in arrivo, grazie a una ventata di romanticismo, le cose andranno sempre meglio all’interno della coppia e riscoprirete la bellezza della condivisione.

Per i single buone possibilità di fare incontri piacevoli, e di vivere nuove ed emozionanti avventure. Conoscere è molto meglio che rimanere all’oscuro, anche se dovrete essere pronti a qualunque cosa scoprirete, e che forse non vi aspettavate. Non ci sono segreti per voi, ma dovreste poi condividere tutto con le persone che vi stanno a cuore: meditate! Nel lavoro, avrete grandi possibilità di migliorare, perciò non potete arrendervi proprio adesso. Mettetecela tutta. Spesso si tratta soltanto di rendere le cose fattibili.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 20 settembre presume che un po’ di tregua, di silenzio, di inattività vi aiuterà a ristabilire l’equilibrio interiore. Non rimandate sempre: concedetevi un po’ di relax. Non andate alla ricerca di pretesti, per sfogare in casa la tensione che avete accumulato sul lavoro. Questo lunedì, più che mai, avvertirete l’esigenza di proteggere, di sentire più vicina la persona amata, che risponderà con ardore. Farete comprendere alle persone care che vi sta a cuore il loro benessere e che, se serve, darete loro una mano. Vi farà molto piacere stare con alcuni amici che conoscete da tantissimo tempo, con cui avete instaurato un livello di confidenza davvero buono. Occupate il tempo libero: alcuni piccoli malesseri scompariranno come neve al sole.