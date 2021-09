Le previsioni zodiacali di lunedì 27 settembre 2021 sono nuovamente al centro dell'attenzione, pronte a svelare il pensiero degli astri e ben disposte a dare consigli sul prossimo lunedì. Questa parte iniziale della settimana si presenta molto bene riguardo l'amore e il lavoro, ma solo per un piccolo gruppo di "prescelti". Curiosi di appurare chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, potrà contare sull'appoggio incondizionato delle stelle? Dalle analisi astrologiche emerse, scaturite dalla situazione relativa ad ogni singolo segno, il prossimo lunedì senz'altro Acquario, Capricorno e Bilancia avranno massimo sostegno dagli astri.

Sono due intanto i simboli astrali considerati in periodo negativo che saranno svelati nel corso delle previsioni.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 27 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 27 settembre

Bilancia: ★★★★★. La giornata del 27 settembre si annuncia a vostro favore, specialmente nelle cose a stampo sentimentale/affettivo. In amore, forse questo primo giorno della settimana potrebbe risultare uno tra i più romantici di sempre. Tante le conferme positive che potrebbero maturare, molte di queste affiancate anche da buone nuove. Non abbiate remore nel rivelare i vostri desideri o qualche buon progetto da fare insieme, ovviamente alla persona amata.

Single, in tanti sarete particolarmente attraenti e invogliati a fare un eventuale primo passo nei confronti di una persona che vi piace. Vecchi sogni senz'altro potranno diventare realtà e sicuramente potreste fare un incontro molto interessante. Nel lavoro infine, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti con la possibilità di conseguire posizioni di potere e/o prestigio.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali relative al prossimo lunedì indicano che lo scoglio più duro non sarà il lavoro o l’amore, ma il desiderio di cambiamento che sentirete dentro. Per i sentimenti, bisognerà fidarsi delle impressioni a pelle. Soprattutto se state vivendo un periodo sentimentale poco sereno, state certi che tale situazione non durerà in eterno e presto tornerete a sorridere alla vita.

Se non lo sapete ve lo sussurriamo noi: occorrerà ancora pazientare un po', poi arriverà il momento di volare anche per voi. Single, qualcuno del segno potrebbe avere delle incertezze su una storia, ma pochi avranno il coraggio di prendere decisioni drastiche. Forse avete solamente voglia di stare da soli in modo da evitare quegli sguardi insistenti di qualcuno. Intanto, l'invito è quello di prendere una decisione. Nel lavoro, non ci saranno grandi picchi di tensioni né capiteranno fortunatamente gravi scontri o situazioni difficili.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 settembre al Sagittario predice una giornata sufficientemente buona, valutata con le semplici ma efficaci quattro stelle della discreta positività.

In amore, si prevede un avvio standard per questo nuovo giorno di avvio settimanale. La giornata potrebbe dare occasione ai più di vedere un po’ di bella gente, oppure favorire il riallaccio di contatti che sembravano ultimamente un po' allentati, forse dal tempo o dalla distanza. In coppia, se il vostro lui o la vostra lei è un Cancro oppure un Sagittario, mettete pure in programma una cenetta romantica e un dopo-cena spumeggiante. Per i single, il ritmo della giornata sarà molto disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Dentro di voi regnerà tanta tranquillità: sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che susciterà attrazione in chi vi sta vicino.

Finirete per forgiare alcune conversazioni molto positive, che ripristineranno in voi il morale perduto. Nel lavoro invece, avrete iniziative ed estro che vi permetteranno di produrre spunti originali.

Oroscopo e stelle del giorno 27 settembre

Capricorno: ★★★★★. Questo inizio settimana sarà senz'altro molto speciale. Le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Gemelli, senza meno amica a tutti gli effetti, sarà un delizioso anticipo della probabile passione in arrivo. In merito agli affetti, avrete le vostre belle soddisfazioni e, certamente, saprete ben affrontare qualche ingombrante ostacolo senza troppe difficoltà. In coppia, questo frangente dovrà essere preso di petto cercando di viverlo come una sorta di recupero.

Molto presto potrebbero arrivare anche quelle soluzioni che state attendendo da tempo: abbiate fiducia. Single, la fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi. Un incontro straordinario potrebbe essere in vista e far ritornare quel sorriso da tempo perso. Nel lavoro invece, dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida.

Acquario: 'top' del giorno'. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata splendida su ogni fronte. Il periodo avrà il massimo della positività e certamente non deluderà le attese dei più. In campo sentimentale, ci sono ottime possibilità di andare incontro a situazioni nuove per voi già in coppia, anche abbastanza intriganti.

A fine giornata potreste vedere un aumento di passionalità con tanta voglia di stare vicini: cercate di dimenticare qualcosa di non positivo capitato qualche giorno addietro. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio, dimenticate le preoccupazioni perché un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. Nel lavoro infine, la buona sorte elargita dagli astri vi darà l'opportunità di incrementare affari ed entrate.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 27 settembre intravede l'arrivo di una giornata improntata, almeno sulla carta, prettamente su un probabile "ko".

La ripartenza della nuova settimana si prevede quindi abbastanza problematica. In amore sarete assediati da immancabili turbamenti sentimentali. In coppia potrebbe assestarsi una momentanea disarmonia tra ciò che uno pensa di fare e quello che invece sarà restituito dalla realtà. Concedetevi qualche svago in compagnia degli amici, l'umore ne guadagnerà di certo. Per coloro ancora single alto il rischio di perdere credibilità presso la persona di vostro interesse. Sentirete il bisogno di starvene in compagnia dei vostri pensieri, al riparo da problemi e da persone di vostra conoscenza non sempre sincere. Nel lavoro, forse arriveranno piccoli cambiamenti capaci di ristabilire alcune situazioni un po' critiche.

Classifica oroscopo del 27 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 27 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Tra i più fortunati di questo nuovo lunedì, senz'altro gli amici nativi dell'Acquario, in questo contesto indicati in giornata super-fortunata. Molto bene l'avvio settimanale anche per quelli nati in Ariete, Gemelli e altri tre segni che andremo a svelare tra poco. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Lo scoprirete solamente analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 27 settembre: