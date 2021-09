L'oroscopo della settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre vedrà un ottimo Mercurio stabile nel segno della Bilancia, che vivrà un periodo fortunatissimo soprattutto in ambito lavorativo, mentre Leone potrà contare su una leggera ma fondamentale ripresa dal punto di vista sentimentale. Ariete dovrà essere in grado di evitare gli imprevisti al lavoro, mentre per Toro sta per aprirsi un periodo più sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un'altra settimana difficile per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo.

Con Marte e Mercurio che vi mettono i bastoni tra le ruote, portare a termine i vostri progetti non sarà semplicissimo. Siate in grado di evitare gli imprevisti, e affidatevi a Giove in buon aspetto. Periodo stabile per quanto riguarda i sentimenti, grazie ad una discreta Luna favorevole per buona parte della settimana. Attenzione solamente tra mercoledì e giovedì, quando questa sarà in quadratura. Ciò nonostante, che siate single oppure no, dovreste sapere come atteggiarvi alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana che non vedrà grandi momenti positivi, ciò nonostante questo cielo è in movimento e presto potrebbe aprirsi un periodo più sereno, soprattutto in amore.

Che siate single oppure no, dunque prendetevi il vostro tempo per ricomporvi e lasciate che le emozioni scorrano. Poche novità in ambito lavorativo. Quello che dovrete fare sarà evitare incomprensioni e litigi con i colleghi. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto per quasi tutta la settimana.

Fino a martedì infatti, l'astro argenteo sarà nel segno, per poi tornare favorevole nel weekend. Dal punto di vista sentimentale dunque aspettatevi molto dalla vostra relazione di coppia, che procederà nella giusta direzione. Per quanto riguarda i single un rapporto potrebbe diventare sempre più intimo. Sta a voi decidere se cogliere l'occasione.

Molto bene anche in ambito professionale, grazie soprattutto a Giove e Mercurio che portano idee e risorse importanti per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: una settimana convincente dal punto di vista amoroso secondo l'oroscopo. Venere rimarrà in trigono dal segno dello Scorpione ancora per un po’, mentre la Luna si affaccerà al vostro cielo tra mercoledì e giovedì. Con queste premesse, dalla vostra relazione di coppia potreste ottenere veramente tanto se siete in grado di dimostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda i single sarà un periodo importante soprattutto per coloro impegnati a corteggiare. In ambito lavorativo dovrete prendere per il modo giusto i vostri progetti, e provare a ottenere discreti risultati.

Voto - 8️⃣

Leone: ultima settimana di tortura in amore per voi nativi del segno. Venere rimane negativa, questo sì, ciò nonostante ci sarà la Luna a compensare. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, sarà un periodo di ripresa, di risalita, che andrà a confermarsi nel fine settimana, quando l'astro argenteo sarà nel segno. Che siate single oppure no, è il momento di farsi perdonare e provare rivivere al meglio la vostra vita sentimentale. Settore professionale che vedrà ancora alti e bassi, ma alcuni buoni risultati arrivano, dunque siate fiduciosi. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo settimanale che non inizierà al meglio a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante, già da mercoledì sarete in grado di ridare la giusta importanza alla vostra vita sentimentale.

In ogni caso, che siate single oppure no, non puntate esclusivamente sui sentimenti. Dimostrate di esserci sempre per la persona che amate. In ambito lavorativo la voglia di fare qualcosa di nuovo si farà sentire, anche perché non riuscite a dare il meglio lavorando su progetti che non vi piacciono. Voto - 7️⃣

Bilancia: in arrivo un'altra settimana super fortunata per voi nativi del segno, in particolare sul posto di lavoro. Con Mercurio e Giove in ottimo aspetto gli affari andranno davvero bene, e avere sempre nuove idee e progetti da sviluppare vi terrà attivi e intraprendenti. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penserà la Luna a dare un po’ di brio alla vostra relazione di coppia. Attenzione solamente tra mercoledì e giovedì.

Se siete single è il momento di investire energie per trovare la persona giusta, in particolare se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della prossima settimana più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Venere rimane nel vostro cielo, inoltre, la Luna verrà a darvi una mano con la vostra relazione di coppia. L'amore dunque vi sorride, e sarà un periodo davvero fortunato e interessante, sia per chi è impegnato che per chi è ancora in cerca dell'amore. Settore professionale che invece vi vedrà ancora in una fase di stallo. Sarà necessario trovare una direzione, che possa riuscire in qualche modo a farvi risalire la china. Nel frattempo, sarà necessario dimostrare l'impegno che ci mettete nelle vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Sagittario: settimana che non inizierà al meglio secondo l'oroscopo, colpa di questa Luna in opposizione. Fortunatamente questo cielo un po’ cupo non durerà a lungo. Da mercoledì infatti otterrete stabilità all'interno della vostra vita sentimentale, per poi esaltare al meglio il vostro rapporto nel weekend, quando la Luna sarà in trigono dal segno amico del Leone. Per quanto riguarda il lavoro sarà un cielo da sfruttare ancora per un po’ di tempo, e che vi regalerà diverse soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale divisa a metà tra lavoro e sentimenti. Secondo l'oroscopo infatti, in amore questo periodo si rivelerà piuttosto gratificante grazie in particolare a Venere in sestile.

Che siate single oppure no, avrete le idee ben chiare sui vostri sentimenti, e non vi resta che applicarli. In ambito lavorativo invece sarà un periodo piuttosto stressante, e che richiederà attenzione da parte vostra per riuscire a ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: settimana che inizierà con la Luna in trigono per voi. Non sarà di grandissimo aiuto considerato che Venere rimane in quadratura, tuttavia potrebbe essere utile per cercare il dialogo. Successivamente però, dovrete essere in grado di non cadere di nuovo in errore, anche perché nel weekend l'astro argenteo sarà in opposizione. Che siate single oppure no, meglio non agire d'impulso. Per quanto riguarda il lavoro con questo cielo il successo sarà assicurato, dunque non abbiate paura a proporre le vostre iniziative.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che a eccezione di qualche piccola sbavatura, rimarrà piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo, merito in particolare di Venere in trigono. In ogni caso però, attenzione alla Luna che di tanto in tanto potrebbe infastidirvi. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete piuttosto indaffarati, con tante cose da fare, e servirà tutto il vostro impegno per riuscire a venirne a capo tra le mille mansioni da svolgere. Voto - 7️⃣