L'oroscopo della giornata di sabato 18 settembre prevede emozioni speciali per i nativi Gemelli, forti della posizione della Luna in trigono dal segno dell'Acquario, mentre Cancro non dovrà arrendersi al primo ostacolo al lavoro. Venere in sestile per la Vergine porta stabilità in amore, mentre Pesci avrà mille idee per rendere migliore la propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 18 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 18 settembre 2021 segno per segno

Ariete: essere ben organizzati vi aiuterà a evitare gli imprevisti, e con un buon supporto astrologico sarà una giornata più che discreta.

In amore con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario non ci saranno problemi tra voi e il partner, tant'è che state riprendendo intimità. Se siete single non vi sentirete più assaliti dalle insicurezze, e potrete provare a farvi avanti. Nel lavoro prendersi cura degli affari con Mercurio e Marte opposti non è facile, ciò nonostante con Giove favorevole non mollerete. Voto - 8️⃣

Toro: un assetto astrale poco convincente secondo l'oroscopo del 18 settembre. Avere la Luna in quadratura oltre che Venere opposta non sarà il massimo dal punto di vista amoroso. L'agitazione da parte vostra si noterà molto, e non sarà facile portare avanti il vostro rapporto. Se siete single meglio evitare gli incontri romantici.

Nel lavoro attenzione a non dimenticarvi nulla che riguardi i vostri progetti. Voto - 5️⃣

Gemelli: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno grazie a una meravigliosa Luna in trigono. Questa giornata riserva emozioni speciali per voi. Single oppure no, troverete un pretesto per vivere momenti unici insieme alla persona che più amate al mondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il lavoro sta per iniziare un nuovo capitolo e con questo assetto astrale lo inizierete al meglio. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali di tutto rispetto in ambito sentimentale grazie a Venere in trigono dal segno dello Scorpione. La vostra relazione di coppia viaggia lungo i giusti binari, e non avrete paura di condividere pensieri, dubbi e progetti con la vostra dolce metà.

Se siete single non perderete l'occasione di trascorrere del tempo con la vostra fiamma. In ambito lavorativo purtroppo Mercurio e Marte sembrano non darvi tregua, ma voi non datevi per vinti. Voto - 7️⃣

Leone: Luna in opposizione che insieme a Venere quadrata non creeranno grandi occasioni d'amore, soprattutto per voi single. Se siete impegnati invece sappiate che per far funzionare un rapporto bisogna essere un tutt'uno con il partner, senza dunque imporsi. In ambito lavorativo l'aiuto di Marte e Mercurio vi farà comodo, e lo state sfruttando davvero bene. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo di sabato 18 settembre stabile dal punto di vista sentimentale. Questa Venere in sestile dal segno dello Scorpione terrà il vostro rapporto attivo, armonioso, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single difficilmente cambierete idea quando troverete la persona dei vostri sogni, e farete di tutto pur di conquistarla. In ambito lavorativo anche se non siete ancora al top della forma, i risultati che otterrete non saranno così male. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale semplicemente fantastica per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno dell'Acquario, che in amore regalerà intense emozioni tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avere serenità in famiglia e nella vita sociale vi farà sentire davvero felici. In ambito lavorativo con questo cielo così favorevole, scendere a compromessi non farà per voi, perché vorrete solo il meglio.

Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale con qualche incertezza in questo inizio di fine settimana a causa della Luna. In ambito amoroso infatti dovrete essere più convinti delle vostre emozioni se volete un rapporto che funzioni davvero, discorso simile anche per i cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, anche se avrete a che fare con mansioni difficili per voi, dovrete dimostrarvi all'altezza della situazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: un cielo piuttosto convincente nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in sestile, e in ambito sentimentale vi lascerete andare facilmente a qualche momento spensierato e romantico. Se siete single il vostro sguardo sfuggente ma magnetico al tempo stesso, la dice lunga su quello che provate per la vostra fiamma.

In ambito professionale i vostri progetti vanno avanti senza troppi problemi, merito in particolare di questo cielo davvero convincente. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo del 18 settembre nel complesso positivo per voi. In ambito lavorativo sapete perfettamente che dovrete impegnarvi per raggiungere buoni risultati. Con questo cielo non sarà così facile, ma sicuramente ci proverete. In amore non avrete problemi a relazionarvi con il partner o con la vostra fiamma qualora siate single, merito di Venere in sestile che vi rende molto simpatici. Voto - 7️⃣

Acquario: un quadro astrale che vedrà una bella Luna sorridervi secondo l'oroscopo. Inizierete molto bene questo fine settimana, e in amore avrete abbastanza lucidità e passione da regalare bei momenti alla vostra anima gemella.

Se siete single potrebbero anche nascere nuove storie, ma dovrete dimostrare di essere pronti a gestire ogni problema. Nulla da dire invece in ambito lavorativo. Il vostro modo di fare sarà semplicemente impeccabile. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere in trigono dal segno dello Scorpione porta tanto romanticismo nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Se siete single forse è arrivato il momento di dire ciò che sentite alla persona che amate. Nel lavoro ci sono ancora delle incertezze da superare, per cui cercate di capire cosa potete fare per migliorare. Voto - 7️⃣