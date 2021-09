Le previsioni zodiacali di giovedì 16 settembre 2021 aprono questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata numero quattro della corrente settimana. In primo piano dunque, il giro di boa settimanale, sviscerato dal punto di vista lavorativo-sentimentale. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco. Quindi attenzione e curiosità tutte per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere in anteprima quali saranno i segni "top" e quelli "flop" di questo giovedì? Bene, evitiamo inutili attese passando subito a mettere in mostra i segni migliori tra i sei in analisi: l'Astrologia guarda con efficacia in direzione di coloro nativi in Cancro e Vergine, entrambi sottoscritti in periodo da cinque stelle e ritenuti alla pari altamente fortunati.

Al rallentatore la giornata di Ariete e Toro con Leone e Gemelli costretti a sottostare al volere di astri poco performanti.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 16 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 16 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 settembre al segno dell'Ariete presume possa arrivare una giornata portatrice di routine, dunque tanta scontata normalità. In amore, sarà un giorno buono per mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare.

Convincere il vostro il partner potrebbe non essere troppo difficile, perché con le stelle discretamente a favore sarete più sereni di ieri e pronti a iniziare una nuova fase di vita. Avete sufficienti chance per riprendere in mano la situazione o per rinnovare il vostro amore. In alcuni casi, grazie all'ascendente, non mancheranno forti passioni specialmente in copia con tanta voglia di coccole.

Single, i rapporti sociali vi offriranno sostegno, svago e spunti per allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Se l'amore è assente dalla vostra vita, non chiudetevi nei rimpianti: perché potreste non accorgervi di Cupido se dovesse eventualmente sorridervi. Quest'ultimo potrebbe agevolare un incontro a sorpresa oppure trasformare una semplice amicizia in un qualcosa di più importante.

Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per i rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Toro: ★★★★. La giornata è prevista all'insegna della ripetitività, dunque normale e piacevole (si spera) routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. Il consiglio di oggi: evitate nel modo più assoluto di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere. In campo sentimentale, comprensione, dolcezza e immaginazione saranno i vostri alleati nell'inventare un rapporto di coppia più luminoso e coinvolgente.

Date spazio anche al divertimento, i cambiamenti già annunciati dalle stelle potranno finalmente realizzarsi. Dovreste aver superato ogni dubbio e potrete quindi prendere coraggiosamente la decisione a lungo meditata. Chi ha già fatto l'incontro giusto potrà consolidarlo, rendendosi più disponibile verso scelte sentimentali impegnative. Single, le stelle a favore saranno davvero un balsamo risanatore, per voi che non vedevate l'ora di rilassarvi e di distendervi. Potreste dedicare un po' del vostro tempo alla cucina, per preparare a tutti un bel pranzetto. E se una tattica dell'approccio culinario non funzionasse? Allora lasciate perdere: quello che dovreste fare in questi casi è seguite semplicemente il vostro cuore!

Nel lavoro, avrete la possibilità di avere un'evoluzione personale discreta. Mostratevi brillanti ed ottimisti nelle mansioni che vi saranno affidate.

Gemelli: ★★. In arrivo un giovedì valutato dall'Astrologia abbastanza scarso, in questo caso con le due stelline relative ai frangenti da ko. Quasi sicuramente la giornata di metà settimana sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. In amore, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni al partner: l'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi di esporrete i vostri sentimenti. Per trascorrere quindi tranquillamente questo giovedì, fate un grande respiro e contate fino a 10 prima di aprire bocca per dire qualcosa di inopportuno.

Single, le stelle vi contrasteranno e potrebbero farvi sentire stanchi di correre, di essere sempre in movimento e al centro dell'attenzione. Concedetevi allora un momento di tregua: mollate tutto e organizzate un viaggio o un semplice uno spostamento in un luogo tranquillo, dove potersi ricaricare e ritrovare l'allegria di sempre. Nel lavoro, dovrete evitare di intestardirvi in un vostro percorso. Se vi accorgete che le ostilità da superare sono insormontabili, intraprendete pure nuove strade.

Oroscopo e stelle di giovedì 16 settembre

Cancro: ★★★★★. Si preannuncia un giovedì fortunato, perfettamente in linea con le vostre migliori aspettative. A dare una buona spinta a sentimenti e attività lavorative saranno in primis la Luna nel segno dell'Acquario e la specularità positiva (per voi nativi) di Sole e Marte.

La buona sorte generata dagli astri sarà consistente, dunque, sarete invogliati o ben disposti a (ri)mettervi ancora in gioco in alcune situazioni che sapete. Per i sentimenti, giornata ricca di fantasia, leggerezza e divertimento: gli astri suggeriscono di affrontare questo giovedì con spensieratezza. Per certi aspetti sarà proprio come fare una passeggiata: riceverete gli stimoli giusti per provare nuove esperienze ma anche per fare quello che più vi piace. Single, il giorno vi troverà molto spigliati nei confronti degli amici e della persona che vorreste avere per voi. Se potete, programmate qualcosa per i giorni a venire, magari che vi possa mettere in contatto con coloro che ritenete importanti.

Il successo che otterrete vi darà una spinta fortissima verso un nuovo amore. Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale: riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

Leone: ★★★. Periodo preventivato sottotono dalle stelle? Diciamo di sì: in tanti vi sentirete un po' giù, anche se potrebbero esserci sprazzi di fuori onda abbastanza piacevoli. Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure tanto prima o poi passa. Secondo le previsioni qualche difficoltà in più potrebbe concretizzarsi tra metà pomeriggio e inizio sera. In amore, approfittate di questa giornata per chiarirvi con le persone con le quali sono sorte tensioni o discussioni negli ultimi giorni.

Con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare un dialogo, ed eventualmente anche un diverbio, per poi risolvere la questione con calma. Single, se navigate nell'incertezza la giornata vi offrirà il tempo e le circostanze adatte per fare chiarezza in una questione familiare che crea una certa preoccupazione. Avete una certa tendenza a sintonizzarvi sul colore grigio, pertanto cercate di concedervi qualcosa di frivolo per vivacizzare l'atmosfera. Se potete andarvene per qualche giorno, fatelo insieme agli amici del cuore, sarete così più serene e tranquilli. Nel lavoro, potrete optare per una soluzione alternativa anche se comporterà ulteriori sacrifici. Non dovete attendervi l'aiuto di nessuno ma fare tutto da soli.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 16 settembre, prevede che in molti conseguirete quanto vi siete preposti di fare. La condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità con chi sapete: a buon intenditor... In campo sentimentale, le stelle vi consigliano di dedicare questa giornata al vostro partner: cercate idee carine, seppur semplici, per sorprenderlo e ravvivare il vostro rapporto di coppia. Troverete le parole più giuste, ma soprattutto riuscirete a esprimere l’affetto e la tenerezza di cui il partner in questo momento ha forte bisogno. Volgete nel frattempo l’attenzione alle persone che amate, e calibrate anche su di loro i vostri programmi futuri.

Single, afferrate a piene mani tutte le buone occasioni che il cielo sopra di voi vi creerà, fossero anche di puro e semplice divertimento: il tempo trascorrerà veloce in situazioni sempre diverse, allegre, a tratti anche scanzonate. Qualcuno non si lascerà sfuggire un delizioso invito per la serata, mentre qualche altro raggiungerà la località turistica preferita per un breve vacanza. Tutto bene sul lavoro: il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività e a fare carriera.

