Giovedì 16 settembre troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Plutone risiedere nel segno del Capricorno, mentre il Sole sosterà sui gradi della Vergine. Marte con Mercurio, invece, proseguirà l'orbita in Bilancia, così come Venere resterà stabile in Scorpione. Urano, infine, rimarrà nel segno del Toro come Nettuno continuerà il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Gemelli e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: sognatori. La quarta dimora sarà irradiata dal trigono tra i Luminari e dal sestile che la Luna ingaggerà con Nettuno d'Acqua, donando ai nati Toro di prima e seconda decade una propensione a sognare ad occhi aperti durante questo giovedì, specialmente quando si tratterà conquiste affettive.

2° posto Capricorno: volitivi. Il Luminare femminile sui loro gradi trino al duo Marte-Sole renderà, con ogni probabilità, i nati Capricorno particolarmente dediti alla fatica nelle faccende professionali che gli si pareranno davanti, in particolar modo per coloro che operano alle dipendenze altrui.

3° posto Vergine: lavoro top. Mentre le carte lavorative sembreranno in pieno rimescolamento, il secondo segno di Terra potrebbe ugualmente giovare di 24 ore decisamente entusiasmanti sul piano morale, dove ricevere qualche gradito e meritato complimento per le mansioni svolte in precedenza.

I mezzani

4° posto Leone: briosi. Marte e Mercurio a braccetto indurranno, c'è da scommetterci, la prima decade felina a trascorrere questo giovedì con grande spensieratezza ed un tono umorale brioso e coinvolgente.

Piccolo neo quotidiano sarà rappresentato dall'opposizione Venere-Urano che renderà problematici eventuali chiarimenti in coppia.

5° posto Sagittario: pazienti. Giovedì dove il terzo segno di Fuoco assumerà probabilmente un atteggiamento insolitamente paziente nel luogo di lavoro, specialmente coi vertici aziendali, figlio delle ultime decisioni professionali prese che lo catapulteranno a breve in un contesto a loro più congeniale.

6° posto Acquario: comunicativi. I nativi a capo di un team professionale saranno, con ogni probabilità, quelli baciati dal parterre planetario questo giovedì, in quanto riusciranno a mettere in campo ottime doti percettive che li aiuteranno a comunicare in maniera semplice ma costruttive coi suddetti.

7° posto Bilancia: focus sui figli.

Giornata di metà settimana che potrebbe vedere i nati Bilancia focalizzati su un'annosa questione da risolvere riguardante la prole. Parlare apertamente coi propri figli, provando a fargli scorgere le due facce della medaglie, avrà buone chance di avere un felice epilogo e finalmente trovare il giusto compromesso che faccia contente entrambe le parti.

8° posto Scorpione: divergenze. I liberi professionisti di casa Scorpione, soprattutto la seconda decade, potrebbe avere una divergenza con un cliente o un fornitore, nella quale sarà meglio abbozzare e rimandare eventuali chiarimenti a giorni più sereni.

9° posto Pesci: indecisi. La fermezza d'intenti non sarà, c'è da scommetterci, il piatto forte del dodicesimo segno zodiacale durante questa giornata di fine estate, coi natiti che farebbero bene a rimandare qualsiasi scelta importante così da evitare il rischio di agire senza aver ponderato a dovere pro e contro.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: venali. La Luna congiunta a Plutone di Terra sommata all'opposizione Sole-Nettuno potrebbe far optare i nati Gemelli per dare un'esagerata importanza al denaro e ai beni materiali, essendo tacciati da partner e amici come persone venali.

11° posto Ariete: lavoro flop. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto sul fronte professionale e i nativi, complice la dissonanza lunare e l'opposizione di Marte e Mercurio, avranno buone possibilità di risultare parecchio insofferenti a ciò che accadrà.

12° posto Cancro: letargici. Come una lucertola nel periodo invernale, i nati Cancro preferiranno probabilmente assumere un mood letargico questo giovedì, divenendo irreperibili per chiunque così da ricaricare le pile fisiche e mentali.