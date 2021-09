L'oroscopo della giornata di lunedì 20 settembre prevede poca chiarezza in amore per i nativi Gemelli, confuso da questa Luna in quadratura, mentre Marte e Mercurio opposti renderanno difficile la vita lavorativa dei nativi Ariete. Nessuno riuscirà a scalfire l'autostima dei nativi Pesci, mentre Capricorno sarà più ambizioso del solito. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 20 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 20 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta dal punto di vista sentimentale.

Questo cielo non vi influenzerà più di tanto, e potrete gestire come meglio credete il vostro rapporto, purché ci sia il consenso da parte del partner. Se siete single fate tutto con calma, e vedrete che il vostro cuore prenderà la giusta decisione. In ambito lavorativo Marte e Mercurio vi tormentano, e rendono difficile lo svolgimento delle vostre mansioni. Affidatevi a Giove e Saturno, vostri alleati. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali più o meno discrete secondo l'oroscopo. La Luna in sestile porta in un pizzico di buon senso per voi, che vi aiuterà a non prendere le decisioni sbagliate. In amore infatti, almeno per questo inizio di settimana, non ci saranno troppe discussioni con il partner, godendo di un rapporto tutto sommato tranquillo.

Se siete single prendetevi il tempo che vi serve prima di proporre un appuntamento. In ambito lavorativo con la giusta concentrazione potreste riuscire a ottenere qualcosa di buono. Voto - 7️⃣

Gemelli: Luna in quadratura dal segno dei Pesci che vi confonde le idee dal punto di vista amoroso. Dovrete fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore, e riottenere una relazione stabile, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single potrebbero esserci dei momenti di frustrazione, che però dovrete riuscire a superare. In ambito lavorativo invece continuerete a soddisfare le esigenze di colleghi e superiori, grazie ai vostri progetti davvero validi. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo più che discreto secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 14 settembre.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia procederà al meglio, grazie a un affiatamento ottimale, che vi permette di portare avanti serenamente il vostro rapporto. Se siete single lasciatevi andare di più e non ve ne pentirete. Nel lavoro ci sarà ancora qualche sbavatura nel vostro modo di fare, ma lentamente state provando a dare sempre di più. Voto - 8️⃣

Leone: periodo di alti e bassi per quanto riguarda il lavoro, considerato Giove e Saturno opposti, ciò nonostante la ripresa è evidente, dunque sentitevi soddisfatti dei risultati al momento. In amore purtroppo continuate a navigare in brutte acque, e sarà meglio trovare una soluzione a questi problemi, soprattutto se si tratta di questioni da poco.

Se siete single dovrete essere più aperti e socievoli con tutti. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale non particolarmente romantica, ma neanche un disastro secondo l'oroscopo. Quest'inizio di settimana non si rivelerà un granché, ma già da domani ritroverete fiducia nella vostra dolce metà. Se siete single non sembra essere un momento interessante per conoscere nuove persone. Nel lavoro la concentrazione non è molta, ma con il giusto aiuto e i giusti stimoli potreste fare di più. Voto - 7️⃣

Bilancia: inizio di settimana convincente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo in amore ci sarà una forte stabilità tra voi e il partner, basata sulla fiducia e il rispetto reciproco. Con queste premesse, il resto chiaramente verrà da sé.

Se siete single strano ma vero, qualcuno potrebbe essere interessato a voi. Nel lavoro Marte e Mercurio rimangono dalla vostra parte, così come Giove e Saturno, pronti a darvi tutto l'aiuto necessario per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo di lunedì 20 settembre intrigante per voi. In amore ve la caverete bene con i sentimenti, single oppure no. Saprete infatti come attirare l'attenzione, essere intriganti e far felice la persona che vi piace, merito in particolare di Venere e della Luna in ottima posizione. Settore professionale non eccezionale al momento, ciò nonostante qualcosa inizia a muoversi, e voi dovrete saper cogliere l'occasione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono in questo inizio di settimana.

Secondo l'oroscopo, la Luna si troverà in quadratura, e nei rapporti personali sarà richiesta sincerità, concretezza, cose che al momento sembrano mancare. Se siete single dovrete essere più aperti e espressivi se volete davvero attirare l'attenzione e risultare più interessanti. Nel lavoro non sarà così difficile darsi da fare quando Giove e Mercurio sono dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Capricorno: particolarmente ambiziosi nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito professionale, sarete particolarmente attivi, portando a termine una grande quantità di lavori. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata emozionante, da vivere al meglio con il partner. Se siete single il vostro istinto vi suggerisce che questa potrebbe essere la giornata adatta per fare colpo.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali soltanto discrete per voi nativi del segno. In amore vi mancano quei momenti intensi e romantici tra voi e il partner. Ciò nonostante, sappiate che dipende da voi riconquistare la fiducia della persona amata. Se siete single potrebbe essere il periodo adatto per concentrarsi su qualcosa che non ha a che fare con i sentimenti. Settore professionale in cui continuate a eccellere grazie a Giove e Saturno in congiunzione. Voto - 7️⃣

Pesci: vanterete una notevole autostima secondo l'oroscopo di lunedì 20 settembre. La Luna e Venere in ottimo aspetto vi rendono sicuri di voi, e soprattutto in amore sarete in grado di far capire le vostre intenzioni con il solo sguardo magnetico che avete.

Per quanto riguarda il lavoro per ottenere buoni risultati, nonostante questo cielo, il trucco sarà prendere le cose con calma e riflettere bene sulle vostre scelte. L'importante poi è sapere quello che state facendo. Voto - 8️⃣