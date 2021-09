L'oroscopo della giornata di venerdì 17 settembre prevede un Ariete maggiormente coinvolto dal punto di vista sentimentale, merito anche della Luna in sestile, mentre Marte e Mercurio in sestile per il segno del Leone permetteranno discreti risultati al lavoro. Qualche piccolo fastidioso tormento sentimentale per i nativi Scorpione, mentre Gemelli affronterà la giornata con una carica diversa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 17 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 17 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che finalmente si riprende e vi darà modo di vivere meglio la vostra vita di coppia.

Vi sentirete più coinvolti, merito anche della Luna in buon aspetto. Se siete single sarete spronati e stimolati a mettervi in gioco e fare nuove conoscenze. In ambito lavorativo rivedete la vostra strategia professionale, perché potrebbe non essere la più adatta. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale poco incline alle vostre esigenze secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 17 settembre. Troppi pianeti tendono a ostacolarvi al momento, in particolare dal punto di vista professionale vi manca del mordente, e non riuscite a esprimere al meglio le vostre idee. Poche soddisfazioni anche in ambito sentimentale. Che siate single oppure no, ci sono alcuni problemi nella vostra vita quotidiana, che v'impediscono di concentrarvi sulla vostra fiamma.

Voto - 5️⃣

Gemelli: oroscopo di venerdì che vedrà la Luna sostenervi dal segno dell'Acquario. Affronterete la giornata con una carica diversa, soprattutto in amore, con quella voglia di vivere ogni emozione con il partner o con la vostra fiamma se siete single, e farne un momento solamente vostro. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete a vostro agio, con le idee ben chiare su come gestire le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Cancro: un cielo davvero sereno per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono. La vostra vita di coppia funzionerà davvero bene, anche in caso di problemi, perché con il dialogo e la giusta comprensione, potrete risolvere tutto. Per i cuori solitari potrebbe essere il momento di iniziare un nuovo percorso.

In ambito lavorativo vi mancano idee e spirito d'iniziativa, complice un cielo poco favorevole da questo punto di vista. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che vedrà Marte e Mercurio favorevoli, pronti a contrastare l'opposizione di Giove e di Saturno. Agirete con una certa razionalità, che vi permetterà di distinguere gli affari da possibili fallimenti. In amore invece dovrete vedervela con questa Venere e con questa Luna negativi, che creeranno tra voi e il partner svariati problemi. Dovrete essere più presenti nella vita del partner, senza però imporre il vostro pensiero. Se siete single al momento la vostra mente è rivolta verso progetti che non hanno a che vedere con l'amore. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, non ci sarà una grossa influenza astrale su di voi, soprattutto nel lavoro, ma con il giusto impegno potrebbe essere una giornata piuttosto soddisfacente. In amore con Venere in sestile dal segno dello Scorpione non ci saranno problemi tra voi e la vostra anima gemella, anzi, se volete, questo periodo sarà indicato per mettere in piedi nuovi progetti insieme. Se siete single l'amore viene all'improvviso, e quando arriverà, saprete cosa fare. Voto - 8️⃣

Bilancia: una giornata decisamente favorevole per voi secondo l'oroscopo. Con la Luna che si troverà in trigono dal segno dello Scorpione, in ambito sentimentale godrete di un notevole affiatamento, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sarà facile per voi entrare in empatia con la persona che amate, e riuscire a entrare nel suo cuore. In ambito lavorativo attenti come siete ai dettagli, non sbaglierete mai un colpo. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale che in amore potrebbe portare qualche sbavatura secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 17 settembre. La Luna infatti si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario, e potrebbe insorgere qualche piccola discussione con il partner che, con un po’ di maturità, potreste riuscire a risolvere. Se siete single questa Luna complica il vostro corteggiamento, al punto che forse sarà meglio fermarsi un attimo a riflettere. In ambito lavorativo la tensione si farà sentire, complice non solo quella voglia di ottenere buoni risultati, ma anche quell'ansia di sbagliare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di venerdì positivo per voi nativi del segno. In ambito sentimentale potrete approfittare della Luna in sestile non solo per portare un po’ di romanticismo in più nella vostra relazione, ma anche per poter portare avanti serenamente e senza intoppi i vostri progetti di coppia. Se siete single stanno per arrivare importanti novità che andranno sfruttate. In ambito lavorativo questo cielo vi apre le porte verso nuovi progetti, che sicuramente porterete verso il successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: Marte e Mercurio in quadratura vi mettono in difficoltà dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo del 17 settembre. Aver paura di non riuscire a svolgere i vostri progetti è normale, ciò nonostante se non ci provate non saprete mai l'esito.

In amore la vostra relazione di coppia procede tranquillamente. Se avete bisogno di un consiglio poi, rivolgetevi pure alla vostra anima gemella. Se siete single fate le cose con calma e non ve ne pentirete. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali di tutto rispetto per voi. In amore la Luna viene in vostro soccorso, e vi permette di un vivere un rapporto più stabile, ma non per questo i problemi spariranno del tutto. Prima o poi infatti, dovrete affrontarli. Se siete single ricordatevi che l'amore non arriva a domicilio ma va cercato. Nel lavoro svolgerete i vostri lavori con parsimonia, cercando sempre di ottenere il massimo. Voto - 8️⃣

Pesci: cielo che rimane ottimale nel corso di questo venerdì.

Secondo l'oroscopo, Venere in trigono dal segno dello Scorpione porta stabilità e romanticismo, e vi consente di esprimere come meglio credete i vostri sentimenti. Se siete single finalmente anche voi riuscite a aprire il vostro cuore e farvi avanti. Nel lavoro questo cielo non è sicuramente al top, ma con un po’ d'impegno, potreste vincere una bella sfida. Voto - 8️⃣