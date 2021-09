Le previsioni zodiacali di mercoledì 15 settembre 2021 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì. Dunque, in primo piano spiccano le previsioni relative al giro di boa settimanale, come da copione imperniate sull'amore e nel lavoro. Nell'articolo di oggi andremo a trattare i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Acquario e Vergine: ansiosi di dare voce all'Astrologia applicata a questo mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 15 settembre imperniato su sentimenti e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine

2° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

3° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 15 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 settembre al segno dell'Ariete predice una giornata ottima, almeno sulla carta. Eventuali vostre fatiche, anche a livello professionale, inizieranno in parte ad essere ricompensate secondo le vostre attese, a patto però di essere obiettivi e magari avere tanto buonsenso, così da non correre il rischio di oltrepassare certi limiti. In amore, la serenità in famiglia, per voi nativi, giocherà un ruolo di prim'ordine. Presentatevi con un piccolo dono ai figli e/o al partner, sarà un buon modo per rendere il clima gioioso, perché questa giornata porterà alle stelle anche l'intesa fisica con chi si ama: pronti a mettere in secondo piano eventuali litigi?

Single, non lo scopriamo oggi, conosciamo da tempo le stelle di settembre e possiamo dire che fra non molto diventerete il segno più affascinante tra i dodici. I pianeti che contano transitano in segni amici, come in questi giorni ultimi giorni, facendovi sentire così amati, desiderati e ammirati! Nel lavoro, sarà una giornata promettente questa in arrivo.

Facile intravvedere un periodo ricco di piaceri e opportunità, soprattutto per chi tratta affari o svolge un'attività in proprio.

Toro: ★★★★★. Questo mercoledì di centro settimana si prevede la possibilità che possa arrivare una bella novità, sicuramente capace di regalare soddisfazioni a molti nativi. Insomma, un pizzico di fortuna unito a tanta energia da spendere nei momenti più concitati, senz'altro darà alla giornata quello sprint necessario a farla decollare.

In campo sentimentale, state iniziando ad avere un nuovo atteggiamento nei confronti dell'amore e questo modo di fare risulta vincente. Le stelle saranno in aspetto armonico e sicuramente invoglieranno a mostrare di più quello che provate. Scelta obbligata quella di tirar fuori tutta la vostra passionalità nei confronti del partner. Single, godrete di una bella sicurezza in voi stessi e avrete molta fiducia nelle vostre possibilità. Vi sentirete decisamente ottimisti e avrete ragione di esserlo, perché il giorno sarà davvero molto promettente in campo sentimentale con dei risultati inattesi. Nel lavoro, la carriera potrebbe essere agevolata da nuove collaborazioni. Amicizie lavorative vi offriranno indicazioni preziose per raggiungere gli obiettivi più importanti.

Gemelli: ★★★. Giornata "sottotono", valutata nelle previsioni di mercoledì come certamente abbastanza pesante, specie in alcune circostanze a stampo affettivo/sentimentale. In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno senz'altro è improntata a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. In amore, la vostra curiosità stimola occasioni d'incontri piacevoli. Calma però, se avete già l'anello al dito e il rapporto non va o non vi soddisfa, cercate di non cadere nella tentazione di una love-story extra matrimoniale. Valutate se ne vale la pena o se potete stare benissimo con il partner di sempre, senza complicarvi la vita con una storia intricata che potrebbe venire subito scoperta, rovinando quello che avete di bello con chi amate.

Single, i ritmi frenetici non fanno per voi, trovate il modo di rilassare il corpo e distogliere la mente dai mille progetti e impegni. Sperimentate nuove tecniche di rilassamento, vedrete che fisico e mente vi ringrazieranno. Nel lavoro, siate pazienti: ritardi e ostacoli potrebbero frenare la vostra carriera. Intanto, state alla larga da colleghi problematici o che non conoscete a fondo.

Oroscopo e stelle di mercoledì 15 settembre

Cancro: ★★★★. Le predizioni di mercoledì annunciano un periodo intriso di normalissima routine. A coloro che avessero bisogno di cambiare qualcosa della propria vita, magari di sperimentare situazioni nuove, diciamo di stare attenti a dove andranno "a parare": facile prendere lucciole per lanterne, chiaro?

Per i sentimenti, avete sempre accanto delle persone care pronte a sostenervi emotivamente e anche in maniera concreta, solo che spesso non ci fate caso. In questi giorni invece, avrete modo di capire quanto siete amati dal vostro partner e questo vi allargherà il cuore, rendendovi felici e sereni. Single, affronterete ogni cosa con gioia e fiducia in voi stessi riuscendo ad essere sempre ottimisti. In ogni caso, cercate di non dare troppo ascolto ad amici e conoscenti, fate le cose seguendo soprattutto il vostro intuito e la vostra iniziativa, vedrete che i risultati saranno positivi. Nel lavoro, fatevi guidare dall'intuito nel prendere decisioni. Siate pronti a cogliere al volo eventuali occasioni che probabilmente si presenteranno proprio in questi giorni.

Leone: ★★★★. Mercoledì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità, riuscendo a gestire nel modo giusto ogni cosa in questo frangente. In amore, il partner sarà pronto a riempire il vostro cuore ed a portare nuove emozioni nella vita di coppia. Gli influssi armonici e intensi delle stelle vi inviteranno a lasciarvi andare, magari anche ad aprire le porte a una novità che promette di essere davvero entusiasmante. Single, approfittate del tempo libero per verificare eventuali insoddisfazioni.

In generale, cercate di trovare le giuste soluzioni ai problemi più importanti: risvolti a vostro vantaggio. Le buone energie di cui disponete vi serviranno a gestire i cambiamenti in vista, con leggerezza e allegria. Intanto Venere alzerà le vostre quotazioni in campo amoroso, qualunque sia la vostra condizione. Nel lavoro, sarà un buon inizio, soprattutto se lavorate alle dipendenze altrui. L'ambiente dove operate e il rapporto con i colleghi saranno ottimi: scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione, il che vi vedrà coinvolti in prima persona.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 15 settembre, indica che partirà molto bene questa parte centrale della settimana, certamente in linea con i vostri migliori desideri.

Se saprete giocare le vostre carte, senza eccedere e senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione. In campo sentimentale, vi sentirete pieni di entusiasmo ed ottimismo, avrete voglia di chiacchierare e la persona amata sembra già avere i vostri stessi desideri. L'intesa sarà ottima, grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità: vivrete una giornata indimenticabile. In questi giorni avete il cuore in subbuglio con un intensissimo bisogno d'amore e di dolci attenzioni. Single, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro se qualcuno dovesse proporvi un invito per un breve viaggio: sarà un'occasione irripetibile per divertirsi, stringere nuove amicizie o ampliare i propri orizzonti.

Il vostro desiderio di compagnia si sposerà a meraviglia con quello degli amici; così saranno garantiti momenti piacevoli, ricchi di divertimento. Nel lavoro, i pianeti sono alleati e vi doneranno una prontezza di spirito su cui fare affidamento al massimo: i risultati saranno evidenti.

