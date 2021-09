L'Oroscopo di mercoledì 15 settembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco, come al solito analizzati dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della salute. Pronti a scoprire come saranno le stelle per il vostro segno di nascita?

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in Bilancia congiunto a Marte;

Luna in Capricorno congiunta a Plutone;

Venere in Scorpione opposta a Urano;

Nettuno in Pesci opposto a Sole e Marte;

Saturno in Acquario in trigono a Marte;

Plutone in Capricorno in trigono al Sole e in sestile alla Luna.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 15 settembre .

Previsioni zodiacali di domani 15 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Se alcune certezze sembrano vacillare, forse è soltanto per il vostro bene, dato che potrete ricostruirne di nuove e ancora più solide. Eliminate ogni traccia di paura nei riguardi del futuro e guardate al domani con rinnovata speranza. Nel lavoro approfitterete di un aggancio prezioso per tirarvi fuori dai pasticci appena in tempo. Ricambierete in futuro con un importante favore: la vita, in fondo, è fatta di scambi continui. In amore non sarà affatto difficile trovare dei punti in comune, in modo da non litigare e andare d’accordo per tutto il tempo. Se proprio volete, potete tentare di fare di più, in modo che l’altro non possa che provare ammirazione.

Per la salute, con la Luna in congiunzione a Plutone, non esponetevi troppo e restate al vostro posto. Se cercate di strafare, potreste combinare qualche guaio.

Toro - L’oroscopo del 15 settembre al segno del Toro invita i nativi a non prendere sempre le cose di petto, senza mai concedersi una tregua. Avete bisogno di rilassarvi un po’ per non sprecare le vostre energie.

Avete tutte le carte in regola per buttarvi dietro le spalle le difficoltà e sbrogliare la matassa che da un po’ di tempo vi sta frenando. Nel lavoro anche se a tratti, con Saturno nemico, penserete di essere in un tunnel senza fine: continuate con calma ad affrontare tutti i vostri impegni. Una buona comunicazione vi permetterà di migliorare l’intesa con i colleghi.

In amore un chiarimento non è mai facile, ma alla fine può rivelarsi gratificante. Può anche farvi intravedere la strada su cui continuare. Avvertite l’esigenza di rinnovare la routine di coppia, ma il partner non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Per la salute state attenti a non correre troppo in bici o a piedi: sudate malandrine!

Gemelli - Bella la Luna in Capricorno! Passare del tempo assieme a persone amiche vi arricchirà di nuove emozioni e conoscenze. Apritevi al mondo. Ottima giornata per dimostrare le vostre doti e ottenere soddisfazioni. Nel lavoro dovete dimostrare al mondo intero di che pasta siete fatti. Basta con i dubbi e i tentennamenti, finalmente arrivato il momento di agire.

Potrete concedervi, fortunatamente, anche senza esagerare. In amore vi sentirete compresi, accettati, desiderati, amati fin nelle pieghe più profonde. Non guastate tutto con indecisioni e paure infondate. Se vi guarderete intorno vi accorgerete che c’è una persona che non aspetta altro che un vostro cenno per dichiararsi. Nuovi incontri e diversi progetti affascinanti vi faranno vivere slanci ed entusiasmi più vivaci del solito. Per la salute, frequentare ambienti con persone che coltivano gli stessi interessi culturali vi darà una marcia in più.

Cancro - Questo periodo non è molto rilassante, ma l’energia e la determinazione certo non vi mancano e vi saranno di grande aiuto per cavarvela. Risolti alcuni problemi logistici e organizzativi, riuscirete a trovare il tempo anche per un’uscita con gli amici.

Nel lavoro non lasciate che l’indecisione e i dubbi vi blocchino: avete bisogno di fare una scelta in modo tempestivo, magari consigliatevi con un esperto. Il vostro istinto vi suggerisce una mossa che giudicate temeraria. In amore coltivate la vostra personalità, senza però accantonare le esigenze delle persone che vi sono care. Forse non avevate previsto di dover faticare così tanto, ma quello che a voi importa è centrare l’obiettivo. Per la salute, alcune incombenze potrebbero essere troppo stressanti o comunque molto impegnative: almeno per adesso mettetele da parte, se possibile.

Oroscopo e consigli delle stelle del 15 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Alcune emozioni che credevate dimenticate torneranno a galla a causa della Luna in Capricorno, l’importante sarà non farsi prendere dai timori.

Non fuggite dinanzi ad alcune verità che dovete guardare in faccia, è un bel compito, ma potete farcela! Nel lavoro, in mezzo alle altre persone, state davvero dando il meglio di voi. Con calma e pazienza saprete consigliare un collega che è appena arrivato e noterete più di un’occhiata di ammirazione nei vostri confronti. In amore, dopo giornate un po’ turbolente, la calma di questo mercoledì sarà un vero toccasana per rimettersi in sesto. Date fiducia alla persona amata: il periodo non è esaltante, ma potete comunque adoperarvi per proporre qualcosa da fare insieme al partner. Per la salute potreste sentirvi un po’ stanchi, ma decisamente soddisfatti. Non avete problemi a dimostrare quello che valete, ma ogni tanto potreste anche fare una pausa prolungata.

Vergine - La giornata potrebbe essere piuttosto stressante, con tutti che sembrano avercela con voi per qualcosa che non sapete nemmeno di aver fatto. Per fortuna da domani le cose miglioreranno e la verità verrà finalmente a galla, lasciandovi tranquilli. Nel lavoro meglio non mancare gli impegni presi in precedenza, anche perché in questo momento riuscirete a fare bene ogni cosa che vi capiti a tiro. Semplice coincidenza o fortuna, ma in fondo che importanza ha? Quello che conta è il risultato. In amore chiederete l’aiuto di una persona amica, in merito a una cosa importante, ma dovreste imparare a cavarvela anche da soli, magari rischiando. Provando a prendere in mano una situazione e a risolverla in autonomia, la soddisfazione sarà maggiore.

Per la salute, a causa di qualcuno che vi ha fatto lo sgambetto, vi sentite stanchi e affaticati. In questo momento avete bisogno di maggiore riposo. Quando non si hanno tantissime energie, non è facile affrontare questioni scottanti e spinose.

Bilancia - Questo mercoledì puntate su dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni che potrebbero crearsi fra voi e il partner. L’intuito si allea alla logica e insieme sforna soluzioni prodigiose per i problemi che vi stanno a cuore. Nel lavoro, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni mirate ed efficaci. Piccoli intoppi legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.

Per la salute, forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro su scelte fatte in precedenza, ma sarà una decisione fruttuosa. Giornata favorevole per fare leggere corsette all'aperto oppure, in mancanza di tempo, fare dieci volte una manciata di scale sarà perfetto.

Scorpione - Un cielo benevolo vi fa superare d’un balzo qualsiasi impasse. Novità in arrivo: soldi e felicità in primo piano! Occasioni d’oro per chi è in cerca di qualcosa di "speciale". Immagine pubblica in netto e progressivo rialzo. Chance fortunate favoriscono la combattività con l'entusiasmo alle stelle. Nel lavoro giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda.

Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. In amore giornata baciata dalla fortuna, ogni decisione diventa semplice, ogni traguardo a portata di mano. Grandi prestazioni in ambito passionale: confidate sempre, senza timore, nel vostro carisma e nelle vostre risorse. Successi, consensi e conquiste per chi è single. Per la salute, per ritrovare l’equilibrio, la soluzione ottimale è seguire l’istinto, che vi consiglierà la soluzione più saggia.

Astrologia di mercoledì 15 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - In genere siete abili nel dialogo e nello scambio d'idee, ma la vostra capacità di ascolto in questo momento potrebbe subire una flessione. Forse avete troppi pensieri che vi frullano per la testa, per questo non riuscite a concentrarvi come vorreste.

Nel lavoro, se avete già raggiunto una buona posizione professionale, dovete dar prova di saper gestire con autorevolezza la vostra mansione: non fidatevi dei colleghi al vostro fianco e non fatevi prendere la mano o rischiate di diventare scontrosi, specialmente con gli ultimi arrivati. In amore, specie nell’ambiente domestico, si respira un po’ di tensione a causa d'incomprensioni, ma basterà far capire agli altri che avete solo bisogno di affetto. Condividete con il partner il desiderio di vivere momenti romantici e organizzate qualcosa di speciale. Per la salute vi lasciate gli errori del passato definitivamente alle spalle: adesso vi sentite pronti a vivere pienamente il presente, senza inutili zavorre.

Il buonumore e l’ottimismo non vi mancano e vi aiuteranno ad affrontare meglio ogni situazione.

Capricorno - La Luna questo mercoledì gira come vuole, coinvolgendo in parte anche le finanze. Nel commercio i guadagni sono discreti, ma inadeguati rispetto ai costi, al tempo e all'energia spesi. Progetti troppo fumosi per farne una base concreta di guadagno: nel tempo libero rifletteteci con calma. Nel lavoro non smentirete la vostra fama di persone dotate di senso pratico, poiché saprete distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Con lucidità e saggezza valuterete i pro e i contro prima di aderire a un’iniziativa sociale. In amore giornata complicata da contrasti planetari, le tensioni coinvolgono famiglia e amicizie. Qualcuno vi tende una mano, ma rischiate di non vederlo, peccate di presunzione se pensate di poter fare tutto da soli: lasciatevi aiutare da chi ha più esperienza. Per la salute, saprete farvi promotori di un progetto interessante, ma non sarà troppo semplice coinvolgere e ricevere l’approvazione dei più scettici.

Acquario - Serenità! Giornata tranquilla, anche troppo per voi del segno. Comunque, considerando che siete un po’ confusi, questa pausa di silenzio e riflessione cade a fagiolo. Se non vi sentite a posto con la coscienza fate qualcosa per gli altri e vi sentirete subito meglio. Nel lavoro scrollatevi di dosso la pigrizia, buttando dalla finestra le perplessità. È tempo di tornare alla carica, d'inoltrare richieste e proposte. In amore, se siete scontenti di una relazione che si trascina, troverete in Venere una spalla fidata per prendere coraggio e uscirne con stile. Per ritrovare un po’ di entusiasmo e fiducia in voi stessi, avrete bisogno d'incappare in un’avventura fugace nata per puro caso. Per la salute seguite i suggerimenti di Saturno e scegliete uno stile di vita più salutista: movimento e alimentazione corretta.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 15 settembre invita ad avere un occhio di riguardo in più in merito alle questioni strettamente economiche. Chi ha vissuto una crisi potrà recuperare alla grande, ma non in questa giornata. Nel lavoro un buon intuito e una pianificazione accorta vi faranno sentire bene e a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate a operare. Qualcuno in questi giorni vi tiene sotto controllo, quindi evitate stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti. L'amore di coppia invita a riflettere: non date per scontato ciò che non lo è, ribadite da un lato il vostro affetto e dall’altro le reciproche responsabilità e i doveri. Mettete in gioco le vostre capacità: concretezza, praticità e buonsenso saranno il modo migliore per rispondere a eventuali imprevisti. Per la salute avete in mente così tante cose da fare da non avvertire la necessità di riposo, vi sembrerà che dormire sia una perdita di tempo.