L'Oroscopo di giovedì 21 ottobre è pronto a giudicare come sarà la giornata numero quattro della settimana in corso. In primo piano le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Da milioni di anni la volta celeste viene osservata con interesse da chi cerca di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche. Ansiosi di sapere come evolverà il prossimo giovedì in merito all'amore e al lavoro?

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare quali sono gli aspetti planetari nel periodo indicato.

In rilievo questo giovedì la presenza della Luna in Toro in congiunzione a Urano con il Sole in Bilancia in trigono a Giove. Intanto Marte e Venere proseguono il loro cammino rispettivamente sui gradi della Bilancia e del Sagittario. Continua il passo lento di Plutone in Capricorno con Saturno e Giove entrambi posizionati nel segno dell'Acquario. Nel settore dei Pesci spazia tranquillo Nettuno, mentre in quello del Toro ritroviamo ancora una volta la quiete infinita del Pianeta Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 21 ottobre, segno per segno dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 21 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna da poco passata nel segno adiacente al vostro (Toro) potrebbe causare un innalzamento della tensione con l’inquietudine pronta a salire alle stelle.

Impazienti e poco disponibili, sarete molto litigiosi. Nutrirete anche una certa attrazione per le avventure passionali, con possibili guai se siete già in coppia. In amore, le previsioni di giovedì consigliano di fare una sincera auto-analisi: le storie incerte, come pure quelle nascoste o quelle campate in aria, sono arrivate ad un bivio.

Dunque, cambiate la situazione migliorandola oppure tagliate il problema alla radice. Ogni aspetto della vostra vita prima o poi troverà la giusta collocazione: questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti della vita, ma anche e soprattutto nel partner. Nel lavoro, siate comprensivi e diplomatici: cercate di dominare l'istinto di potere che vi caratterizza e i mille sospetti su chi collabora con voi.

Toro - L’oroscopo del 21 ottobre al segno del Toro sottolinea in transito nel vostro cielo della Luna, l’astro della buona fortuna in amore. Questo significa che le prossime due giornate segneranno per voi diversi successi personali e a livello sentimentale. Dunque siate positivi e non indulgete in sterili malinconie o improduttive nostalgie. Sarete concreti, come e più del solito e tutto filerà via liscio come l'olio e non potrebbe essere diversamente. Alcuni di voi, forse, si lasceranno conquistare dal fascino di una persona speciale, ma un po’ volubile. Intanto, godetevi il presente senza fare troppi programmi per il futuro. Nel lavoro, le stelle aumenteranno l'influsso sulla vita professionale: suggeriranno mosse vincenti nelle finanze e le vostre idee marceranno bene, producendo risultati gratificanti e concreti.

Gemelli - Confrontandovi con persone che vi interessano particolarmente, eviterete di cadere in giudizi sommari e scorciatoie semplicistiche. Provate a cogliere il senso di ciò che state discutendo e sforzatevi anche di individuare le ragioni sottese. A livello amoroso, l'energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata. Ci saranno dei momenti molto piacevoli con chi amate, perciò godeteli senza rinunciare a nulla. Diciamo che è arrivato il momento per rilassarsi un po' di più con le persone che vi piacciono, cercando magari anche di godersi a pieno regime ogni attimo di questa bella giornata. Nel lavoro, il buon cielo del periodo farà certamente la sua parte: vi offrirà il suo sostegno, vi sarà di aiuto per individuare nuove strade.

In programma nuovi ambienti in cui impostare la vostra attività.

Cancro - Carica di buoni propositi, la Luna in Toro vi offre il meglio di sé. Ovunque voi siate, con la vostra simpatia conquisterete l’ammirazione di tutti. Serata ideale per organizzare qualcosa di diverso: cene o rimpatriate con gli amici promettono di farvi divertirete un mondo. In amore, grazie alla simpatia e alla comunicativa innati sarete assolutamente irresistibili: chi avesse una relazione da molto tempo potrà ricevere una richiesta ufficiale di convivenza o addirittura una proposta di matrimonio. Alcune buone circostanze potrebbero remare a favore di un miglioramento per alcuni attuali sentimenti. A livello lavorativo, potete osare un po' di più, esporvi ed esprimere sia le vostre esigenze che i vostri suggerimenti.

Tirate fuori le unghie e combattete per quel che vi spetta, vedrete che tutto arriverà insieme ai successi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 21 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - In trigono Mercurio-Saturno con la Luna in Toro sono un vero toccasana per smaltire velocemente gli impegni odierni e quelli rimasti arretrati. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire, v’impegnerete per fare ordine, eliminando ciò che è superfluo. In amore, saprete rinnovare il rapporto di coppia, complici un'appassionata sensualità unita a stretto filo con un dialogo aperto e sereno. Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete amabilmente già in coppia. Il periodo si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere.

Gli influssi delle stelle inoltre, risveglieranno nei nativi sentimenti sinceri e maggior bisogno di confidenza sia nel rapporto di coppia che negli stati singoli. Nel lavoro, avrete la possibilità di tenere in pugno ogni situazione, approfittate di questo momento estremamente positivo per la carriera.

Vergine - La Luna congiunta a Urano, nel segno del Toro, regala la scena tutta per voi. E con il sostegno delle stelle, questo giovedì la vostra amabilità saprà conquistare chiunque. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli e con il partner. A livello sentimentale, le faccende di cuore promettono piuttosto bene: se avete dato inizio da poco ad una storia d’amore, state certi che continuerà.

Venere sarà dalla vostra parte: dedicate cuore e anima solamente all'altra metà del cielo, sarete ripagati nella maniera che più vi piace. D'obbligo assaporare ogni singolo attimo regalato dal partner: sappiate ricambiare nel modo che solo voi ben conoscete. Nel lavoro, avrete tanta voglia di fare, le vostre spiccate qualità organizzative vi saranno di grande utilità. Le intuizioni vi consentiranno di realizzare progetti vincenti.

Bilancia - Ottima giornata per moltissimi nativi. Grazie al trigono di fuoco Giove-Marte/Sole, la giornata scorre in un carosello d’emozioni davvero bollenti. Un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti. In ambito affettivo, avrete diverse soddisfazioni o inaspettate opportunità per migliorare ulteriormente la vostra posizione sentimentale.

Se siete già in coppia, un paio di idee che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messe in gioco. Single, a voi gli astri raccomandano solo una cosa: alzatevi presto! Al mattino potreste trovare delle buone opportunità. Nelle attività lavorative, sfoderate pure un po' d'intraprendenza e date spazio a tutte le vostre armi a disposizione. Imparate a fidarvi di pareri competenti e autorevoli, saranno un'ottima guida per poter essere sempre vincenti.

Scorpione - Facendo tesoro delle esperienze passate, questo giovedì non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste, personali o professionali. Usate con saggezza le energie che il periodo mette a vostra disposizione, otterrete buoni risultati.

In amore, sotto la spinta di tutto il firmamento celeste aumenterà in voi il desiderio di amare, di andare incontro alla persona amata e di riflettervi nel suo sguardo. In coppia scoprirete che sono più le affinità che uniscono che non differenze che separano. Sguardi seducenti o parole sussurrate a fil di voce all'indirizzo di una persona, potrebbero aprire scenari inimmaginabili. Nel lavoro, i progressi saranno lenti ma costanti, perciò non fatevi prendere dalla fretta o rischierete di commettere inutili passi falsi. Fiducia e perseveranza le vostre armi migliori.

Astrologia di giovedì 21 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Mercurio in sestile a Venere vi carica al massimo di energia, ma questa felice situazione non trova alleata la Luna che, anzi, vi crea qualche problema di autostima.

Non lasciatevi andare a considerazioni pessimistiche; impegno, serietà e affidabilità daranno i loro frutti. Per i sentimenti, il cielo del periodo senz'altro addolcisce, vi rende sensibili alle manifestazioni affettive donando tantissima voglia di vivere ed essere in armonia con se stessi. Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro. Voglia di confidarsi con una persona, riguardo una situazione che sta molto a cuore. Le stelle aiuteranno a scegliere bene la persona giusta di cui potersi fidare. A livello lavorativo, un errore di distrazione vi farà perdere molto tempo: sarete pervasi da una sensazione di ansia. Un consiglio: lasciate eventuali problemi (non di lavoro) fuori la porta d'ingresso, li riprenderete all'uscita.

Capricorno - Energie positive arrivano da Nettuno, pianeta in sestile al vostro Plutone nel segno. Con grinta e determinazione potrete condurre in porto tutti i vostri progetti. Siate cauti però nella gestione del denaro, non esponetevi con operazioni o investimenti a rischio. A livello amoroso, le coppie riempiranno l'aria di amore, specialmente a quelli con ascendente fortunato. In tanti sarete anche molto più romantici del solito e non vorrete mai perdere occasione per ricordare a chi avete a fianco che l'amate e che sarete presenti sempre e comunque. Trascorrerete una giornata caratterizzata da tanti piccoli colpi di fortuna che magari non cambieranno la vostra vita ma vi faranno passare dei bei momenti. Nel lavoro, in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buona idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare una discreta gioia.

Acquario - Avete davanti a voi una giornata spensierata, ricca di contatti umani stimolanti e, perché no, di opportunità preziose per il vostro futuro. Le stelle danno il via libera ai programmi di viaggio e agli spostamenti; tutto scorrerà senza intoppi. In ambito affettivo, cercate di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molte affettuosità e tanta passione: da sfruttare a proprio vantaggio eventuali situazioni a sfondo puramente erotico. Intanto non pianificate troppo e non fate programmi a lungo termine ma lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto verrà da sé. Nel lavoro, vedrete gli affari moltiplicarsi come per incanto, quindi sfruttate la ventata di positività per ambire ad alti traguardi.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 21 ottobre preannuncia un giovedì molto positivo. Nettuno, nel frangente in sestile con Plutone, fa gongolare di brutto regalando nuove energie, tanto buonumore e un pizzico di sana curiosità. Giornata serena quindi, da vivere in tutta spensieratezza. In amore, la vostra situazione astrale è molto positiva, pertanto sarete in grado di affrontare qualsiasi argomento, anche di quelli molto seri, con partner, figli o persone amiche. Per risultare vincenti dovrete munirvi solo di una buona diplomazia condita da tanto rispetto verso chiunque vi stia attorno: tale ricetta se ben impiegata permette di evitare incrinature spiacevoli in qualsivoglia rapporto affettivo. Nel lavoro infine, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina con i pianeti pronti ad offrire spunti e/o nuove idee. Diciamo che dovrete avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.