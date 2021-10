Sabato 23 e domenica 24 ottobre troveremo sul piano astrologico il Sole spostarsi dal domicilio della Bilancia (dove risiedono Marte e Mercurio) allo Scorpione, mentre Urano stazionerà nel segno del Toro. La Luna, invece, sosterà in Gemelli, nel frattempo Giove e Saturno permarranno nel segno dell'Acquario. Nettuno, infine, proseguirà l'orbita in Pesci come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno e Venere resterà stabile in Sagittario.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Pesci: viaggi.

Una breve gita fuori porta con gli amici o un viaggio romantico di coppia potrebbero essere le alternative che desidereranno intraprendere i nati Pesci nel corso del weekend, così da rigenerare corpo e mente.

2° posto Scorpione: responsabilità. Saturno d'Aria, dopo aver ingranato la marcia giusta, formerà un quadrato col Sole nel segno nel corso della giornata di domenica e ciò, con ogni probabilità, significherà ulteriori responsabilità famigliari per il segno dello Scorpione. Sabato da dieci e lode sotto le lenzuola, specialmente per la prima decade.

3° posto Cancro: amore top. Saranno 48 ore ideali in casa Cancro per lasciarsi travolgere dai piaceri dell'amore, in particolar modo per chi tra i nativi ha da poco intrapreso una relazione sentimentale.

Stare lontano dal partner sarà difficile e quando lo stesso sarà vicino, invece, saranno fuochi d'artificio.

I mezzani

4° posto Leone: a testa bassa. Con l'ostico quartetto Sole-Urano-Saturno-Giove che incombe sarà probabile che i felini non avranno granché tempo per rilassarsi o concedersi qualche divertimento di sorta, bensì nel weekend saranno chiamati a lavorare a testa bassa.

5° posto Sagittario: gratifiche. Dopo tanto duro lavoro svolto, soprattutto per i liberi professionisti del segno, sarà probabile che durante il fine settimana giungano delle gratifiche morali al cospetto dei nati Sagittario. Probabili attività burocratiche da ultimare in mattinata.

6° posto Gemelli: umore top. Gli influssi della Bianca Signora opposta verranno mitigati dal trigono che la Luna ingaggerà col duetto Giove-Mercurio rendendo, con ogni probabilità, scanzonati e colmi d'entusiasmo i nati sotto il segno dei Gemelli.

7° posto Bilancia: sinceri. La schiettezza che metteranno probabilmente in campo i nati Bilancia nel corso di queste giornate autunnali avrà il sapore della benevolenza, così anche le eventuali critiche costruttive che paleseranno verranno ben accolte.

8° posto Ariete: focus familiare. Il primo segno zodiacale sabato e domenica potrebbe trovarsi alle prese con un'annosa questione famigliare, nella quale il loro tempestivo supporto sarà fondamentale per venirne a capo. Rapporti amicali in secondo piano.

9° posto Vergine: esausti. Il bottino energetico di casa Vergine sarà, c'è da scommetterci, ai minimi termini, coi nativi che decideranno di procrastinare le attività più faticose o di delegare le stesse a partner e amici.

Così facendo, il segno di Terra eviterà di dover fare i conti con lo stress.

Ultime posizioni

10° posto Toro: focus professionale. Il mese dell' "anti-compleanno" giungerà domenica e con esso rimarrà anche il severo quadrato Urano-Saturno, inducendo i nati Toro a provare strade alternative per solcare nuovi orizzonti professionali.

11° posto Capricorno: lavoro in stand-by. Alcune paturnie sentimentali nella giornata di sabato potrebbero scombinare i piani del weekend di casa Capricorno, facendo optare i nativi per mettere le faccende professionali in secondo piano così da dedicare le doverose attenzioni al partner.

12° posto Acquario: finanze flop. Il settore economico del quarto segno Fisso risentirà probabilmente, durante il weekend, di qualche spesa ingente sostenuta dai nativi nelle ultime settimane, la quale farà rendere conto che è oltremodo utile serrare i cordoni della borsa per evitare spiacevoli sorprese nel bilancio di fine mese.