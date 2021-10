Venerdì 22 ottobre troveremo sul piano astrale Urano assieme alla Luna transitare sui gradi del Toro, mentre il Sole, Mercurio e Marte sosteranno nel segno della Bilancia. Plutone, invece, proseguirà l'orbita in Capricorno, così come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Giove insieme a Saturno, infine, permarranno nel segno dell'Acquario come Venere continuerà la sosta in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Scorpione e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: creativi. Il terzetto Mercurio-Sole-Giove nel corso di questa giornata donerà, con ogni probabilità, una buona dose di creatività ai nati Gemelli di seconda decade, specialmente tra coloro che operano nel mondo della carta stampata.

2° posto Leone: incontri. La giornata che precede il weekend potrebbe riservare non poche occasioni d'incontro ai single del segno, in particolare ai felini reduci da una rottura sentimentale. La prima impressione, però, non sarà delle migliori, quindi sarebbe meglio non curarsene.

3° posto Bilancia: sereni. Nel ménage amoroso di casa Bilancia parrà respirarsi un clima di rinnovata serenità durante questo venerdì, grazie soprattutto agli ultimi influssi dello Stellium e dai pianeti generazionali a suo sostegno.

I mezzani

4° posto Ariete: passionali. La seconda e terza decade dei nati Ariete godrà, c'è da scommetterci, degli sfavillanti influssi provenienti dal sestile che Venere formerà con Saturno e Mercurio, e sotto le lenzuola saranno fuochi d'artificio.

5° posto Capricorno: tenaci. Determinazione e forza di volontà potrebbero accompagnare le 24 ore del terzo segno di Terra, soprattutto quando si tratterà di combattere per le proprie idee morali. Amore in secondo piano.

6° posto Toro: flessibili. Il primo segno Fisso avrà buone chance, nel corso di questa giornata, di assumere un atteggiamento accomodante col mondo che lo circonda divenendo, al contempo, più adattabile agli eventuali cambiamenti con cui dovrà rapportarsi.

7° posto Cancro: affaccendati. La Luna in Toro in combutta con Plutone nel dirimpettaio Capricorno potrebbero rendere la giornata un "tour de force" di impegni pratici dei quali occuparsi. Probabili chiarimenti affettivi in mattinata.

8° posto Sagittario: abbuffate. Un po' per affogare le frustrazioni del momento ed un po' perché negli ultimi giorni si è stati poco in casa, i nati Sagittario potrebbero concedersi un pasto luculliano circondato dalle persone care questo venerdì.

9° posto Acquario: in disparte. Relazionarsi con gli altri, nel corso di questa giornata, potrebbe non essere tra gli esercizi preferiti del quarto segno Fisso, il quale se ne starà in disparte a ponderare con dovizia le prossime mosse da attuare.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: pensierosi. Le ultime vicissitudini legate al ménage amoroso potrebbero rimbalzare a più non posso nelle menti dei nati Vergine, inducendo il segno di Terra a dedicarsi ad un hobby, così da distogliere l'attenzione da tali pensieri.

11° posto Scorpione: titubanti. L'indecisione sarà, c'è da scommetterci, un'indesiderata compagna del venerdì di casa Scorpione, specialmente quando si tratterà di operare una scelta riguardante i sentimenti.

Nessuna paura, però, perché dal weekend il Sole darà il via al mese del compleanno e le frequenze inizieranno favorevolmente a mutare.

12° posto Pesci: amore flop. Se c'è un ambito del quale i nati Pesci non vorranno sentir parlare in queste 24 ore sarà, con ogni probabilità, quello dell'amore, in quanto preferiranno di gran lunga evitare di struggersi ancora per le batoste subite nei mesi estivi.