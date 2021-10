Le previsioni zodiacali di lunedì 18 ottobre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata numero uno della nuova settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire "la verità" espressa dalle stelle del periodo? Approfondiamo l'andamento astrale dell'amore e del lavoro per la giornata di lunedì, dando il giusto spazio all'Oroscopo del giorno 18 ottobre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore Mercurio favorevole porterà una nuova carica.

A livello lavorativo se alcuni sono rimasti fermi, ora avranno la possibilità di ripartire.

Toro: in campo amoroso ci sarà un buon recupero. Sarà possibile vivere delle belle emozioni, ma prima di buttarvi a capofitto in una storia riflettete bene. Nonostante Venere ancora in opposizione, potrete fare nuovi incontri. In campo lavorativo sarà possibile ottenere presto una svolta.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna poco positiva per il segno, ci saranno delle difficoltà da dover superare. Fortunatamente alcune crisi potranno essere superate. Nel lavoro attenzione a non prendere tutto di petto, anche se non mancherà un po' di agitazione nell'aria.

Cancro: in amore è meglio mantenere la calma in questa giornata, c'è necessità di trovare nuovi confronti.

In famiglia novità in arrivo. A livello lavorativo tutto va meglio in questa fase, pertanto se avete qualche progetto in mente fatelo partire.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: le previsioni zodiacali del 18 ottobre indicano che il periodo partirà in modo agitato, infatti dovrete affrontare dei conflitti con la persona amata.

Nel lavoro meglio evitare di fare passi azzardati, ci sono delle spese di troppo.

Vergine: per i sentimenti giornata non esaltante che anticipa un fine settimana che porterà qualche momento di disagio. Nel lavoro meglio evitare di affrontare questioni importanti in questa giornata, rimandate tutto.

Bilancia: a livello sentimentale vivrete un periodo migliore, dopo i problemi degli ultimi giorni.

Gli incontri sono interessanti. Nel lavoro meglio fare attenzione alel finanze.

Scorpione: per i sentimenti, in vista dell'arrivo della nuova settimana, c'è da programmare qualcosa in più. È un momento importante per fare delle scelte. Nel lavoro, se ci sono degli ostacoli, dovrete affidarvi a qualcuno. Accordi favoriti.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: in campo sentimentale vi sentite più energici, pronti a fare dei passi in avanti. Chi è in coppia assisterà a una netta ripresa dell'amore. In campo professionale qualcuno potrebbe ricevere dei nuovi incarichi. Alcune collaborazioni in merito alla vostra attività potrebbero invece non soddisfarvi.

Capricorno: meglio essere prudenti sia in campo sentimentale, che in quello lavorativo.

Se avete vissuto una relazione complessa, ora vi sentite pronti a voltare pagina. Nel lavoro le vostre idee sono valide, quindi meglio impegnarsi per portarle fino in fondo.

Acquario: dopo un weekend di stanchezza in questa giornata, con la Luna in opposizione, potreste discutere con il partner. Nel lavoro potrete godere invece di risultati interessanti. C'è la necessità di trovare una nuova stabilità, per questo motivo potreste anche abbandonare situazioni che non vi piacciono più.

Pesci: le previsioni zodiacali del giorno 18 ottobre, a livello sentimentale, invitano a fare attenzione ad alcune polemiche, soprattutto in quelle storie che hanno vissuto di recente una crisi. Nel lavoro gestite al meglio i nuovi contratti. Un progetto potrebbe anche chiudersi positivamente, tutto dipende dalla vostra tempestività.