L'Oroscopo di lunedì 29 novembre è pronto a mettere in chiaro come andrà il primo giorno della nuova settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco considerati dal punto di vista dell'amore e in ambito lavorativo. Ansiosi di scoprire cos'hanno riservato le previsioni astrologiche di lunedì al vostro segno? L'Astrologia del giorno promette un avvio settimanale denso di colpi di scena o situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale.

Per rendere ancora meglio l'idea e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti, ci dà una mano il quadro astrologico quotidiano, il solo in grado di interpretare i principali aspetti planetari. Per la giornata di lunedì osserviamo nel cielo astrologico le seguenti posizioni:

Sole in Sagittario congiunto a Mercurio;

Luna in Bilancia in trigono a Saturno;

in trigono a Saturno; Venere in Capricorno in trigono a Urano;

Nettuno in Pesci in trigono a Marte;

Saturno in Acquario in sestile al Sole;

Plutone in Capricorno in sestile a Nettuno;

Urano in Toro in opposizione a Marte;

Mercurio in Sagittario in sestile a Saturno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 29 novembre, segno per segno dall'Ariete a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 29 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - L’umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Nel lavoro Luna e Saturno guidano i vostri passi, ottimi risultati, consensi ed espressioni concrete di stima da parte dei vostri superiori.

In amore la visita di alcuni vecchi amici movimenterà la serata. Per la salute è un buon momento per quanto riguarda l’equilibrio emotivo, ma le energie fisiche, vista la posizione di Marte, sono ancora scarse.

Toro - L’oroscopo del 29 novembre al segno del Toro ricorda che l’autunno non è proprio la sua stagione, ma con Venere in Capricorno per il cuore "è piena estate".

Siete carichi di entusiasmo, affascinanti e sensuali. Mostratevi superiori alle critiche e alla cattiveria di chi vi guarda storto: è soltanto per invidia. In ambito lavorativo, dopo un periodo stimolante per la creatività ma poco produttivo, è il momento di occuparvi delle vostre faccende con più concretezza. In amore, con tutta probabilità, avete qualche sassolino da togliervi dalle scarpe. Prendete la palla al balzo: la giornata è ideale per parlarne. Per la salute cercate di aiutare la vostra digestione mangiando a orari precisi, con cibi meno elaborati e soprattutto masticando più lentamente.

Gemelli - Il cielo di inizio settimana offre la serenità necessaria per trascorrere qualche piacevole ora di divertimento, unito al giusto grado di pace interiore.

Importante è la possibilità di smaltire fatica e nervosismo, per essere agili e decisi quando occorre. Nel lavoro, se la vostra condizione lavorativa vi va sempre più stretta, provate a fare qualche passo in avanti, senza perdere di vista la realtà. In amore novità arrivano da internet: una persona per cui nutrite stima e interesse potrebbe sorprendervi con un lungo e appassionato messaggio. Per la salute dedicate tempo e attenzione a una disciplina che sappia temprare il fisico e dare respiro alla vostra anima.

Cancro - Con la Luna e Saturno in promettente trigono siete in una botte di ferro, circondati da persone fidate e pervasi da un senso di benessere. Date soddisfazione al vostro bisogno di pace: potete permettervi di abbassare lievemente la guardia.

Nel lavoro, se non avete ancora affrontato il discorso sulle vostre mansioni e sulla durata dell’incarico, è il momento di toccare l’argomento. In amore siete arrabbiati, ma il partner è uno che non molla la presa e che sa come farvi tornare il sorriso, tentare di resistergli è inutile. La salute procede bene, d’altronde è sempre così quando la mente e il corpo sono in equilibrio tra loro.

Oroscopo e consigli delle stelle del 29 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - La fiamma dell’amore sta bruciando, perciò godetevi il suo tepore. Le emozioni si susseguono, a volte talmente violente da farvi sussultare. Dovreste però imparare a essere più stabili, a non farvi trasportare dallo scorrere della corrente.

Nel lavoro un’iniziativa interessante, ma molto dispendiosa, vi attrae fortemente: in nome della serenità familiare, forse è meglio lasciar perdere. In amore, intanto, un chiarimento con una persona che fa parte del vostro passato potrà dare serenità al cuore e suturare una volta per tutte le ferite. Consiglio salutistico: una maschera di argilla pulisce la pelle dalle impurità, donandovi uno splendore naturale. Chi vi è accanto se ne accorge e vi invidia.

Vergine - In questo lunedì 29 novembre le probabili esigenze di persone a voi vicine vi assilleranno. Vorreste poter passare oltre, ma l'opposizione Urano-Marte vi riconduce alle vostre responsabilità. Cercate sempre di tenere a mente anche i vostri bisogni e create il giusto equilibrio.

Nel lavoro invece, inaspettatamente, potrebbe ripresentarsi una persona o una situazione gradita, portando immediatamente a tacere tensioni o nervosismi. In amore il bisogno di continue rassicurazioni, a costo di mettere costantemente alla prova l’attaccamento del partner, può rivelarsi dannoso. Per la salute sappiate che esistono terapie d’avanguardia, studi sperimentali e tecniche decisamente innovative: è il caso di prenderle in considerazione.

Bilancia - Anche se avrete ancora a che fare con qualche ostacolo da superare già da lunedì, seppur lentamente, ritroverete la normalità fatta di serenità e di equilibrio. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi.

Nel lavoro, se è vero quanto dice il proverbio che “gente allegra, il ciel l’aiuta”, siete a cavallo! Il vostro ottimismo è la migliore presentazione. In amore, intanto, generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente, sorpresi ricambierete con identico slancio. Riguardo la salute, l’attività fisica o sportiva sono il baluardo con cui potrete difendervi dallo stress accumulato durante la settimana di lavoro.

Scorpione - Questo prossimo lunedì andrà tutto bene, in qualche caso comunque è richiesto un occhio per ciò che concerne l’organizzazione di eventi messi in agenda, soprattutto in materia di affari e finanze. Occasioni di successo a diversi livelli, anche se dovrete vedervela con sotterranee invidie e gelosie.

Nel lavoro giornata positiva per investire in nuovi progetti e dare impulso a quelli già avviati. L’attenzione dei colleghi sarà uno stimolo per dare il meglio. In amore quando volete sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino, con un tocco di piccante che rende tutto molto saporito. Per l'aspetto salutare vincete la pigrizia e decidetevi a praticare una leggera attività fisica, ne avete bisogno. Tenete presente che troppa golosità attenta seriamente alla linea.

Astrologia di lunedì 29 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L’umore in questo primo giorno della settimana è davvero buono, grazie alle amorevoli cure della Luna in ottimo sestile a Mercurio nel segno. Quest'ultimo riesce a meraviglia nel suo intento di infondervi ottimismo e fiducia.

Cercate di capire l’opinione del vostro interlocutore prima di esporvi a giudizi azzardati. Nel lavoro non siete in grado di cavarvela da soli, quindi è meglio che prendiate in considerazione l’aiuto di chi è già ben inserito nell’ambiente. In amore, invece, l’atmosfera è vivace e invita alle avventure innocenti. Qualcuno però esige da voi un impegno maggiore e pretende dei chiarimenti. In merito alla salute la vostra vivace creatività si tradurrà in scelte originali e proposte innovative, che dovrete tuttavia saper far apprezzare dagli altri.

Capricorno - Il vostro inarrestabile desiderio di novità lunedì 29 novembre - o giù di lì - troverà sfogo in un’interessante occasione in ambito sociale che non vi lascerete scappare.

Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguite con più oculatezza le vostre finanze. Nel lavoro avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative. In amore grazie al buon aspetto di Marte e Urano, entrambi positivi verso Venere, avrete modo di instaurare rapporti armoniosi e di ampliare il giro di amicizie. Per la salute un buon programma alimentare, insieme a un’adeguata attività fisica e sportiva, vi manterrà in ottima forma: siate costanti!

Acquario - Questo lunedì non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e prima di mettere altra carne al fuoco finite ciò che avete cominciato.

Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma cercate anche di rilassarvi concedendovi un po’ di riposo. Qualche nota di insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarsi intorno e prendere in considerazione altre opportunità. In ambito amoroso per una volta tanto giocate d’astuzia, un po’ di disinvolta malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni del partner. Per la salute l'invito è di proteggere la pelle - soprattutto le mani - dagli effetti dovuti ai primi freddi invernali: idratate con regolarità le parti esposte con creme naturali, da mettere la sera prima di andare a letto.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 29 novembre predice favori positivi rilasciati da una grandiosa ed espansiva Luna "bilancina". L'Astro della Terra vi sostiene: incontri mondani o appoggi importanti vi coinvolgeranno e vi stupiranno piacevolmente entro le prossime 24/48 ore. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi, che riuscirete a conservare nel tempo. Nel lavoro avete fatto qualche sacrificio, ma l’impegno paga sempre e da adesso in poi, finalmente, riceverete notizie riguardo a quell’incarico a cui aspirate. In amore un progetto comune, un viaggio o un’impresa in cui avete entrambi riposto grandi speranze, riceve il beneplacito delle stelle. Per la parte salutistica vi sentite bene, ma questo non vuol dire che potete concedervi ogni stravizio. Soprattutto al minimo cibi elaborati, dolci e alcool.