La prima giornata della nuova settimana porta vento di tempesta sul cielo del Toro, che in amore potrebbe affrontare liti e discussioni. Al contrario è un momento di recupero per i Pesci, che si riscoprono romantici e passionali. Interessanti opportunità arrivano per i nati sotto il segno dell'Acquario; è raccomandata cautela al Leone.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di lunedì 6 dicembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo 6 dicembre 2021

Ariete: la settimana inizio un po’ a rilento, durante questa giornata tutto potrebbe andare per il verso sbagliato.

In amore quanto nel lavoro meglio evitare le decisione affrettate, limitare i contrasti e rimandare gli eventi importanti.

Toro: l’oroscopo del 6 dicembre lascia presagire una giornata turbolenta in amore, dove dubbi e gelosie potrebbero accendere il fuoco, dando vita a scontri e litigi. Bene il lavoro.

Gemelli: il consiglio delle stelle per questa prima giornata della settimana è quello di lasciare da parte l’orgoglio e fare il primo passo per recuperare ai contrasti nati in amore e in ambito famigliare. Nel lavoro tutto procede per il meglio, ma attenzione a non fare troppe cose per scontate.

Cancro: in famiglia e in amore potrebbero nascere degli scontri. Ad accendere la scintilla è sempre la stessa problematica, i soldi.

Sedetevi a tavolino con il partner e cercare di fare un attento bilancio delle spese e delle entrate.

Leone: durante queste 24 ore siete più impulsivi del solito, attenzione alle parole o rischiare di finire nei guai. Il richiamo del lavoro è forte, ma almeno per questa giornata meglio non prendere decisioni improvvise, prima di agire sistemate le idee.

Vergine: è il momento della rivincita, di reclamare ciò che vi aspetta di diritto ma non vi è stato ancora dato. Parlate con onestà, senza mezze verità e senza paura delle conseguenze.

Bilancia: il consiglio delle stelle per la giornata di lunedì 6 dicembre è quello di dare ascolto al vostro intuito, che difficilmente vi tradisce.

Siate più cauti dal punto di vista fisico invece, meglio evitare gli eccessi a tavola.

Scorpione: la routine vi sta stressata e la vostra mente vi spinge a stravolgere i piani, tentare nuove strade, uscire dalla vostra zona di comfort. Procedete per gradi, evitate di fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario: vi si presenta davanti l’opportunità di cambiare qualcosa, di migliorare una situazione che vi preoccupa, non lasciatevela scappare. Importanti soluzione nel lavoro. Ottima la forma fisica.

Capricorno: gli influssi della Luna portano novità. Prima dell’arrivo del Natale si possono concludere interessanti affari, avviare delle compravendite o candidarsi per una nuova posizione. Anche in amore potrebbero essere un progetto dei cambiamenti, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di matrimonio o di convivenza.

Acquario: questa settimana potrebbe mettervi alla prova, portarvi nuove sfide. Meglio quindi cercare di adottare una giusta strategia prima di buttarsi a capofitto in qualcosa di nuovo. Energia e voglia di fare non mancano, grandi risultati si possono ottenere anche nello sport.

Pesci: l’oroscopo del 6 dicembre lascia presagire un grande recupero per il segno, non solo per quanto riguarda il fisico ma anche e soprattutto i rapporti interpersonali e l’amore. È la giornata dei grandi successi e delle nuove promesse, non lasciatevi sfuggire queste ore vantaggiose.