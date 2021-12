Le previsioni dell'oroscopo per il 2022 continuano in questa sede valutando i segni della seconda sestina dello zodiaco (Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci).

Il focus è mirato sui settori della vita inerenti all'amore, al lavoro e alla salute. Scopriamo come sarà questo nuovo anno passando direttamente la parola all'Oroscopo dell'anno 2022.

L'oroscopo del nuovo anno: il 2022 da Bilancia a Sagittario

Bilancia - Di una sensibilità esacerbata, i Bilancia in questo nuovo anno sono alla ricerca permanente di amore e di riconoscimento.

La loro grande capacità di adattamento e la loro paura della solitudine fanno sì che siano spesso circondate da molte persone. Piacevoli e discrete in pubblico, i Bilancia sono apprezzati per la loro diplomazia e le loro qualità relazionali. In amore, eccezioni a parte, i nativi del segno sono in linea generale fedeli e sinceri, e ricercano soprattutto l’approvazione nello sguardo del loro partner.

Amore. In quest'anno che sta per iniziare troverete nel partner un alleato capace di dare conforto e sostegno, soprattutto nelle vostre decisioni. Non esitate a chiedergli consiglio, sarà contento di aiutarvi. Single, è presso i vostri amici che troverete il sostegno di cui avete bisogno. Sarete talmente preoccupati dalla vita professionale che vi accorgerete appena che c’è qualcuno che si interessa a voi. E se invece fosse la persona giusta? Meditate!

Lavoro. Dopo numerose esitazioni e dopo avere considerato i pro e i contro, prenderete una decisione irrevocabile. Avrete la certezza di aver fatto la scelta giusta. Vi impegnerete a fondo in un nuovo progetto e la vostra perseveranza finirà per dare buoni frutti. I primi mesi del periodo saranno forse un po’ difficili, dovrete credere in di più in voi stessi e non lasciarvi andare. Finirete l’anno con un successo meritato.

Salute. Le decisioni che prossimamente dovrete prendere vi angosceranno un po’. Rischiate di essere piuttosto nervosi e questo influirà sul vostro umore e sulla qualità del sonno. Concedetevi del tempo per riposarvi, ma soprattutto per liberare lo spirito libero che alberga dentro di voi. La gioia di vedere alcuni vostri progetti giungere a termine vi farà dimenticare le tensioni. La parte finale dell'anno 2022, soprattutto nei giorni delle feste per la fine dell’anno, sarete un po' stanchi ma felici.

Scorpione - Questo 2022 sarà un anno di grandi progetti.

In tanti avrete tutte le migliori opportunità per realizzare qualcosa di sfizioso, anche grazie alla presenza di Giove nel segno amico dei Pesci ad inizio anno e poi a fine setate fino a dicembre. Non abbiate timore di pensare in grande, le vostre iniziative avranno sempre ottime possibilità di successo, dunque perché non osare?

Qualunque obiettivo vogliate realizzare, concentrate i vostri sforzi entro i primi otto mesi dell’anno, decisamente più favorevoli da un punto di vista astrologico.

Amore. Quest'anno la presenza di Giove in Pesci, da gennaio a Maggio e poi da fine ottobre fino a dicembre 2022, vi dara nuove occasioni per emergere in ogni campo, praticamente trasformati: riflessivi, responsabili, seri e persino fedeli. Praticamente irriconoscibili. Molti di voi sono già approdati a una vita di coppia stabile e consolidata, altri lo faranno nel corso di quest’anno. Sentirete infatti la necessità di sicurezze affettive, volete essere al riparo da sorprese e poter contare su una sfera affettiva il più possibile blindata. Giove in un segno d'Acqua come il vostro porterà incontri e nuovi amori ai più giovani e ai singoli, ma anche in questo caso partirete con decisione verso rapporti solidi, duraturi e ufficializzati. L’uscita della Luna nera dal settimo campo nel mese di luglio porterà a una piacevolissima impennata della vostra sfera erotica. Vi sentirete nuovamente capaci di esprimervi liberamente in tutta la vostra potenza sessuale (che di solito è notevole…!).

Lavoro. Il 2022 sarà un anno importante da un punto di vista professionale per la maggior parte di voi. La combinazione planetaria di Marte in Gemelli con Giove e Plutone pronti a dare man forte, parla di grande impegno, grandi imprese e successo. Non fatevi mancare niente perché difficilmente in futuro potrete contare su appoggi celesti così consistenti e importanti. Per molti di voi potrebbe essere il momento di accedere a posti di responsabilità o di ottenere avanzamenti nella carriera: in ogni caso arriveranno anche ampi compensi sul fronte economico, sicché non avrete proprio nulla di cui lamentarvi.

Salute. Sotto il profilo psicofisico il 2022 è promettente come per tutto il resto: potete contare su un anno di belle energie e di forma costantemente buona, almeno fino a tutta l’estate. Giove in Pesci vi riempie di ottimismo e di entusiasmo, sicché anche il vostro umore sarà eccellente per quasi tutto l’anno. Potrete registrare un consistente aumento dell’appetito che, unito a una forte autoindulgenza, potrà indurre molti di voi ad alimentarsi in modo eccessivo o poco regolato.

Sagittario - Voi del Sagittario in questo 2022 avrete un certo magnetismo capace di attirare la gente, senza il minimo sforzo da parte vostra.

La vostra vitalità e il vostro entusiasmo faranno di voi delle persone generalmente simpatiche. Buoni comunicatori, non sopportate la solitudine ed è per questo che siete e lo sarete ancora di più in quest'anno nuovo, sempre contornati di amici. Questi ultimi apprezzeranno particolarmente la vostra disponibilità e generosità. Molto indulgente, il Sagittario potrà essere malauguratamente molto ingenuo e così diventare facile preda dei manipolatori.

Amore. Gli astri preannunciano un 2022 complessivamente tranquillo per le questioni di cuore. Certo gli alti e i bassi non mancheranno, come sempre, e qualche piacevole sorpresa se siete single non vi sarà negata. Tuttavia è improbabile che si presentino rivoluzioni e colpi di scena eclatanti. Il periodo più critico per quanto riguarda i sentimenti sarà il mese di giugno, quando Venere, che governa il vostro settimo campo, subirà prima la quadratura di Nettuno e poi quella di Saturno. Allora dovrete stare molto attenti a non sottovalutare i motivi di discordia con il partner, perché, se trascurati, potrebbero trasformarsi nel germe di future complicazioni affettive. Molto interessante, invece, il mese di agosto, quando Venere si congiungerà a Saturno nel quinto campo: una relazione nata per motivi puramente passionali potrebbe trasformarsi in un rapporto ben più profondo e duraturo.

Lavoro. Urano parla chiaro: per ottenere risultati concreti e importanti sul piano professionale, dovrete essere disposti a sostenere duri sacrifici. Di bello c’è che Saturno vi sosterrà per tutto l’anno, donandovi una straordinaria capacità di sopportare i problemi e di reagire alle difficoltà con grande tenacia. Del resto una dote indispensabile sarà la perseveranza, la forza di andare avanti malgrado gli ostacoli e le avversità. Giove invece promette che a fronte di tanto impegno ci saranno, a ripagarvi, ottimi guadagni. Evitate però gli investimenti di denaro nei primi due mesi dell’anno, perché Marte, in secondo campo, potrebbe farvi intraprendere affari poco redditizi. Nettuno in aspetto armonico vi garantirà fantasia, estro e creatività, doti che saranno utili soprattutto a quanti tra voi operano in un settore legato all’arte, allo spettacolo e alla moda.

Salute. Saturno tenderà a spegnere la vostra esuberanza, consentendovi però di gestire meglio le risorse psicofisiche di cui disponete. Sarebbe quindi sbagliato indicare per questo 2022 una reale caduta del tono vitale; certo vi sentirete meno energici e dinamici, ma al contempo il vostro benessere potrà contare su un equilibrio psicofisico più stabile del solito. Quest’anno che sta per entrare sarà quindi ideale per prendervi cura della vostra salute come forse non avete mai fatto. Potrete mettere da parte il vostro stile di vita troppo frenetico, concedervi maggiore relax.

Previsioni zodiacali del 2022: l'oroscopo da Scorpione a Pesci

Capricorno - I Capricorno non hanno esattamente ciò che si dice “un buon carattere”, ma sono sinceri e traboccanti di affetto.

In questo 2022 si faranno spesso in quattro per le persone che amano. Pur essendo una qualità rara, non si può rimproverare loro una mancanza di franchezza, perché molti del segno non prendono particolari precauzioni per esprimere la loro opinione o per dire in tutta franchezza che non trovano qualcuno simpatico. Molto selettivi nelle loro amicizie, privilegeranno la qualità alla quantità.

Amore. In tanti farete dei progetti a lungo termine con il partner e costruirete una relazione durevole. Prenderete anche in considerazione la possibilità di concretizzare l’unione. È probabile che una buona notizia arrivi a rinforzare il vostro amore (una nascita?). Single, decidete di riprendere la vostra vita in mano. Sarete affascinanti e disponibili. La timidezza lascerà posto all’audacia e farete numerose conquiste, non avrete che l’imbarazzo della scelta. In un caso, come nell’altro, finirete e festeggerete l’anno nuovo in famiglia, dove attingerete a nuove risorse emotive.

Lavoro. Sarete perfettamente operativi nel 2022, con nuove funzioni. I metodi di lavoro riorganizzati vi permettono di portare a termine gli obiettivi più rapidamente e in questo modo avrete un po’ più di tempo da consacrare alla famiglia. Sebbene le finanze siano in rialzo, avrete di fatto delle spese legate alle feste di fine anno che lasceranno un buco nel budget. Dovete ugualmente tenere d’occhio le bollette, per non rischiare di pagarle in ritardo.

Salute. Non sarete al riparo da raffreddori o influenza, quindi non lasciatevi cogliere impreparati. Prendete all'occorrenza o tre giorni di riposo se necessario. Vi renderete conto che spesso i vostri mali sono di origine psicosomatica. Allora sforzatevi di pensare positivo e trascorrerete delle buone giornate.

Acquario - Di tutti i segni d’Aria, il vostro è sicuramente il più “aereo” e soprattutto il più difficile da definire.

Marginale, originale e all’avanguardia, ha la tendenza ad evolvere in mondo personale. Pensa che poche persone possano capire, forse perché esprime solo raramente i veri sentimenti e molto spesso si chiude in se stesso. In questo 2022 sarete indipendenti e il bisogno costante di evolvere e di cambiare può fare di voi delle persone instabili. In amore siete devoti e molto sensibili, ma la vostra indipendenza può passare facilmente per egoismo.

Amore. La tua vita professionale prenderà il posto alla vita di coppia. Il partner lo rimprovererà bruscamente e non saprete rispondere alle sue richieste. Attenzione, l'egoismo potrebbe turbare la vita famigliare. Più sollecitati che mai, i single non si rifiuteranno alcun piacere. Sarete circondati dagli amici ma assolutamente non disponibili per molti di loro. Per quanto riguarda la famiglia, avrete ancora meno tempo da dedicare a chi amate ma vi darete da fare per colmare il gap.

Lavoro. Il buon senso vi permetterà di evitare un errore di giudizio e i colleghi ve ne saranno riconoscenti. D’altra parte la vostra immaginazione e il vostro senso dell’estetica saranno particolarmente ben accetti. Prenderete sempre più iniziative, e la convinzione vi permetterà di imporvi sul lavoro. Riconosciuti eventuali sforzi in surplus, comincerete da settembre a sperare in un netto miglioramento generale. Siate pazienti.

Salute. Solamente grazie alla tenuta dei nervi vi potrete permettere di mantenere ritmi abbastanza serrati in ogni dove. Vi renderete conto che il dover seguire per forza di cose una dieta vi farà sentire molto tristi. Non confondetevi il cervello però, non sarete depressi ma solo con poca voglia di seguire i consigli di chi vi vuole bene. Facendo di testa propria rischierete di avere problemi soprattutto in vista dell'estate 2022: la prova costume non perdona

Pesci - L'oroscopo dell'anno 2022 vede misteriosi e affascinanti dei nativi del segno.

In tanti, grazie all'arrivo di Giove nel segno, darà modo di vivere un sogno permanente. Il mondo esteriore vi aggredirà e continuerà a farlo ma voi evolverete più facilmente nel vostro immaginario per poi riversare ogni difesa nel mondo reale. Siete, e lo sarete anche di più in questo anno che sta per arrivare, estremamente sensibili ma troppo timidi per mostrarlo a chi vi piace. Per proteggervi nasconderete ciò che considerate come una debolezza, magari dietro una maschera che vi renderà quasi inumani o che vi farà sembrare insensibili. Le persone che avete intorno avranno dei problemi a definire la vostra personalità, anche perché nemmeno voi sapete esattamente cosa vorrete.