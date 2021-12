Il 2022 per i nativi sotto il segno del Cancro sarà caratterizzato purtroppo da una vita sentimentale poco movimentata secondo l'Oroscopo, soprattutto nei primi tre mesi a causa di Venere ancora in opposizione dal segno del Capricorno. Per fortuna i mei primaverili e estivi si riveleranno più che soddisfacenti, perché il pianeta dell'amore sarà in buon aspetto, e perché Giove e Marte alimenteranno la vostra voglia di amare. La situazione però tenderà nuovamente a non essere un granché negli ultimi mesi dell'anno. Discreto invece il settore professionale, così come la fortuna e la salute, soprattutto nei primi sei mesi dell'anno.

Tirando le somme, sarà un anno solamente discreto, quasi di transizione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del 2022 per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

In quanto a sentimenti meglio non avere grandi aspettative nei primi mesi dell'anno. Il pianeta dell'amore Venere non sarà in ottima posizione per voi. Sarà meglio dunque non essere troppo esigenti nei confronti del partner, perché il rischio di causare malintesi e incomprensioni sarà molto alto. Se siete single e c'è una persona nel vostro cuore, vorrà dire che Giove alimenta i vostri desideri romantici, ciò nonostante meglio aspettare i mesi primaverili per farsi avanti. A partire da marzo infatti, le possibilità di trovare l'amore aumenteranno, mentre se siete già impegnati sarete in grado di superare gli ostacoli e recuperare terreno.

I mesi estivi in particolare potrebbero essere i più adatti per mettere in piedi nuovi progetti d'amore. Le amicizie si riveleranno ottime nel corso dell'anno. L'aiuto e i consigli che riceverete dai vostri amici si riveleranno particolarmente preziosi, soprattutto per voi nati della seconda decade. Voto - 7

Lavoro e impegni

Sul fronte professionale la situazione tenderà a migliorare fin dai primi giorni secondo l'oroscopo di questo nuovo anno.

Il pianeta Giove infatti tenderà a giocare a vostro favore dal segno amico dei Pesci. Portare a termine le vostre mansioni risulterà meno pesante del solito. Potrete contare di tanto in tanto anche su Marte e Mercurio, ma attenzione in quei mesi dove tenderanno a andarvi contro. In ogni caso però, il pianeta Giove non sarà con voi per sempre.

A partire da giugno infatti, si sposterà nel segno dell'Ariete, e potrebbe rendere la vostra vita lavorativa molto più difficile. Se avete dunque dei progetti importanti in mente, sarà nei primi mesi dell'anno che dovrete darvi da fare. Successivamente poi, dovrete preservare tutto il buon lavoro che siete riusciti a fare, sfruttando quei periodi dove Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte. Voto - 7-

Fortuna e salute

Non mancheranno momenti particolarmente fortunati per voi secondo l'oroscopo di questo 2022. In particolare nei primi mesi dell'anno ci saranno tante occasioni che se sfruttate bene, vi metteranno nelle condizioni ideali per raggiungere il successo desiderato. Solamente discreta la salute, ma nel complesso ve la caverete piuttosto bene durante l'anno. Voto - 7+