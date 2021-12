Il 2022 per i nativi Toro sarà caratterizzato da diverse soddisfazioni e momenti romantici. I primi mesi dell'anno in particolare, si riveleranno estremamente ricchi di passione grazie a una solida Venere in trigono. I mesi successivi poi potrebbero non essere super romantici, ma comunque positivi, anche per provare a fare conquiste. Sarà invece un anno di riscatto dal punto di vista professionale, perché finalmente Giove si sposterà in posizioni a voi favorevole. Fortuna e salute saranno nella media, grazie a un cielo spesso sereno.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del 2022 per i nativi sotto il segno del Toro.

Amore e amicizie

In ambito sentimentale questo 2022 inizierà in modo davvero convincente per voi nativi del segno. Venere infatti continuerà la sua sosta nel segno del Capricorno fino al mese di marzo, rendendo questi mesi invernali calorosi e molto romantici. Successivamente poi, potrebbe esserci una piccola, ma temporanea ricaduta considerato che il pianeta dell'amore si troverà in quadratura. Se volete lasciarvi andare ai sentimenti, single oppure no, approfittate dunque di questo periodo, perché poi dovrete aspettare mesi come maggio, luglio e dicembre per poter contare su Venere e far sì che sbocci l'amore. In generale però, quest'anno si dimostrerà più che soddisfacente per dare vita a nuove storie d'amore, o per consolidare il vostro rapporto.

Voto - 8-

Lavoro e impegni

Dal punto di vista professionale, l'oroscopo di questo 2022 si rivelerà ottimo. Sarà un anno di riscatto per voi nativi del segno, di risalita. Se infatti riuscirete a portare a termine con successo i vostri incarichi, ci saranno grandi soddisfazioni per voi. Tutto questo sarà possibile grazie al pianeta Giove, che già dal mese di gennaio si sposterà in sestile dal segno dei Pesci, allontanandosi da una posizione così scomoda come quella avuta finora dal segno dell'Acquario.

i primi mesi dell'anno dunque si riveleranno i più audaci e adatti per provare a mettere a segno grandi successi, ma soprattutto per mettere a punto nuove iniziative che vi aiuteranno a risalire e darvi delle conferme. Successivamente infatti, il pianeta della fortuna si sposterà nel segno dell'Ariete. Nulla di grave, ciò nonostante se volete proseguire poi sul vostro cammino, sarà necessario un po’ d'impegno in più da parte vostra.

Sfruttate infine quei mesi in cui Mercurio sarà favorevole e vi consiglierà la strada migliore da percorrere per i vostri progetti, come ad esempio i mesi di febbraio e giugno. Voto - 8+

Fortuna e salute

In quanto a fortuna, l'oroscopo di questo 2022 si rivelerà ottimo grazie proprio a Giove. In generale, potrebbe esserci qualche occasione di tanto in tanto che se riuscirete a cogliere in tempo vi aiuterà molto. La salute, infine, sarà tutto sommato soddisfacente, ma attenzione perché Marte potrebbe mettervi in crisi da questo punto di vista durante i mesi primaverili, ma in generale ve la caverete. Voto - 8