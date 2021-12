L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Leone sarà caratterizzato da un importante recupero in ambito lavorativo, complice il cambio di segno di Giove. Il pianeta della fortuna, inizialmente, sarà poco influenzato dal segno dei Pesci, per poi dare il meglio nella seconda parte dell'anno, quando sarà in trigono dal segno dell'Ariete. Sono in arrivo, dunque, grandi cambiamenti che permetteranno di risalire la china. In amore potrebbe non essere un anno super romantico, soprattutto nella prima parte dell'anno, ma ciò nonostante, arriveranno presto momenti d'oro da ricordare.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Vita di coppia che forse non riuscirà sempre a brillare di luce propria secondo l'oroscopo dell'anno 2022, in particolare nei primi mesi dell'anno. Ciò nonostante, potrete contare spesso su una relazione sentimentale stabile, tranquilla. Nella parte centrale dell'estate, però, e nei primi mesi dell'autunno, Venere navigherà in posizioni a voi favorevoli, permettendo sia a chi è impegnato, sia ai cuori solitari di dare colore alla loro vita sentimentale. L'ultima parte dell'anno potrebbe essere un po’ altalenante, ma se siete riusciti a costruire un po’ buon rapporto, ve la caverete piuttosto bene.

Le amicizie sono e saranno una parte importante della vostra vita. Ciò nonostante dovrete dare maggiore spazio ai vostri amici, evitando di non farvi sentire a lungo. Voto - 8+

Lavoro e impegni

La vera rivoluzione arriverà sul fronte professionale, secondo l'oroscopo dell'anno 2022. Fin da subito, il pianeta Giove si sposterà nel segno dei Pesci, questo vorrà dire che il pianeta della fortuna non sarà molto influente nei vostri confronti in senso positivo.

Ciò nonostante, quello che è importante è che non avrete più tutta quella pressione che c'è stata nel 2021, e potrete concentrarvi di più sui vostri progetti cercando di risalire la china con progetti decisamente più validi e con un po’ di fortuna. Fortuna che arriverà a partire dal mese di giugno, quando il pianeta Giove sarà in trigono dal segno amico dell'Ariete.

Sarà allora che dovrete spingere sull'acceleratore e, se necessario, dare il tutto per tutto pur di riuscire a raggiungere quegli obiettivi che state inseguendo da ormai troppo tempo. Dovrete fare ancora attenzione a Saturno opposto, ma con l'aiuto di Mercurio e Marte, quest'ultimo in sestile negli ultimi mesi dell'anno, dovreste riuscire spesso a cavarvela. In generale, dunque, siate ambiziosi, sognate, ponendovi degli obiettivi, ma soprattutto mantenete una mente lucida. Rischiare nuovamente di perdere terreno questa volta non sarà possibile. Sicuramente avete imparato dai vostri errori e non dovrete né potrete sbagliare. Voto - 9

Fortuna e salute

Sarete messi piuttosto bene in quanto a fortuna in questo 2022, soprattutto nella seconda parte dell'anno grazie proprio a Giove. Salute nel complesso positiva, ma attenzione nei primi mesi dell'anno, perché Marte si troverà in opposizione. Attenzione anche ai mesi estivi, quando il pianeta rosso sarà in quadratura. Voto - 8-