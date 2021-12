L'oroscopo di giovedì 30 dicembre 2021 è pronto a svelare come andrà la quarta giornata della settimana corrente. Come da copione, anche in questo frangente a muovere i fili della fortuna/sfortuna legati ai primi sei simboli zodiacali sarà l'Astrologia. In risalto quest'oggi la nuovissima classifica stelline, come sempre corredata dalla previsioni per i segni dall'Ariete fino a Vergine. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle a metà settimana? Iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 30 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli, Vergine.

Previsioni zodiacali del 30 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 30 dicembre al segno dell'Ariete invita ad armarsi di pazienza e tanta buona volontà. Il periodo non sarà negativo, però a tratti potrebbe risultare abbastanza stancante. In amore, preparatevi a piccoli sprazzi di vitalità: pizzichi di entusiasmo uniti a una discreta vivacità personale. Non restate fermi a guardare! I rapporti affettivi consolidati gireranno alla grande; vivrete un momento molto speciale, insieme al partner. Non ci sarà momento migliore di questo per esprimere i propri sentimenti, che verranno molto apprezzati, con delle interessanti novità per il rapporto a due.

Single, sarà festa grande anche per voi, perché potreste vivere un momento molto speciale con una persona a voi molto cara. Non mancheranno infatti delle occasioni per divertirvi e per ampliare il vostro raggio d'azione. Nel lavoro, avrete la possibilità di ottenere dei risultati superiori a quelli previsti. Associatevi a nuovi colleghi, anche se magari inizialmente non vi ispirano molta fiducia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Toro: ★★★★★. Partirà in modo molto brillante questo giovedì di metà settimana, favoriti da astri altamente positivi verso il segno. In campo sentimentale, sarà splendido questo giovedì per voi che avete già trovato un partner d’eccezione, bravo, bello, in gamba e magari anche informatissimo. Sarà così lui/lei la vostra fonte di energia e di autostima: sentirsi amati vi farà crescere su tutti i livelli.

Single, con l'astro d'argento schierato dalla vostra parte allaccerete una fitta rete di amicizie e contatti sociali, grazie ai quali vi sentirete apprezzati, ricercati e inseriti in un'atmosfera di allegria e leggerezza. Una mano amica, al momento giusto, vi rivelerà i passi esatti da compiere in una faccenda delicata che vi preme molto. Potreste finire per organizzare in tutta fretta un viaggio-vacanza per la fine dell'anno. Nel lavoro, le stelle sembrano favorire appieno i nuovi contratti e collaborazioni. Approfittate dunque della giornata positiva per concludere delle ottime trattative.

Gemelli: ★★★. Possibili problemi nel lavoro. Dunque, un giorno abbastanza equivoco, monotono e certamente poco positivo valutato con la sigla del "sottotono".

In amore, le incomprensioni sembrano non lasciarvi tregua: così si prospettano per voi delle turbolenze nelle relazioni amorose che in parte porteranno via il vostro spirito festivo. Cercate il dialogo con il partner e dimostrate quello che avete in mente per il futuro, in modo da imboccare quanto prima la strada verso la serenità di coppia. Single, qualcuno non è sincero con voi: non c'è nulla che vi irriti tanto quanto sapere che la vostra fiducia è mal riposta. Così questo sarà un buon momento per riconsiderare ciò che è successo in passato e apportare, eventualmente, alcune modifiche per rendere più serena la vostra vita. Nel lavoro, la situazione oggi vi sembra drammatica, ma non sarà poi così grave.

Per riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi, cercate di dominare gli impulsi del momento e agite solo dopo una lunga riflessione.

Oroscopo e stelle di giovedì 30 dicembre

Cancro: ★★★★. In arrivo un giovedì se non proprio splendido, almeno confortevole per alcuni aspetti, per altri forse un po' meno. Per i sentimenti, stuzzicherete il partner e creerete delle nuove atmosfere, sprigionando la vostra fantasia. Passerete così la giornata in allegria, perché vi sentirete benissimo, sarete in ottima forma e non vi mancheranno le energie per affrontare al meglio la giornata, insieme a chi si ama. Vi aspetta così una giornata rilassante, piacevole, in cui sarà ancora ben presente l'affetto e il calore di una persona meravigliosa.

Single, delle coincidenze che sembrano incredibili vi permetteranno di fare dei notevoli passi in avanti nei vostri progetti. Il cuore ha bisogno di qualche cosa di nuovo: allora prendete delle iniziative, perché in questo momento la fortuna accompagna le scelte ardite e aiuta gli audaci. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine una quantità incredibili di lavoro. Potrete, inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime.

Leone: 'top del giorno'. In arrivo una giornata all'insegna dei sentimenti, a tutto tondo con la parte mediana della settimana. In amore, la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto.

Così idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi e senza troppa fatica. Riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante. La stelle infatti, vi aiuteranno ad essere particolarmente ricettivi agli stimoli dell'amore, portando la vita di coppia ai massimi livelli. Single, il buonumore e l'ottimismo saranno garantiti, così alcuni di voi potranno acquisire nuovi amici o ripescarne di vecchi: vi farà piacere rinsaldare legami che negli ultimi tempi avevate allentato o perso di vista. Nel lavoro, state finalmente riprendendo il controllo delle vostre emozioni. Sicurezza, buon senso e disponibilità al dialogo, saranno le vostre carte vincenti! Se da tempo accarezzate un progetto ad alto tasso di creatività, dateci sotto ora che avete i requisiti per realizzarlo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 30 dicembre, mette in conto l'arrivo di una giornata quasi tutta all'insegna dei sentimenti. Ci sarà chi si lamenterà del vostro carattere, criticando soprattutto l'eccessiva permalosità. In campo sentimentale, sarà una giornata un filino nervosa. Le noie non mancheranno, infatti, sembra che non tutto girerà per il verso giusto. In ogni caso non avete motivo di preoccuparvi troppo, perché se nel corso della serata non avrete voglia di farvi coinvolgere in coccole e tenerezze dal vostro partner, almeno farete leva sul senso dell'umorismo per sorridere insieme e scacciare la malinconia che pervade. Single, se pensare al passato vi manda in tilt, riflettete sul fatto che ai vostri occhi di recuperabile o di salvabile non c'è sicuramente nulla.

Così, sarà meglio darci un taglio netto, nella speranza che domani, andrà sicuramente meglio. Nel lavoro, le stelle suggeriscono di non investire troppe forze nell'attuazione di un progetto poco chiaro: potreste infatti incappare in qualche guaio, se non addirittura in una frode.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 30 dicembre.