L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Vergine si rivelerà in generale modesto, ma non eccezionale. Per quanto riguarda i sentimenti inizieranno piuttosto bene l'anno grazie a Venere in trigono. Il pianeta dell'amore potrebbe navigare spesso in posizioni poco favorevoli, come nel segno dei Pesci o dei Gemelli. Per manifestare al meglio i propri sentimenti, bisognerà essere davvero convincenti. Il lavoro sarà sottotono, soprattutto nella prima parte dell'anno, quando Giove sarà opposto, ma la situazione migliorerà lievemente nella seconda parte.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del 2022 per i nativi Vergine.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale, non inizierà così male l'anno secondo l'oroscopo di questo 2022. Il pianeta Venere si troverà in trigono dal segno del Capricorno fino al mese di marzo, quindi non avrete grandi problemi nella vostra vita di coppia. Ma anche nei mesi primaverili ve la caverete piuttosto bene, eccezion fatta per il mese di aprile. Non saranno buoni mesi neanche quelli di luglio o di dicembre per far valere i vostri sentimenti a causa di Venere negativa, e considerato inoltre che Giove non navigherà in buone posizioni nei vostri confronti durante l'anno, potrebbero esserci diversi problemi nella vostra vita di coppia.

In generale però, non si potrà dire che sarà un pessimo anno. Se infatti riuscirete a coltivare con calma e pazienza il vostro rapporto, potreste riuscire a portare a casa dei buoni risultati. Discorso simile anche per voi cuori solitari, ma se volete davvero trovare l'amore, approfittate di questi primi mesi dell'anno, che saranno più intensi e romantici.

Voto - 7-

Lavoro e impegni

I veri problemi arriveranno sul posto di lavoro secondo l'oroscopo dell'anno 2022. Con Giove che sarà in cattivo aspetto, sarà meglio non avere grandissime aspettative, almeno fino al mese di giugno, quando il pianeta della fortuna sarà ancora in una posizione poco interessante, ma sicuramente non sarà così sfavorevole.

In ogni caso, per riuscire a ottenere discreti risultati, il lavoro di squadra sarà molto importante. Nella seconda parte dell'anno qualche occasione potrebbe anche arrivare, ma dovrete essere pronti. Ciò nonostante meglio non avere aspettative troppo alte. Non rinunciate ai vostri sogni, ma soprattutto, cercate sempre di essere ottimisti. Voto - 6 -

Fortuna e salute

In quanto a fortuna, non sarete messi molto bene nella prima parte dell'anno per colpa di Giove in opposizione. Come detto prima, qualche occasione, o colpo di fortuna, potrebbe arrivare da giugno in poi, ma dovrete saper cogliere l'attimo. Salute spesso altalenante durante l'anno, tuttavia nei mesi estivi e autunnali sarete nelle condizioni ideali per provare a fare qualcosa in più, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 6,5 -