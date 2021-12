L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Pesci sarà caratterizzato da tante soddisfazioni, sia in amore che in ambito lavorativo. In ambito amoroso soprattutto i primi mesi saranno estremamente favorevoli per lasciarsi andare alle emozioni e godere di un rapporto grandioso. Dal punto di vista professionale sarà un periodo di crescita fino a maggio, quando Giove sarà nel segno, ideale dunque per provare a dare vita a nuovi, interessanti e stimolanti progetti di lavoro, che con il giusto impegno potrebbero rivelarsi un successo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Pesci.

Amore e amicizie

Questi primi mesi si riveleranno grandiosi in amore secondo l'oroscopo dell'anno 2022.

Con Venere che navigherà in buone posizioni, sarà il periodo ideale per darsi da fare e cercare di costruire un rapporto stupendo. Il pianeta dell'amore sarà inizialmente in Capricorno, spostandosi nel vostro cielo tra aprile e maggio. Anche mesi come luglio e ottobre saranno ottimi per esaltare la vostra vita sentimentale. Se siete single, provate a mettervi in mostra, a far notare a chi amate segretamente quanto di buono c'è in voi. Un po’ d'attenzione nei mesi di settembre e novembre, perché Venere sarà contraria. In generale però, sarà un anno da incorniciare per quanto riguarda le questioni di cuore, con tanti momenti romantici che non dimenticherete mai. Sarà anche l'anno adatto se volete fare qualcosa di molto importante insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda le amicizie, le persone di cui vi fidate di più si riveleranno importanti per alcune questioni amorose. Sarà anche un bel periodo se volete provare a stringere nuovi legami. Voto - 9-

Lavoro e impegni

La prima parte dell'anno si rivelerà esplosiva al lavoro per voi nativi del segno. Con Giove che sosterà nel vostro segno zodiacale, i vostri progetti prenderanno il volo, riuscendo sempre a centrare ottimi successi, merito anche di Mercurio che si troverà in sestile.

A partire da maggio però, il pianeta della fortuna cambierà casa, ma questo non vorrà dire che non sarete in grado di lavorare bene con i vostri progetti. In questa seconda parte dell'anno, dovrete saper sfruttare al meglio i mesi di novembre e dicembre, quando Mercurio sarà in buon aspetto, anche se Marte potrebbe togliervi un po’ di energie.

In generale, sarà un anno ricco di occasioni, che se riuscirete a cogliere al volo, vi darà tante soddisfazioni. Voto - 9-

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo dell'anno 2022, soprattutto nella prima parte dell'anno, quando Giove sarà nel segno. Da maggio forse ce ne sarà un po’ di meno, ma questo non vorrà dire che le occasioni mancheranno. In quanto a salute sarà meglio fare attenzione a partire dal mese di settembre, quando Marte sarà in quadratura dal segno dei Gemelli, e potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 8-