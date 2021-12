L'oroscopo della giornata di sabato 18 dicembre vedrà un Acquario ardente di passione grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, mentre il Leone potrà contare su un’ottima intesa di coppia. Mercurio garantirà buone prestazioni al lavoro per il Toro e per i Pesci, mentre l'Ariete dovrà stare attento agli imprevisti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 18 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 18 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: inizia un fine settimana discreto per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in sestile garantisce un po’ di stabilità in più con il partner, ma non aspettatevi momenti romantici. Se siete single dovrete dedicare più attenzione agli amici e al loro affetto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura porta imprevisti, che dovrete saper risolvere in fretta. Per questo, dovrete sfruttare la posizione favorevole di Giove e Marte. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo positivo per voi nativi del segno. In ambito professionale Mercurio in trigono dal segno amico del Capricorno si rivelerà di grande aiuto per portare avanti i vostri progetti, cercando di evitare ogni imprevisto. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto sarà piuttosto attivo, soprattutto per i nati nella seconda decade.

Se siete single riuscirete a essere piuttosto coinvolgenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: una fantastica Luna nel segno accenderà questo fine settimana. In amore questo cielo renderà gioiosa e appagante la vostra vita di coppia, soprattutto se fare qualcosa di diverso dal solito insieme alla vostra anima gemella. Se siete single di sicuro non passerete inosservati.

In ambito lavorativo forse potrebbe essere necessario un po’ di tempo in più con i vostri progetti a causa di Marte, ma alla fine riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale non ancora ottimale per voi, anche se un po’ di ottimismo non vi manca. Per quanto riguarda i sentimenti, mancherà romanticismo nella vostra relazione di coppia, ma poter dialogare senza creare litigi vi terrà pieni di speranza.

Se siete single e l'amore non arriva pazienza per il momento. Avete sempre tanti amici su cui poter contare. Nel lavoro dovrete essere più concentrati con i vostri progetti, perché Mercurio opposto sta creando diversi problemi. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di sabato positiva per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile riempirà il vostro cuore di emozioni. tutte da condividere insieme alla persona che più amate al mondo. Ciò vi garantirà un'ottima intesa di coppia, o se siete single potreste riuscire a entrare nel cuore della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro il vostro operato sarà più apprezzato. Voto - 8️⃣

Vergine: un cielo tra alti e bassi secondo l'oroscopo della giornata di sabato 18 dicembre.

Con la Luna storta che avrete, in amore mancherà quella magia che tanto caratterizza il vostro rapporto. Abbiate pazienza, perché una volta terminato questo weekend, le cose miglioreranno. Se siete single qualcosa potrebbe andare diversamente da come immaginato. Molto bene invece nel lavoro, grazie a un ottimo Mercurio in trigono che vi aiuta a tenere alta la concentrazione, raggiungendo spesso ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali discrete per voi i del segno. La Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli porta un po’ di stabilità in coppia, anche se per i momenti sdolcinati bisognerà aspettare ancora. Se siete single bisognerà vedere in modo diverso certi tipi di rapporti.

Per quanto riguarda il lavoro continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, ma con Mercurio in quadratura bisognerà rimanere vigili, perché l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo. Voto - 7️⃣

Scorpione: un'ottima Venere in sestile dal segno del Capricorno vi permetterà di trascorrere una buona giornata dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete a vostro agio insieme alla vostra anima gemella, accolti da tanto amore. Per quanto riguarda i single i rapporti con una persona in particolare potrebbero farsi più profondi. In ambito lavorativo idee e energie non mancheranno, merito di un forte Mercurio in ottimo aspetto. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'oroscopo di sabato 18 dicembre purtroppo non sarà all'altezza delle aspettative a causa della Luna opposta.

Dovrete cercare di fare un po’ di spazio nel vostro cuore, single oppure no, per cercare di regalare qualche emozione in più a quelle persone per voi davvero importanti. Nel lavoro inizierà un periodo di carica grazie a Marte, e insieme a Giove, disponibile ancora per un po’, arriveranno buoni risultati. Voto - 6️⃣

Capricorno: ci sarà un cielo più che soddisfacente e ben equilibrato in questa giornata per voi nativi del segno. Venere e Mercurio nel segno garantiranno ottime prestazioni, sia in amore che al lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, maturità e emozioni garantiranno un rapporto stabile, affiatato e maturo. Se siete single saprete giocare bene le vostre carte per riuscire a rimediare un appuntamento.

In ambito lavorativo con la giusta strategia arriveranno ottimi risultati, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Acquario: brucerete di passione in questa giornata molto romantica grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Single oppure no, ci saranno tante opportunità per vivere infinite emozioni insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro il periodo è movimentato e lo sapete bene, e proprio per questo sfrutterete Giove fino alla fine per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale sottotono a causa della Luna in quadratura, ma ricordatevi che potrete sempre fare affidamento a Venere in sestile. Single oppure no dunque, siate romantici, ma senza mai invadere gli spazi della persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio si rivelerà un ottimo alleato nella vostra scalata verso il successo, ciò nonostante dovrete comunque fare attenzione a Marte in quadratura. Voto - 7️⃣